Теперь оплата покупок доступна смартфонам без NFC

Что случилось?
Промсвязьбанк стал первым банком, который организовал одновременно оплату и прием платежа по QR-коду внутри одного банка. Это стало возможным в рамках сервиса быстрых платежей (СБП), разработанного Банком России.
Каков механизм оплаты?
Клиент ПСБ банка решил купить бутылку воды. Он открыл банковское приложение ПСБ на смартфоне и отсканировал статичный QR-код на кассе. Зачисление средств на счет банка со счета карты клиента произошло мгновенно.
Ок, а чем отличается такой платеж от бесконтактной оплаты с помощью Google Pay или Apple Pay?
Для пользователя такой вид платежа мало чем отличается от обычного, с той разницей, что для оплаты ему нужно будет открыть банковское приложение. Но есть и существенный плюс: возможность оплаты с помощью смартфона открывается даже пользователям без модуля NFC, ведь для сканирования достаточно обычной камеры.
А чем это интересно для бизнеса?
Данный вид платежей с экономической точки зрения выгоден торговым точкам, потому что комиссия за переводы через СБП в несколько раз ниже, чем за прием платежей по картам и мобильным кошелькам. Максимальный размер тарифа составляет - 0,7%, самый распространенный тариф - 0,4%.
Что дальше?
Пока оплата по QR-коду доступна клиентам ПСБ в одном заведении Москвы. Но до конца года банк планирует доработать платежный сервис и внедрить динамический QR-код. Он будет выводиться на экран кассы или POS-терминала, установленного у клиента.
В настоящее время ПСБ ведет работу по подключению других торгово-сервисных предприятий и приглашает все желающие торгово-сервисные предприятия (ТСП) присоединиться к сервису. Если вам интересно использование данной технологии в своем бизнесе, оставьте заявку на сайте ПСБ.
А что такое динамический QR-код? Звучит немного сложно для обывателя
Для начала поясним, что существует два вида кода: статистический и динамический. В статистическом QR-коде содержится информация только о счете продавца. Это означает, что пользователь, отсканировав QR-код, для завершения покупки должен ввести на своем смартфоне сумму стоимости товара. Динамический код содержит в себе все данные, включая и сумму покупки, поэтому такой вариант более удобен для покупателя, ему достаточно совершить только одно действие: отсканировать код.
Что должен сделать магазин для внедрения такого способа приема оплаты?
Приобретать дополнительное оборудование не потребуется, достаточно будет провести обновление ПО кассовых аппаратов.
Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка: «Участие в СБП позволяет нам проводить платежи напрямую со счета физического лица на счет юридического, минуя сервисы международных платежных систем. Благодаря этому оплата будет проходить быстрее и комиссионные затраты для бизнеса станут значительно ниже. Данный сервис будет интересен микро- и малым предприятиям, которые сейчас предпочитают переводы с карту на карту из-за более высоких, чем для крупных ТСП, тарифов по эквайрингу. Для приема платежей компаниям нужно будет просто подписать с банком договор и разместить QR-код в клиентской зоне».
Иван Кутырёв, руководитель магазина «Суши Wok»: «Проведение платежей посредством СБП помимо прямой экономической выгоды от значительно сниженной ставки комиссии и существенного повышения оборачиваемости финансовых средств позволяет также оптимизировать рабочее время администратора-кассира. Кроме того, внедрение этой современной системы оплаты поможет поддержать на высоком уровне лояльность посетителей торговой точки. Мы благодарны ПСБ за возможность быть в первых рядах пользователей СБП».