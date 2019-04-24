Как мобильные банковские приложения меняют жизнь предпринимателя?

Еще лет десять назад невозможно было себе представить, что предприниматели будут обходиться в своей работе без посещения банка. Но уже сейчас открыть расчетный счет и совершать все операции можно удаленно, без визита в офис. Подписать платеж, получить консультацию специалиста, оформить кредит для бизнеса – все это доступно по нажатию кнопки в мобильном банке и в любое время. Больше не нужно простаивать в очередях в отделении и отвлекаться от развития бизнеса.

Что важно в хорошем мобильном приложении

С точки зрения пользователя важны:

функциональные возможности;

интерфейс (при составлении рейтингов мобильных приложений это одна из важнейших характеристик в общей оценке).

Маст-хэв (must have) для современного банковского приложения – такие характерные детали, как:

Напоминания о предстоящих платежах. Это особенно важно для предпринимателя, который ведет бухгалтерию самостоятельно, и пропуск платежа в ФНС может обернуться штрафом. По сути, умный бухгалтер в телефоне – уже банковский стандарт.

Оформление кредита. Возможность отправлять заявки на получение заемных средств непосредственно в приложении.

Например, в мобильном банке «Мой бизнес» Промсвязьбанка есть возможность оформить овердрафт и кредит онлайн для бизнеса. При этом кредит уже одобрен заранее, поэтому не нужно готовить пакет документов и везти их в офис. Средства зачисляются на счет в течение 5 минут.

Push-уведомления. Смс-сообщения отходят на второй план. Одноразовые коды для подтверждения операций передаются в push-уведомлениях.

Поддержка в приложении. Телефонный контакт-центр и переписка по электронной почте заменяются встроенными чатами. Теперь в режиме 24/7 можно получать срочные ответы от поддержки банка. Для типовых вопросов и сценариев могут использоваться чат-боты.

В приложениях появляется все большее число клиентских сценариев. И это то самое, что позволяет клиенту обойтись без посещения отделения банка. К примеру, клиент банка осуществляет огромное количество взаиморасчетов с поставщиками услуг. В таких случаях рекомендуется проверять контрагентов на благонадежность. И, учитывая подобные сценарии в бизнес-деятельности клиента, банк может встроить в приложение сервис, автоматически проверяющий компанию перед отправкой платежа.

Мобильное приложение Промсвязьбанка «Мой Бизнес» позволяет: оформлять платежи, создавать шаблоны платежей, легко переводить средства между своими счетами;

следить за движением финансов, контролируя остатки и обороты, формировать выписки и получать подробную аналитику с графиками и статистикой по контрагентам;

проверить надежность контрагента (через сервис «Светофор»);

получить консультацию специалиста банка в чате или по телефону, подключить новый продукт.

Мобильное приложение «Мой бизнес» доступно пользователям платформ Android и iOS. Его скачало уже более 100 000 пользователей, и по отзывам приложение имеет высокую оценку – 4,5.