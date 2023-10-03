Риск бухгалтера остаться без работы из-за роботизации в цифрах и фактах: инфографика

60 лет назад бухгалтеры опасались, что калькуляторы, пришедшие на смену деревянным счетам, отнимут у них работу. Сейчас точно также принято переживать из-за нашествия на бухгалтерию «роботов».

Да, роботы, а точнее — не роботы, как мы представляем их по голливудским фильмам, а RPA-платформы — очередная технологическая революция. Но это не означает, что бухгалтер-человек станет ее жертвой.

Развернутый и понятный не айтишникам ответ на вопрос: «Зачем на самом деле нужны роботы (RPA) в бухучете и какой риск остаться из-за них без работы?» в инфографике от российской RPA-платформы Primo RPA.

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Спойлер: роботизация не заменит людей. Гораздо вероятнее, что лет через 5 мы будем с содроганием вспоминать о тех временах, когда обрабатывали первичку и делали сверки вручную.