Москва-Сити — квартира, где дизайн работает на ритм жизни

Как сделать большой интерьер удобным каждый день, а не только эффектным на визуализациях? Разбираем проект 240 м² в Москва-Сити — с фокусом на маршруты, световые сценарии и решения, которые реально работают в жизни.

Большой город, высокий темп, точная система пространства

Москва-Сити задаёт не только вид из окна, но и темп повседневной жизни. В этом проекте мы работали с квартирой 240 м² как с пространством, где архитектурная выразительность должна быть напрямую связана с удобством ежедневного использования.

Наша задача состояла в том, чтобы соединить масштаб и практичность без визуального шума. Мы, как студия дизайна интерьера, собрали интерьер как единую структуру — с понятной логикой маршрутов, продуманными сценариями света и ясным разделением функций без тяжёлых перегородок.

В квартирах такого масштаба мы всегда начинаем с функционального каркаса — кто, где и в каком ритме будет жить внутри пространства. В этом проекте мы сознательно выстроили интерьер через сценарии, а не через эффектные жесты: мягко разделили зоны мебелью и светом, задали предсказуемые маршруты и сделали так, чтобы каждый блок работал в своём режиме, но оставался частью единой композиции.  

Кухня-гостиная — место, где сходятся все сценарии дня

Кухня-гостиная построена вокруг трёх опор — мягкая группа, остров и рабочая линия кухни. Такая композиция удерживает пространство цельным и при этом чётко разделяет режимы использования: отдых, общение, короткая посадка и активная кухня.

Остров формирует функциональный центр и архитектурную границу между режимами помещения. Проект студии Павла Полынова.

Остров в этой структуре выполняет двойную функцию. С одной стороны, это рабочий узел, с другой — точка, которая организует пространство и не даёт ему распасться на случайные фрагменты.

Свет усиливает эту логику в течение дня. Днём объём держится на панорамной засветке, вечером — на сочетании общего потолочного и локального света в ключевых точках активности.

Проект студии Павла Полынова.

Спальня — приватный контур тишины и восстановления

Спальня выстроена вокруг кроватного узла как главного центра комнаты. Мы убрали всё лишнее из поля зрения и оставили только функционально необходимые элементы, чтобы пространство работало на стабильный вечерний и ночной ритм.

Композиционный центр спальни — кроватный узел и спокойная периферия. Проект студии Павла Полынова.

Материальная палитра здесь тактильная и сдержанная: текстиль, нейтральные поверхности, мягкие акценты. В результате комната воспринимается цельной и не утомляет в ежедневном использовании.

Световой сценарий многоуровневый, но спокойный. Дневной фон и локальные вечерние источники дают глубину без резких контрастов и поддерживают ощущение предсказуемого комфорта.

Проект студии Павла Полынова.

Детская — гибкая база, рассчитанная на развитие сценариев

Детская встроена в общий язык квартиры — чистые линии, спокойные оттенки, контролируемая визуальная нагрузка. Мы спроектировали её как универсальную основу, которую можно адаптировать по мере изменения задач и возраста.

Нейтральная палитра и мягкий свет формируют стабильный и спокойный режим комнаты. Проект студии Павла Полынова.

Здесь нет декоративной перегрузки. За счёт этого пространство остаётся долговечным и устойчивым — не устаревает вместе с краткосрочными трендами и сохраняет рабочий ритм каждый день.

Ванная — сценарная глубина для быстрых и длительных ритуалов

Ванная спроектирована как многоузловой блок, где разведены два режима — быстрые ежедневные действия и более длительные, расслабленные сценарии. Даже при насыщенной программе зона сохраняет ясную навигацию.

Световые контуры и крупные плоскости усиливают читаемость и глубину пространства. Проект студии Павла Полынова.

Крупный формат отделки и многослойный свет решают сразу две задачи — визуальная выразительность и эксплуатационная понятность. За счёт этого пространство выглядит цельным и работает стабильно в разных режимах использования.

Проект студии Павла Полынова.

Душевая — компактная геометрия, собранная под ежедневную практику

Душевая решена линейно и максимально понятно: вход, подготовка, активная мокрая зона, выход. Такая последовательность повышает удобство повседневного сценария и делает использование пространства предсказуемым.

Линейная логика маршрута и чистая геометрия функциональных узлов. Проект студии Павла Полынова.

Мы использовали цельные плоскости, встроенные решения и лёгкие стеклянные границы, чтобы сохранить чистоту объёма в компактном формате. Световой контур поддерживает равномерную видимость и подчёркивает ключевые точки.

Проект студии Павла Полынова.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    обратила внимание, что все интерьеры в масшабных квартирах (диваны огромные, а ванная комната - треш, в хорошем смысле слова), а где поменьше?

