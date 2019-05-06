Новое в закупках в 2019 году

В этом году участники сферы госзакупок начали работать по обновленным правилам. Рассмотрим в нашем обзоре некоторые из ключевых изменений.

Проведение закупок в электронной форме

На электронный формат перешли и переходят почти все закупки по контрактной системе, а также закупки госкомпаний для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Когда закупки осуществляются в электронной форме, участники могут обеспечивать их только через спецсчета в аккредитованных на это банках. Раньше можно было обойтись без таковых, используя банковские гарантии.

На текущий момент для работы с электронными площадками аккредитовано 22 банка. В их числе Промсвязьбанк, который уполномочен работать со всеми операторами электронных площадок. Открытие и ведение специального счета для компаний является бесплатным, а на остаток в зависимости от суммы на счете начисляется до 4%.

На что в таких условиях следует обращать особое внимание? Важная деталь заключается в том, что раньше средства на счетах блокировались в момент подачи заявки, теперь же их блокируют не сразу — в тот момент, когда срок подачи заявки завершается. То есть, участники элементарно могут забыть или не успеть внести необходимую сумму на счет в случае нехватки средств.

Чтобы избежать таких ситуаций, деньги на спецсчетах рекомендуется держать с запасом. Обидно выбыть из участия в торгах, если на счету не хватило пары рублей.

Повышение НДС

С 1 января общая ставка НДС выросла с 18 до 20%, это отразилось и на системе закупок. В том плане, что некоторые трудности возникают с так называемыми переходящими контрактами. Ведь заключались они при ставке 18%, а исполняться будут при 20%.

В такой ситуации приходится составлять дополнительное соглашение. А поскольку цену контракта менять нельзя, в документе следует пересмотреть условия по налогу. То есть, прописать изменение НДС в цене контракта

Если в контракте не указана налоговая ставка цифрами, а используется формулировка «НДС по действующей ставке» или как вариант закупаются объекты с льготным налогообложением – потребность в допсоглашении отпадает.

Ужесточение наказания за ложное заключение

28 декабря 2018 года был опубликован федеральный закон №520-ФЗ. Он вносит поправки в УК РФ и ст. 151 УПК РФ. Этот закон предполагает уголовную ответственность за дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок.

Так, в случае крупного ущерба предполагается штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком на 1 год. К категории крупного ущерба относятся потери на сумму от 2,25 млн рублей.

Если же ложное заключение привело к нанесению тяжкого вреда здоровью или смерти – штраф составит 300-500 тыс. рублей либо может повлечь лишение свободы на 3 года.

В случае гибели 2 и более людей срок заключения может составить 4 года. Также это грозит лишением возможности эксперту занимать определенные должности до 5 лет.

Наказание при незначительном ущербе

В продолжение к предыдущему пункту отметим еще один федеральный закон, № 510-ФЗ, который определяет поправки к КоАП. Он опубликован 28 декабря 2018 г. и касается тех случаев, когда ложные заключения приводят к нарушениям небольшой степени тяжести. В этом случае предполагается, что эксперт будет привлечен к административной ответственности. Она подразумевает штраф 30-50 тыс. рублей либо дисквалификацию на 6-12 месяцев. Организациям, «приютившим» такого незадачливого эксперта, светит штраф в 100-150 тыс. рублей.

За победу придется заплатить

После того, как обеспечение закупок стало электронным, за победу в тендере надо платить. И оплату за это списывают со специального счета, используемого в закупках.

Стоимость победы. Она составляет 1% от начальной максимальной цены контракта (НМЦК), но не более 5000 руб. В данную сумму не входит НДС. И это правило не распространяется на субъекты малого предпринимательства (СМП). Для компаний, относящихся к СМП, сумма платы за победу не может превышать 2000 руб.

В том случае, если компания, участвовавшая в закупках, не успела открыть специальный счет, площадка отправит ей отдельное требование на оплату победы.

У Промсвязьбанка до 31 мая для новых клиентов малого и среднего бизнеса действует акция «Победа за наш счет!». В случае, если с 1 апреля по 31 мая клиент открывает первый спецсчет участника закупок и первый расчетный счет и при этом побеждает, – банк возвращает комиссию, которая подлежит уплате электронной площадке за победу. Сумма для возмещения для одного клиента по всем победам составляет — до 20 000 руб. на период действия акция. Срок зачисления комиссии до 7 дней.

Изменение процедуры открытия специального счета

Раньше от участников торгов требовалась обязательная регистрация на одной из площадок. С 1 января к торгам допускаются также компании, входящие в ЕРУЗ (единый реестр участников закупок).

Важно только проверить актуальность всех документов, чтобы иметь возможность беспрепятственно участвовать в закупках.