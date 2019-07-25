Теперь учредительные документы можно сформировать в смартфоне

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Банк ПСБ предлагает новую услугу: регистрация нового бизнеса и открытие расчетного счета онлайн. Для этого не требуется компьютер, все операции доступны со смартфона.

Порядок оказания услуги

Вся процедура совершается в несколько этапов. Выезжать никуда не надо, основные действия совершаются удаленно.

Заявка на сайте. Предприниматель, который хочет зарегистрировать ООО или ИП, оставляет заявку на сайте ПСБ. Это займет не более 10 минут. В заявке на сайте нужно сделать следующее:

заполнить поля для формирования пакета учредительных документов и выпуска квалифицированной электронной подписи (КЭП),

загрузить скан паспорта;

указать адрес для встречи с выездным менеджером банка.

Встреча с сотрудником банка. Менеджер банка приедет к клиенту в назначенное время, чтобы подтвердить личность. После этого предприниматель скачивает на смартфон приложение myDSS (Apple, Android) для формирования и активации КЭП.

Это приложение позволяет с помощью смартфона создать полноценную КЭП под документом в одно касание.

Отправка документов. Подписание документов и отправка их на регистрацию в ФНС происходит через мобильное приложение. Персональный компьютер и специальное ПО не требуются. Весь процесс занимает одну минуту. ФНС регистрирует документы в течение 5 рабочих дней, после чего они поступят клиенту.

Открытие счета. После регистрации бизнеса клиент может удаленно открыть счет в ПСБ и подключить интернет- и мобильный банк через личный кабинет. В течение полугода ведение счета для новых клиентов бесплатно