Каких конкурентов в бухгалтерском бизнесе не стоит бояться

Есть такие «акулы» бухгалтерской ниши, которых и за конкурентов считать нельзя. Почему бесплатные банковские онлайн-бухгалтерии и интернет-калькуляторы не соперники бухгалтеру на аутсорсе — сегодня разберемся. Вы еще раз убедитесь в безграничных возможностях и количестве клиентов на рынке бухгалтерских услуг.

Слухи, о том что банковские сервисы и специализированные программы вытеснят и заменят человеческих бухгалтеров на аутсорсе, сильно преувеличены.

Если вы не решаетесь запускать свой аутсорсинговый бизнес по причине большого количества онлайн-сервисов, вы заблуждаетесь — спрос на бухгалтерские услуги всегда будет. Просто нужно не отставать от технологий и уметь делать современные и своевременные предложения для ваших клиентов.

За счет чего онлайн-сервисы преуспели, получили известность и популярность

Они, как и бухгалтера на аутсорсе, находятся вне штата клиента;

Изначально получают «прогретую» целевую аудиторию. Вкупе с банковским обслуживанием всегда предлагается онлайн-бухгалтерия;

Имеют большой ресурсный потенциал. Ответственность за функционирование и существование программ несут специально обученные люди;

Над разработкой трудится армия программистов;

За раскрутку и рекламу отвечают маркетологи и пиар-специалисты.

Между прочим, есть и бесплатные инструменты, которые позволяют продвигать бизнес. Хотите узнать какие? Смотрите видео и подписывайтесь на мой канал на YouTube:

У роботов много преимуществ, но в действительности вы и они ориентированы на разные целевые аудитории.

Мы используем разные подходы в работе

Онлайн-сервисы — это конвейер, на котором работают машины. Они способны решать поверхностные задачи микробизнеса. Предприниматели на первых этапах развития естественно выбирают низкую цену и минимум контакта, потому что голова занята другими производственными вопросами.

Перевел со счета абонентскую плату, чтобы вовремя напомнили перевести взносы, налог и сдать декларацию и спишь спокойно. Вот поэтому на этих роботов много жалоб — они не могут учесть специфику каждого конкретного бизнеса.

Опытные бухгалтера-аутсорсеры даже не связываются с микробизнесом, которому хватает онлайн-калькуляторов и конструктора отчетов. На таких клиентах много не заработаешь. Но как только бизнес начинает масштабироваться и разрастаться, бухгалтерии требуется «спецназ» от аутсорсинговых контор.

Их целевая аудитория — это малый и средний бизнес.

По статистике из Единого реестра МСП в России на сегодня зарегистрировано 5 702 150 субъектов малого и среднего бизнеса.

Все они — ваши потенциальные клиенты.

Только человек может обеспечить индивидуальный подход для конкретного бизнесмена. Ваша ставка должна быть на качественные услуги и персональную экспертность.

Вы не просто «напоминалка» об обязанности вовремя заплатить налоги. Вы предлагаете управленческий учет, комплексный консалтинг, финансовое и налоговое планирование. При появлении у клиента желания уйти от вас в онлайн-сервисы, напомните ему — шаблонные решения не способны спасти от кризиса или привести к росту.

Всё зависит от вашего профессионализма, способности чувствовать «боли» своей целевой аудитории. Поэтому аутсорсеры будут по-настоящему востребованы и им достанется доля рынка, состоящего из платежеспособных бизнесменов.

Не пропустите возможность адаптироваться к современным условиям рынка. О том, как найти свое место одной из самых перспективных ниш, можно узнать на Международной онлайн-конференции «АУТСОРСИНГ 2021. ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО».

Никогда не получится сделать универсальную систему учета, так как специфика деятельности у каждого предпринимателя разная, а ответственности у онлайн-сервисов никакой. Они помогут автоматизировать операционку и рутину, в остальных вопросах бизнес обращается к бухгалтеру-человеку.