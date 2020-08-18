Онлайн-бухгалтерия: как вести учет и не переплачивать

Как вести бухгалтерию — предпринимателю или бухгалтеру-аутсорсеру, чтобы не тратить на это слишком много времени и главное денег. Разбираем возможные варианты.
Способы учета
Можно использовать специальные программы. Казалось бы это проще всего, но если вы приобретете базовую комплектацию (самую недорогую), то к ней, скорее всего придется докупать дополнительные опции, например отправку электронной отчетности. Не все базовые программы позволяют вести не только бухгалтерию, но и делать расчет зарплаты. В итоге стоимость всего комплекса будет значительно выше стартовой цены
По старинке пользоваться Excel и вести все в таблицах может разве что индивидуальный предприниматель без работников на УСН, патенте или ЕНВД, хотя и для ИП никто не отменял ведение книги учета доходов и расходов. Но с тем же успехом можно вооружиться бумажным гроссбухом. Не будем возвращаться в каменный век бухгалтерии.
Перейти в онлайн-сервисы. Это современный способ ведения учета и его преимущество в том, что доступ к документам и отчетам будет осуществляться из любой точки земного шара 24 часа в сутки.
Как для предпринимателя, так и для бухгалтера при этом важно, чтобы сервис объединял все стороны учета — ввод первичных документов, расчет заработной платы, подготовку и отправку отчетности.
У нас такое решение есть! Промсвязьбанк первым запустил бухгалтерию для всех систем налогообложения — «Моя Бухгалтерия 1С».
Воспользоваться сервисом может любой клиент банка. Достаточно подключить сервис в интернет-банке «Мой Бизнес». Если вы еще не наш клиент — бесплатно откройте счет и начинайте работать. До 1 сентября воспользоваться сервисом «Моя Бухгалтерия 1С» можно бесплатно!
Что именно предлагает наша онлайн-бухгалтерия:
- Автоматические расчеты. Все налоги и взносы будут рассчитаны автоматически, их нужно лишь оплатить;
- Отправка отчетности онлайн. Не придется томиться в здании налоговой инспекции или ходить на почту;
- Напоминания о налоговых событиях. Теперь вы точно не пропустите день оплаты налога или срок перечисления взносов за работников;
Вот так, например, выглядит в сервисе налоговый календарь:
- Интуитивный настраиваемый интерфейс. Вы сами создаете свое рабочее пространство — скрываете или добавляете необходимые функции, а ведение учета доступно даже тем, кто далек от профессии бухгалтера;
- Проверка деклараций и другой отчетности перед отправкой при помощи инструментов 1С. Проводится форматно-логический контроль и исключаются возможные ошибки;
- Кадровый учет. Сервис поможет с расчетом зарплаты и оплатой налогов за сотрудников;
- Интеграция с популярными системами. Возможность совместной работы с «Битрикс», amoCRM, «МойСклад» и другими
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