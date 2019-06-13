Промсвязьбанк отменяет комиссию по тревел-картам «Мир» Premium Business

С 1 июня Промсвязьбанк запустил акцию по премиальной тревел-карте «Мир» Premium Business для бизнеса. Главный плюс акции: отмена на 3 месяца комиссии за обслуживание. Это позволит сэкономить 3570 руб. Для участия в акции успейте оформить карту до 30 июня 2019 года.

Мы рассказывали про эту карту в одной из наших публикаций. Напомним ее основные привилегии.

Бизнес-карта предлагает сразу три программы лояльности. Это очень выгодно, так как позволяет на накопленные баллы практически бесплатно летать в отпуск или совершать деловые поездки.

Промсвязьбанк начисляет баллы в размере 1% за все бизнес-расходы, проведенные по карте. Стоимость 1 балла равна 1 рублю. Авиакомпания S7 Airlines начисляет баллами от 5% до 7% от суммы, потраченной на приобретение билетов на свои авиарейсы. Дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия. Если вы часто летаете по работе, накопленные мили вы можете потратить при оплате билетов для отпуска.

К дополнительным плюсам карты относится страховка. Она действует в любой стране мира и подходит для оформления визы. Страховка распространяется на держателя карты, а также на его детей. Дополнительно она покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа.

Держатели карты могут сэкономить время с помощью услуги консьерж-сервиса. Ему в любое время суток можно поручить выполнение личных и деловых задач. Забронировать билеты на авиарейс или номер в гостинице, заказать столик в ресторан или билет на концерт любимой группы.

«Акция позволит клиентам провести тест-драйв продукта и на практике убедиться в его преимуществах. Оплачивая по карте бизнес-расходы, можно копить баллы на счет компании в программе S7 Profi, а затем тратить их на приобретение авиабилетов S7 Airlines и получение дополнительных услуг», — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.