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Primo RPA
Карьера бухгалтера

Риск бухгалтера остаться без работы из-за роботизации в цифрах и фактах: инфографика

60 лет назад бухгалтеры опасались, что калькуляторы, пришедшие на смену деревянным счетам, отнимут у них работу. Сейчас точно также принято переживать из-за нашествия на бухгалтерию «роботов». 
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Риск бухгалтера остаться без работы из-за роботизации в цифрах и фактах: инфографика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Да, роботы, а точнее — не роботы, как мы представляем их по голливудским фильмам, а RPA-платформы — очередная технологическая революция. Но это не означает, что бухгалтер-человек станет ее жертвой.

Развернутый и понятный не айтишникам ответ на вопрос: «Зачем на самом деле нужны роботы (RPA) в бухучете и какой риск остаться из-за них без работы?» в инфографике от российской RPA-платформы Primo RPA.

Скачать pdf с инфографикой

Спойлер: роботизация не заменит людей. Гораздо вероятнее, что лет через 5 мы будем с содроганием вспоминать о тех временах, когда обрабатывали первичку и делали сверки вручную.

Primo RPA

Primo RPA

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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