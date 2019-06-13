Промсвязьбанк отменяет комиссию по тревел-картам «Мир» Premium Business

С 1 июня Промсвязьбанк запустил акцию по премиальной тревел-карте «Мир» Premium Business для бизнеса. Главный плюс акции: отмена на 3 месяца комиссии за обслуживание. Это позволит сэкономить 3570 руб. Для участия в акции успейте оформить карту до 30 июня 2019 года.
Мы рассказывали про эту карту в одной из наших публикаций. Напомним ее основные привилегии.
Бизнес-карта предлагает сразу три программы лояльности. Это очень выгодно, так как позволяет на накопленные баллы практически бесплатно летать в отпуск или совершать деловые поездки.
- Промсвязьбанк начисляет баллы в размере 1% за все бизнес-расходы, проведенные по карте. Стоимость 1 балла равна 1 рублю.
- Авиакомпания S7 Airlines начисляет баллами от 5% до 7% от суммы, потраченной на приобретение билетов на свои авиарейсы.
- Дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия. Если вы часто летаете по работе, накопленные мили вы можете потратить при оплате билетов для отпуска.
К дополнительным плюсам карты относится страховка. Она действует в любой стране мира и подходит для оформления визы. Страховка распространяется на держателя карты, а также на его детей. Дополнительно она покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа.
Держатели карты могут сэкономить время с помощью услуги консьерж-сервиса. Ему в любое время суток можно поручить выполнение личных и деловых задач. Забронировать билеты на авиарейс или номер в гостинице, заказать столик в ресторан или билет на концерт любимой группы.
«Акция позволит клиентам провести тест-драйв продукта и на практике убедиться в его преимуществах. Оплачивая по карте бизнес-расходы, можно копить баллы на счет компании в программе S7 Profi, а затем тратить их на приобретение авиабилетов S7 Airlines и получение дополнительных услуг», — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
Оформите бизнес-карту до 30 июня 2019 года и станьте участником акции.