Кредит для МСБ без бумаг? Как в этом поможет чат-бот

Что случилось

ПСБ презентовал на форуме FINOPOLIS-2019 свой новый проект: онлайн-кредит для предпринимателей «Без бумаг». В режиме реального времени глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин продемонстрировал его оформление главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и первому зампреду ЦБ РФ Ольге Скоробогатовой. Для оформления использовался чат-бот.

Как можно оформить такой кредит?

Онлайн-кредит «Без бумаг» доступен любому предпринимателю без визита в офис банка. Подать заявку могут и клиенты с улицы.

Для оформления кредита хватит одного документа (выписки за полгода из интернет-банка любого банка) и согласия на обработку персональных данных и запрос в БКИ.

Воспользоваться кредитными средствами можно в мобильном банке уже в день открытия расчетного счета.

Условия продукта:

можно выбрать сумму кредита до 3 млн рублей;

можно выбрать срок кредита до 24 месяцев;

процентная ставка фиксированная – 17,9%.

В чем особенность этого продукта

Подать заявку на кредит можно на сайте: https://bezbumag.psbank.ru/

Для оформления кредита можно будет также воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram. Сейчас бот работает в тестовом режиме, он помогает правильно оформить заявку.

Скоринг использует в оценке компании данные big data. Благодаря этому онлайн-кредит выдается максимум за 24 часа.

О прогнозах и результатах

Александр Чернощекин, глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ: «Запуск продуктов по онлайн-кредитованию стал революцией для рынка малого и среднего бизнеса. Благодаря ускоренному рассмотрению заявок и значительному упрощению процесса их подачи за полтора года число наших клиентов из числа МСБ, взявших кредит, выросло почти в 2,5 раза».