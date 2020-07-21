ПСБ собрал около 2500 заявок на гранты в поддержку малого и среднего бизнеса

Сбор заявок на конкурс ПСБ для поддержки бизнеса в период пандемии завершился 20 июля. Всего удалось собрать почти 2500 заявок.

Суть конкурса в том, что банк предоставляет участникам (малому и среднему бизнесу) гранты — то есть средства на восстановление компаний на сумму до 250 тысяч рублей. Подать заявку на грант могли предприниматели со всей России, в том числе новые клиенты банка.

Комментирует старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин:

— Мы понимаем, как важно именно сейчас оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и большое количество собранных нами заявок говорит о востребованности проекта у предпринимателей. После сбора заявок конкурс вступил в финальную стадию: до конца июля можно проголосовать за любого конкурсанта, тем самым повысив его шансы на победу. Что особенно важно: нет ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования, каждый владелец бизнеса самостоятельно решает, на что потратить грант.

Отбирать конкурсантов будут по их анкетам, где каждая компания указала параметры своей деятельности, формат работы во время пандемии и проблемы, с которыми она столкнулась. Значение для получения гранта имеет и социальная значимость каждого бизнеса.

Организаторы проекта — ПСБ совместно с РБК. Общий призовой фонд конкурса — 15 миллионов рублей. Победителями станут компании, которые наберут максимум баллов при оценке анкет комиссией конкурса. Учитываться будет полнота заполнения анкеты, состояние бизнеса.

Сейчас наступила финальная стадия конкурса, когда за любого конкурсанта могут проголосовать и другие люди, тем самым увеличив его шансы на победу. Сделать это можно на сайте: https://psbank-grant.rbc.ru/competitors

Победители получат гранты с 10 по 14 августа 2020 года.