Москва-Сити — квартира, где дизайн работает на ритм жизни

Большой город, высокий темп, точная система пространства

Москва-Сити задаёт не только вид из окна, но и темп повседневной жизни. В этом проекте мы работали с квартирой 240 м² как с пространством, где архитектурная выразительность должна быть напрямую связана с удобством ежедневного использования.

Наша задача состояла в том, чтобы соединить масштаб и практичность без визуального шума. Мы, как студия дизайна интерьера, собрали интерьер как единую структуру — с понятной логикой маршрутов, продуманными сценариями света и ясным разделением функций без тяжёлых перегородок.