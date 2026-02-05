Тишина в масштабе: дом 526 м² в Рощино без визуального шума

Большой загородный дом легко превратить в демонстрационный объект: красиво, но холодно и слишком “правильно”. Здесь мы пошли в другую сторону. Собрали интерьер как спокойную систему для жизни: без визуального шума, с тёплой глубиной материалов и светом, который умеет переключать дом в вечерний режим.

Этот проект начался с честного запроса. Заказчики уже поработали с другим подрядчиком, но так и не получили цельной картины: решения были разрозненными, а дом такого масштаба не прощает случайностей. Мы перестроили логику вокруг ежедневных сценариев. Не вокруг “мебели по комнатам”, а вокруг ощущения тишины, порядка и отдыха.

В домах такого масштаба важнее всего не стиль, а структура. Если начать “украшать” пространство, оно быстро устанет и начнёт спорить само с собой. Здесь мы собрали интерьер на крупных плоскостях, спокойных фактурах и точных пропорциях. Это тот случай, когда дизайн не требует внимания — он поддерживает жизнь: днём даёт свет и воздух, вечером переключается в тишину и тепло.

