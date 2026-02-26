Квартира в ЖК «Крестовский De Luxe» — современный интерьер с классическими приемами и скрытой инженерией

Квартира находится в ЖК «Крестовский De Luxe», площадь — 206 м². Заказчики — семья, запрос звучал максимально прагматично: комфорт и функциональность без перегруженности и демонстративных решений. Поэтому основу проекта мы выстроили на двух принципах: архитектурная дисциплина (ясные композиции, молдинги и панельные плоскости) и «скрытая начинка», которая не спорит с интерьером. Из подтвержденного по инженерии — шумоизоляция с использованием песочных панелей; остальное решение держится на компоновке, хранении и свете.

Мы сознательно собрали пространство так, чтобы в каждой комнате были понятные маршруты и свой набор сценариев: где-то важна свобода проходов, где-то — контроль бликов на рабочем месте, где-то — точный свет у зеркала. В итоге квартира остается парадной по ощущению, но в быту работает спокойно и предсказуемо.