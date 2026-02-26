Дом в Комарово — современный минимализм с управляемыми границами

Кухня-гостиная, где зонирование работает как инструмент

Единый объём читается как три сцены: гостиная с мягкой группой, столовая на 6–8 человек и кухня со встроенными высокими шкафами и нижним рядом тумб. Это важный приём для дома: мы уплотняем хранение по периметру, а центр оставляем свободным — для маршрутов и общения.

Раздвижные стеклянные перегородки дают прозрачность и при этом позволяют «регулировать» общность пространства. Студия Павла Полынова.

Границу между гостиной и кухней-столовой задают раздвижные стеклянные перегородки в тёмной раме. В открытом положении это один большой объём, в закрытом — возможность локализовать активность (шум/запахи — по ситуации, это зависит от инженерии и привычек).

ТВ-зона и линейный биокамин собирают гостиную в понятный центр без лишних предметов. Студия Павла Полынова.

Композиционный «якорь» гостиной — ТВ-плоскость и линейный биокамин. Мы поддержали его фактурами: тёмная рельефная поверхность под камень/бетон, мягкие текстили дивана и зелёных кресел, плюс один контролируемый элемент открытого хранения — стеллаж с подсветкой. Так минимализм остаётся живым, но не превращается в выставку вещей.

Столовая группа — место для цветового акцента на нейтральной базе дерева и каменных фактур. Студия Павла Полынова.

Свет здесь многослойный: общий потолочный, локальный над столом и контурный (ниши/панели/стеллаж). Это позволяет быстро переключаться между сценариями — «ужин» и «вечер у камина» — без необходимости включать всё сразу.