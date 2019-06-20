Зарплатный проект может быть бесплатным

С 1 июня Промсвязьбанк запустил акцию «Зарплата – это PROсто». Она касается зарплатных проектов для клиентов сегмента МСБ.

Условия акции

Чтобы стать участником акции обязательно выполните два условия:

Закажите до 31 августа зарплатные карты. Произведите начисление зарплаты до 31 августа.

Если сделаете это, зарплатный сервис будет бесплатным всё то время, пока ваша компания перечисляет зарплату через Промсвязьбанк.

Так, для малых и средних предпринимателей, которые воспользуются этим предложением, Промсвязьбанк отменяет комиссию за зачисление денежных средств на карты, таким образом зарплатный проект будет абсолютно бесплатным, а именно:

нет комиссии за обслуживание зарплатного проекта;

нет комиссии за выпуск и обслуживание карт;

нет комиссии за перечисление;

нет комиссии за платежное поручение.

Пример выгоды зарплатного проекта. У вас работает 20 сотрудников. Совокупный ФОТ составляет 600 000 руб. в месяц. Если выплачивать зарплату наличными, получая деньги в кассе, то придется ежемесячно платить комиссию 0,5%. Экономия с проектом «Зарплата PRO» составит 3000руб. в месяц.

Если использовать услугу инкассации, то за подготовку наличных нужно будет платить 875 руб., еще 300 руб. – за доставку. Наличность нужна как минимум два раза в месяц для выплаты аванса и зарплаты. Экономия с проектом «Зарплата PRO»: 2350 руб. в месяц.

За безналичное перечисление зарплаты на счета физлиц в разных банках нужно также платить комиссию. Перечисления общей суммой до 100 000 руб. бесплатны, за превышение нужно будет платить 1% по тарифам банка. Экономия с проектом «Зарплата PRO»: 5000 руб. в месяц.

Особенности зарплатного проекта

У зарплатного проекта нет ограничений на численность сотрудников. Он подойдет, даже если у вас в штате 1 человек.

Зачисление денег на карты происходит очень быстро: от 1 минуты.

Преимущества для сотрудников

Есть плюсы и для сотрудников. За любые покупки они получат кэшбэк в размере 1%.

Могут без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков по всему миру в размере от 3 тыс. до 150 тыс. руб.

Можно без комиссии совершать переводы на любые счета. До 100 тысяч в месяц бесплатно.

«Зарплатные проекты удобны как для бизнеса, так и для сотрудников. Компания может экономить на комиссиях за снятие наличных и оплату платежных поручений. Сотрудники же помимо кэшбэка получают возможность оформить ипотеку по сниженной ставке, которая доступна только зарплатным клиентам Промсвязьбанка. Запущенная нами акция по бесплатному обслуживанию делает зарплатный проект для клиентов МСБ очень выгодным предложением на рынке», — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Подробнее о проекте «Зарплата PRO» можно узнать по ссылке.