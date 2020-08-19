Где найти бесплатный сервис для составления деклараций?

Как предпринимателю, не имеющему специальных знаний, заполнить декларацию по ЕНВД или УСН? Эти отчеты сдаются не часто — по вмененному налогу ежеквартально, а по УСН вообще один раз в год. Нанимать для этого бухгалтера нет смысла.

Давайте разберемся, как не потратить лишних денег, и в то же время не увязнуть в бумагах и не допустить ошибок, ведь некоторые из них могут привести к тому, что декларацию посчитают не сданной и придется заплатить штраф. Размер санкций ощутимый — 20% от суммы налога, подлежащего к уплате по данным отчета, минимум — 1000 рублей.

Как решить проблему с отчетами?

Поискать в интернете бланки и инструкции, просидеть не один час за их изучением. В итоге уйдет уйма времени и нервов, а результат не гарантирован, да и проверить вручную заполненную декларацию на ошибки нельзя.

Найти фрилансера. Бирж довольно много и специалистов там достаточно. Но во-первых, проверить компетентность удаленного исполнителя трудно, а во-вторых, бесплатно никто не работает, все равно придется заплатить и безо всяких гарантий.

Купить специальную программу. Минусы очевидны — это недешево, работа с программой может оказаться еще более сложным делом, чем заполнение бумажных форм.

Воспользоваться онлайн-сервисами в интернете. Главный минус — вы не знаете актуальна ли форма, которую вы получаете для печати и вообще будет ли она доступна: иногда в конце вас ждет требование оплаты за услугу печати или скачивания отчета.

Вывод: все варианты имеют право на существование, но каждый обладает определенными недостатками.

Есть ли способ подготовить отчетность без сюрпризов?

Да, конечно. Существует бесплатный сервис, который поможет подготовить актуальные формы деклараций по ЕНВД или УСН. Он не требует профессиональных знаний в бухгалтерском или налоговом учете. Это новый сервис онлайн подготовки деклараций от Промсвязьбанка.

Чтобы начать пользоваться сервисом вам не нужна сложная процедура регистрации — всего 3 шага и вы готовы начать работу:

Перейдите на страницу — nalog.psbank.ru и кликните «Войти в сервис» Введите номер телефона для получения SMS с кодом Введите код в форму

Вот и все. Можете приступать к подготовке декларации. Чтобы вам было проще мы подготовили инструкции по подготовке декларации по УСН и для заполнения декларации по ЕНВД.

Формирование декларации займет всего 10 минут, на каждом шаге вам будут помогать подсказки.

В конце можно сохранить декларацию на компьютер и продолжить ее редактирование позже или сразу сформировать файл в формате PDF и распечатать.

Нашим сервисом пользуются уже более 3000 клиентов , среди которых не только индивидуальные предприниматели, но также руководители, бухгалтера, аутсорсеры.

Если вы собираетесь самостоятельно не только заполнять декларации, но и вести учет — рекомендуем сервис «Моя Бухгалтерия 1С». Это первый подобный банковский сервис для всех систем налогообложения, который имеет простой и понятный для пользователя интерфейс.

До 1 сентября можно воспользоваться сервисом бесплатно!