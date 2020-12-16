Какие бухуслуги будут востребованы в ближайшее время: на что ориентироваться аутсорсерам

Изменения в законодательстве происходят чуть ли не каждый день, что дает бухгалтеру преимущества перед машинами и гарантирует занятость. Роботам за нами не поспеть! Кроме простого ведения бухгалтерии и сдачи отчетности, которая тоже все время меняется, на сильные бухгалтерские плечи ложатся задачи, связанные с бухучетом не напрямую.

Спектр бухгалтерских услуг широк и разнообразен. Бухгалтер занимается сразу несколькими направлениями: ведет учет, рассчитывает заработную плату, начисляет налоги, оформляет первичку, и постоянно ведет переговоры с контролирующими органами.

Параллельно бухгалтер-аутсорсер еще и консультирует, анализирует информацию на основе собственного опыта и опыта клиентов. Не воспользоваться полученными знаниями и информацией — значит потерять возможность дополнительного заработка.

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Счета и кассы

Например, к учету банковских и кассовых операций в качестве дополнительных опций можно предложить:

анализ информации для выбора расчетного счета с выгодными условиями;

открытие и закрытие расчетных счетов, кстати банки предлагают комиссию тому, кто приведет к ним клиента на РКО, так что вы можете получить вознаграждение дважды;

подготовку платежных поручений (в т.ч. в системе интернет и онлайн банкинга);

расчет лимита остатка кассы.

Бухгалтер также может сопровождать кредитные заявки, готовить, согласовывать и оформлять пакет документов для получения кредитов. Сейчас, когда вовсю малый бизнес стремиться получить льготные кредиты это весьма перспективная ниша для работы.

Сюда же можно добавить выбор выгодных условий эквайринга, организацию приема платежей по СБП и QR-кодам, которые появились в нашей жизни в 2020 году. Предприниматели опасаются внедрять новые технологии и за советом часто идут к бухгалтеру. Вот вам и допуслуга — консультирование по приему безналичных платежей.

Обязательное введение онлайн-касс также добавляет работы бухгалтеру. До 1 июля 2021 онлайн-кассы должны быть у всех. Нужно найти оптимальную кассу, установить ее и оформить, а потом уже принимать и учитывать платежи. Кроме приобретения аппарата, надо еще выбрать оператора фискальных данных (ОФД), заключить с ним договор, приобрести фискальный накопитель. Эти задачи — тоже для бухгалтера. Причем ничто не мешает вам зарабатывать не только на работе с клиентом, но и на партнерстве с ОФД и компаниями, предлагающими к продаже кассовую технику.

Кадры

К расчету и выплате заработной платы очень часто прилагается кадровый учет — в трудовое законодательство также внесено много изменений, например по взаимоотношениям с иностранными работниками, так что и здесь бухгалтеру есть чем заняться. Электронные больничные уже заработали, теперь внедряем электронные трудовые книжки. Такой простой отчет как СЗВ-ТД вызывает целую лавину вопросов, да и сроки его подачи такие, что только успевай следить — нет ли просрочки, за которую в следующем году будут уже штрафовать.

Заполнение и подача реестров и заявлений по больничным для предпринимателя без бухгалтера — настоящая пытка. Вот и пусть не мучаются! Можно включить эти услуги в общий пакет обслуживания, а для экономных — выделить как разовую услугу.

Дебиторка и кредиторка

Кроме собственно учета дебиторской задолженности можно проводить и ее взыскание — расчет пеней, подготовка претензий, общение с контрагентами, документы для подачи в суд. В кризис далеко не все партнеры ваших клиентов остануться образцами платежеспособности, а взыскивать долги нужно как можно раньше, пока дебитор не решился на банкротство.

Кстати о нем. Не все компании смогли выйти из кризиса, даже при господдержке, многим грозит банкротство. Процедуру также может сопровождать бухгалтер. Налоговые проверки он ведь сопровождает, чем банкротство хуже? Хотя здесь есть множество юридических нюансов, для решения которых в аутсорсинговой компании должен быть еще и опытный юрист.

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Маркировка

Вот еще интересная задачка для бухгалтера. Несколько лет уже действуют пилотные проекты по маркировке различной продукции. Маркировка — процесс, при котором на каждый экземпляр товара наносится марка с уникальным кодом.

В 2020 году система маркировки действует в отношении одежды из натурального меха, ее элементов и аксессуаров. В 2020 году запретили оборот немаркированных сигарет и папирос. В разряд товаров, подлежащих обязательной регистрации к концу 2020 года попали обувь, лекарственные препараты, часть текстиля, парфюмерия и шины, с 2021 года их продажа без DataMatrix-кода незаконна.

Маркировка внедряется в несколько этапов:

надо пройти регистрацию у оператора,

нанести коды на товары,

ввести коды в информацию в систему.

Кто все это сможет сделать? Бухгалтер сможет. Учитывая, что маркировкой собираются охватить максимум товаров (в идеале — все), то скоро это станет неотъемлемой частью работы бухгалтера как штатного, так и на аутсорсе.

Лицензирование

А если предприятие решило запустить новый вид деятельности, а он лицензируется? Да, это сложно, но и здесь аутсорсер может предложить как минимум подготовку документов, необходимых для проведения процедуры, сбор сведений о том — что именно и в какие инстанции необходимо предоставить. СЭС, Роспотребнадзор, Пожарная инспекция и т.д.

ВЭД

Клиенты решили выйти на зарубежные рынки? Изучите валютное законодательство, не упустите изменения. Вашими задачами будут:

постановка контрактов на учет в банк;

валютный контроль;

таможенный документооборот и т.п.

А уж получение вычета по НДС по внешнеэкономическим сделкам — это вполне конкурентная ниша.

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Что еще

Также надо отметить грядущую отмену единого налога на вмененный доход. При исчислении и уплате ЕНВД размер дохода не имел значения, налог рассчитывался от вмененного дохода, установленного Налоговым кодексом. ЕНВД заменял собой ряд налогов и сборов, упрощал учет, сокращал контакты с контролирующими органами. И вот теперь его отменяют. Пора выбирать новую систему налогообложения, налаживать работу, документооборот и учет. Кто с этим справится лучше бухгалтера?

Статистика еще. Тут точно без бухгалтера не разобраться. Кроме большого количества действующих форм статотчетности, нужно не пропустить постоянный выпуск новых. К тому же в следующем году планируется очередной сбор отчетов с представителей малого бизнеса, которые, как правило, статотчетность вообще игнорируют. А вот глобальные отчеты пропустить мимо не удастся — статистика будет требовать их подачи.

Вот такая интересная бухгалтерская жизнь, не дает стоять на месте, заставляет постоянно развиваться и узнавать новое.

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