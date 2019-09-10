Теперь оплата покупок доступна смартфонам без NFC

Что случилось?

Промсвязьбанк стал первым банком, который организовал одновременно оплату и прием платежа по QR-коду внутри одного банка. Это стало возможным в рамках сервиса быстрых платежей (СБП), разработанного Банком России.

Каков механизм оплаты?

Клиент ПСБ банка решил купить бутылку воды. Он открыл банковское приложение ПСБ на смартфоне и отсканировал статичный QR-код на кассе. Зачисление средств на счет банка со счета карты клиента произошло мгновенно.

Ок, а чем отличается такой платеж от бесконтактной оплаты с помощью Google Pay или Apple Pay?

Для пользователя такой вид платежа мало чем отличается от обычного, с той разницей, что для оплаты ему нужно будет открыть банковское приложение. Но есть и существенный плюс: возможность оплаты с помощью смартфона открывается даже пользователям без модуля NFC, ведь для сканирования достаточно обычной камеры.

А чем это интересно для бизнеса?

Данный вид платежей с экономической точки зрения выгоден торговым точкам, потому что комиссия за переводы через СБП в несколько раз ниже, чем за прием платежей по картам и мобильным кошелькам. Максимальный размер тарифа составляет - 0,7%, самый распространенный тариф - 0,4%.

Что дальше?

Пока оплата по QR-коду доступна клиентам ПСБ в одном заведении Москвы. Но до конца года банк планирует доработать платежный сервис и внедрить динамический QR-код. Он будет выводиться на экран кассы или POS-терминала, установленного у клиента.

В настоящее время ПСБ ведет работу по подключению других торгово-сервисных предприятий и приглашает все желающие торгово-сервисные предприятия (ТСП) присоединиться к сервису. Если вам интересно использование данной технологии в своем бизнесе, оставьте заявку на сайте ПСБ.

А что такое динамический QR-код? Звучит немного сложно для обывателя

Для начала поясним, что существует два вида кода: статистический и динамический. В статистическом QR-коде содержится информация только о счете продавца. Это означает, что пользователь, отсканировав QR-код, для завершения покупки должен ввести на своем смартфоне сумму стоимости товара. Динамический код содержит в себе все данные, включая и сумму покупки, поэтому такой вариант более удобен для покупателя, ему достаточно совершить только одно действие: отсканировать код.

Что должен сделать магазин для внедрения такого способа приема оплаты?

Приобретать дополнительное оборудование не потребуется, достаточно будет провести обновление ПО кассовых аппаратов.