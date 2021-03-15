Пошаговый рецепт приготовления успешного бухгалтерского бизнеса

Чудес не бывает, из пустоты не может появиться готовый бизнес. Для этого нужно потратить очень много денег или сил и времени. Есть пошаговый рецепт успеха, ингредиенты и их количество вы определяете сами.

Построением бизнеса можно заниматься, находясь на любом этапе развития. Не важно, работаете вы по найму, или удаленно ведете нескольких клиентов, или владеете компанией с подчиненными, вы обязаны найти состав своего рецепта успеха. Для этого понадобится сделать определенные и одинаковые для всех шаги, а вот результат будет у всех разный.

1. Определитесь — кто ваш клиент.

Без ответа на этот вопрос нельзя двигаться дальше, иначе вы потратите время впустую. В результате перегорание и разочарование.

Бухгалтеров широкого профиля очень много, они сливаются в общую серую массу. Современный предприниматель ищет специалиста, который решит конкретную проблему и поймет его боли.

Сегментирование клиентов поможет понять с какой целевой аудиторией вы можете работать.

2. Упаковка для эксперта.

Если у вас уже есть опыт, наработки, экспертность и знания в каком-то вопросе — это ваше конкурентное преимущество. Опирайтесь на него и рассказывайте всем об этом.

Придумайте, как интересно заявить о себе, получить внимание, убедить в своей компетентности, завоевать доверие. Для этого у вас есть масса возможностей: использование социальных сетей, сайтов с заказчиками, блоги и каналы. Не гонитесь за количеством аудитории, а собирайте вокруг себя заинтересованных людей.

Таким образом, вы строите маркетинговый план продвижения своего уникального товара, зная для кого вы работаете и что продаете.

План продвижения состоит из нескольких частей:

найти среду обитания потенциального клиента (он читает инстаграм, или публикации на Дзен?)

какие каналы и инструменты продвижения использовать (комментинг, таргетинг, «сарафанное радио» и т. д.).

составить план активности (как часто и какие материалы вы будете публиковать).

3. Как продать свои услуги.

С помощью маркетинга и рекламы вы создали себе внешнюю обложку, о вас узнали и запомнили. Но это ещё не победа, нужно внешнюю активность перевести в реальную сделку. Вы можете активно со всеми переписываться, делиться мнением, взаимодействовать, советовать, но это не приносит прибыль.

Пора учится продавать. И начать придется с себя. Придется поменять мышление, приобрести новые навыки, но это необходимо, чтобы довести потенциального клиента до покупки ваших услуг.

План продаж не даст разориться на продвижении и привлечении. В нем обязательно должны быть задачи по сбору обратной связи и контактных данных. Дальнейшее прогревание клиента различными активностями, бонусами, полезными постами и многие другие методы продаж. Ждать, что клиент сам предложит работу можно очень долго.

Три первых шага необходимы для начала работы бухгалтерского аутсорсинга. Проходить и выполнять эти шаги вы обязаны на протяжении всей жизнедеятельности компании. Уделяйте ежедневно хотя бы час на работу по этим направлениям, и все ваши дальнейшие усилия не пропадут.

Первые шаги в бизнесе. 5 советов для успешного старта! Смотрите ролик, заходите на мой канал и смотрите больше полезных видео:

В какой-то момент вы наберете клиентов, с которыми в одиночку справиться будет невозможно. Перед вами встанет выбор: достичь потолка и остановится, или брать новых клиентов, увеличивать свою ответственность и доходность. Чтобы справится с нагрузкой, не растерять качество оказываемых услуг, нужно расти и масштабироваться. Для этого потребуются следующие шаги:

Поиск и формирование команды единомышленников. Да именно не просто персонал, а коллективная поддержка. Начните делегировать полномочия. За ведение сайта и соцсетей могут отвечать наемные специалисты. Передавайте несложные операции другим бухгалтерам. Чтобы вся команда работала как единое целое, как живой организм, потребуется разработать организационную структуру и план взаимодействия. У растущего бизнеса появляются организационные расходы: программы, технологии, обучение и повышение квалификации. Все расходы должны быть сбалансированы доходами в соответствующем плане.