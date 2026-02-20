Москва-Сити — квартира, где дизайн работает на ритм жизни

Большой город, высокий темп, точная система пространства
Москва-Сити задаёт не только вид из окна, но и темп повседневной жизни. В этом проекте мы работали с квартирой 240 м² как с пространством, где архитектурная выразительность должна быть напрямую связана с удобством ежедневного использования.
Наша задача состояла в том, чтобы соединить масштаб и практичность без визуального шума. Мы, как студия дизайна интерьера, собрали интерьер как единую структуру — с понятной логикой маршрутов, продуманными сценариями света и ясным разделением функций без тяжёлых перегородок.
В квартирах такого масштаба мы всегда начинаем с функционального каркаса — кто, где и в каком ритме будет жить внутри пространства. В этом проекте мы сознательно выстроили интерьер через сценарии, а не через эффектные жесты: мягко разделили зоны мебелью и светом, задали предсказуемые маршруты и сделали так, чтобы каждый блок работал в своём режиме, но оставался частью единой композиции.
Кухня-гостиная — место, где сходятся все сценарии дня
Кухня-гостиная построена вокруг трёх опор — мягкая группа, остров и рабочая линия кухни. Такая композиция удерживает пространство цельным и при этом чётко разделяет режимы использования: отдых, общение, короткая посадка и активная кухня.
Остров в этой структуре выполняет двойную функцию. С одной стороны, это рабочий узел, с другой — точка, которая организует пространство и не даёт ему распасться на случайные фрагменты.
Свет усиливает эту логику в течение дня. Днём объём держится на панорамной засветке, вечером — на сочетании общего потолочного и локального света в ключевых точках активности.
Спальня — приватный контур тишины и восстановления
Спальня выстроена вокруг кроватного узла как главного центра комнаты. Мы убрали всё лишнее из поля зрения и оставили только функционально необходимые элементы, чтобы пространство работало на стабильный вечерний и ночной ритм.
Материальная палитра здесь тактильная и сдержанная: текстиль, нейтральные поверхности, мягкие акценты. В результате комната воспринимается цельной и не утомляет в ежедневном использовании.
Световой сценарий многоуровневый, но спокойный. Дневной фон и локальные вечерние источники дают глубину без резких контрастов и поддерживают ощущение предсказуемого комфорта.
Детская — гибкая база, рассчитанная на развитие сценариев
Детская встроена в общий язык квартиры — чистые линии, спокойные оттенки, контролируемая визуальная нагрузка. Мы спроектировали её как универсальную основу, которую можно адаптировать по мере изменения задач и возраста.
Здесь нет декоративной перегрузки. За счёт этого пространство остаётся долговечным и устойчивым — не устаревает вместе с краткосрочными трендами и сохраняет рабочий ритм каждый день.
Ванная — сценарная глубина для быстрых и длительных ритуалов
Ванная спроектирована как многоузловой блок, где разведены два режима — быстрые ежедневные действия и более длительные, расслабленные сценарии. Даже при насыщенной программе зона сохраняет ясную навигацию.
Крупный формат отделки и многослойный свет решают сразу две задачи — визуальная выразительность и эксплуатационная понятность. За счёт этого пространство выглядит цельным и работает стабильно в разных режимах использования.
Душевая — компактная геометрия, собранная под ежедневную практику
Душевая решена линейно и максимально понятно: вход, подготовка, активная мокрая зона, выход. Такая последовательность повышает удобство повседневного сценария и делает использование пространства предсказуемым.
Мы использовали цельные плоскости, встроенные решения и лёгкие стеклянные границы, чтобы сохранить чистоту объёма в компактном формате. Световой контур поддерживает равномерную видимость и подчёркивает ключевые точки.
