Сервис ПСБ «Моя Бухгалтерия 1С» проверит платежи и переплаты по налогам

Сервис «Моя Бухгалтерия 1С» – бесплатная интернет-бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников. Вести бухгалтерский учет можно и без бухгалтерских знаний, достаточно зайти в интернет-банк «Мой бизнес» и подключиться к бесплатному сервису от ПСБ и фирмы 1С.

В сентябре 2019 команда ПСБ выпустила обновление сервиса, которое заметно упрощает работу с ним. Расскажем о новых доработках в сервисе, которые сделают бухгалтерский учет еще проще.

Использование технологии iframe

Раньше при редактировании налогового события открывалась новая вкладка в браузере с приложением «1С:БизнесСтарт», что было не совсем удобно. Теперь же вся работа происходит в режиме одного окна и не надо никуда ходить.

Информация по внесенным налоговым платежам

Нередко предприниматели ошибаются при оплате налогов и взносов, что влечет за собой переплаты. ПСБ решил эту проблему: сервис рассчитает сумму переплат за прошлые налоговые периоды и подскажет сколько необходимо заплатить.

Работа с задолженностями пользователя

Многие предприниматели опасаются момента, когда к ним придет налоговая и сообщит, что несколько лет назад предприниматель забыл заплатить налог, пусть и небольшой, но за это время могли набежать немалые пени, и что делать в такой ситуации? Сервис «Моя Бухгалтерия 1С» автоматически рассчитает все суммы налогов и взносов, которые необходимо было заплатить на протяжении всей деятельности ИП. После того, как система рассчитает суммы к оплате, она начнет искать платежи в банковских выписках, которые необходимо загрузить. Если наш сервис не найдет тот или иной платеж, то он немедленно сообщит об этом, и предприниматель сможет решить вопрос до того, как он приобретет неприятные последствия.

Для подключения сервиса «Моя Бухгалтерия 1С» оставьте заявку на сайте банка.