Дом в Комарово — современный минимализм с управляемыми границами

Дом площадью 320 м² находится рядом с Финским заливом, поэтому заказчики сразу задали правильный вектор: современный минимализм, природные материалы, нейтральная база и точечные цветовые акценты — без показной декоративности. Мы отвечали на запрос не отдельными «красивыми комнатами», а системной конструкцией интерьера: функции разделяются не стенами, а плоскостями, фактурами и управляемыми границами. В общественной зоне это раздвижные стеклянные перегородки, в приватных — оси, симметрия и ковровое зонирование, в санузлах — стеклянные «мокрые капсулы», которые сохраняют чистоту объёма.
Минимализм в большом доме важно собирать не “по настроению”, а по правилам: где проходит граница между зонами, где хранение, как включается свет и какие фактуры держат объём. В Комарово мы делали ставку на управляемость: закрыть/открыть общественное пространство, настроить вечерний свет без яркого потолка, убрать визуальный шум за счёт встроенных решений. Так интерьер остаётся спокойным, но не становится холодным.
Кухня-гостиная, где зонирование работает как инструмент
Единый объём читается как три сцены: гостиная с мягкой группой, столовая на 6–8 человек и кухня со встроенными высокими шкафами и нижним рядом тумб. Это важный приём для дома: мы уплотняем хранение по периметру, а центр оставляем свободным — для маршрутов и общения.
Границу между гостиной и кухней-столовой задают раздвижные стеклянные перегородки в тёмной раме. В открытом положении это один большой объём, в закрытом — возможность локализовать активность (шум/запахи — по ситуации, это зависит от инженерии и привычек).
Композиционный «якорь» гостиной — ТВ-плоскость и линейный биокамин. Мы поддержали его фактурами: тёмная рельефная поверхность под камень/бетон, мягкие текстили дивана и зелёных кресел, плюс один контролируемый элемент открытого хранения — стеллаж с подсветкой. Так минимализм остаётся живым, но не превращается в выставку вещей.
Свет здесь многослойный: общий потолочный, локальный над столом и контурный (ниши/панели/стеллаж). Это позволяет быстро переключаться между сценариями — «ужин» и «вечер у камина» — без необходимости включать всё сразу.
Кабинет с дисциплиной рабочего места и зоной паузы
В кабинете мы выстроили понятную иерархию: ядро — большой стол с приставкой; фон — встроенные стеллажи с подсветкой, которые решают сразу две задачи: хранение и «собранная» архитектурная стена.
Маршрут простой: вход → рабочее место → быстрый доступ к полкам. Дополнительный сценарий — мягкая зона у окна: кресло с пуфом разворачивает комнату в режим короткого отдыха и переключения (в том числе с ТВ).
Свет построен на точности: подвес над столом, настольная лампа и подсветка стеллажей. Дневной поток регулируют жалюзи — для кабинета это критично, потому что блики на рабочей поверхности и экране быстро снижают комфорт.
Мастер-спальня с фактурами вместо «приёмов»
Мастер-спальню мы собрали вокруг спокойной оси: кровать на ковре и акцентная стена со светлой 3D-геометрией. Она даёт глубину за счёт тени и ритма — без активной графики и лишних деталей.
Вторая ось — медиа-плоскость: ТВ на тёмной зеркальной/глянцевой панели с вертикальным членением и подвесной тумбой. Мы сознательно облегчаем низ и держим «телевизионную» часть как архитектурный элемент, а не как доминанту комнаты.
У окна организован угол отдыха с креслом и озеленением — небольшой, но важный сценарий: отделить зону сна от панорамного света и дать место для тихого отдыха.
Свет — про режимы: двухслойный текстиль на окнах для контроля дневного света и затемнения, плюс периметральная скрытая подсветка потолочного короба для мягкого вечернего сценария. Подсветка медиа-зоны снижает контраст и помогает комфортно смотреть ТВ.
Вторая спальня с симметрией и точным цветовым акцентом
В этой спальне основа — порядок. Симметрия прикроватных зон и вертикальные светильники дают ощущение собранности, которое особенно важно в приватных комнатах.
Тёмная акцентная стена с панелями/молдингами работает на глубину, а тёплый терракотовый текстиль кровати становится единственным эмоциональным акцентом — без распыления цвета по всему помещению.
Медиа-зона решена «тихо»: ТВ на тёмной рельефной панели, низкая консоль и контурная подсветка, чтобы снизить контраст экрана с окружением. В результате спальня не превращается в гостиную по настроению.
Основная ванная, где «спа» начинается с планировки
Здесь главный элемент — свободностоящая овальная ванна на массивном каменном подиуме. Подиум задаёт ванной статус и держит композицию: это не декор, а архитектурная опора всей комнаты.
Маршрут выстроен без лишних пересечений: вход → умывальная зона → развилка в душ или к ванне. Для двух пользователей — два умывальника и протяжённое зеркало. Душ вынесен в отдельный стеклянный отсек: объём остаётся цельным, но вода — в пределах «мокрой» зоны.
Материалы поддерживают «спа»-логику: тёплые вертикальные панели под дерево, серый каменный пол, чёрная фурнитура и сантехника. Свет — также слоями: общий мягкий периметр, корректный свет у зеркала и локальная подсветка ниши в душе.
Вторая душевая, собранная на контрасте и правильном свете у зеркала
Во втором санузле мы держали фокус на компактной функциональности: умывальный фронт с тройным зеркальным блоком, душевая за стеклом и туалетная зона, смещённая для приватности.
Контраст отделок работает как инструмент зонирования: тёмная «мраморная» плоскость с прожилками и светло-серая нейтральная стена. Подвесная тумба сохраняет свободный пол — это и визуальная лёгкость, и практичность в уборке.
Свет у зеркала сделан вертикальным — подвесы формируют корректное моделирование лица для ухода, а потолочные споты дают базовую заливку.
Прихожая — транзитный коридор, где важно не «украшать», а организовать. Мы оставили центр свободным, а ориентацию сделали через узел консоль/комод + зеркало: положить ключи, проверить себя и спокойно пройти дальше.
Чтобы визуально успокоить большое количество дверей и плоскостей, использовали панельную интеграцию: вертикальные деревянные поверхности «растворяют» часть дверей/фасадов (по логике решения). Пара пуфов отвечает за переобувание, а подсвеченная ниша — за аккуратное хранение мелочей и контролируемую экспозицию.
Свет здесь — ключевой: потолочный слой для безопасного маршрута, бра у зеркала для мягкой вертикали и подсветка ниш как вечерний режим, когда достаточно света, но не хочется включать всё.
Итоги проекта
Собрали интерьер как цельную систему, где зонирование делает не стена, а плоскости, фактуры и управляемые границы.
В общественной зоне применили раздвижные стеклянные перегородки, чтобы регулировать «общность» пространства под сценарий.
Основное хранение убрали в встроенные объёмы по периметру, оставив центр помещений свободным для движения.
В спальнях сделали ставку на симметрию, ковровое зонирование и мягкие световые режимы без жёсткого верхнего света.
В санузлах удержали чистоту объёма стеклянными душевыми и многослойным освещением, где функциональный и атмосферный свет разделены.
