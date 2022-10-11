Плюсы и минусы в работе по ГПХ для заказчика и исполнителя

Отношения гражданско-правового характера выгоднее заказчику: меньше расходов на страховые взносы и обязательств. Для исполнителя тоже есть свои преимущества, хотя нет гарантий, которые предоставляет трудовое законодательство.

Плюсы для исполнителя

Скорость и простота оформления

Для заключения договора ГПХ не нужна трудовая книжка — достаточно предоставить заказчику паспорт, ИНН и СНИЛС. Особенно удобно, когда специалисту комфортнее выполнить небольшой объем работ и срочно получить оплату за него.

При этом заказчик перечисляет взносы в Пенсионный фонд, а значит исполнителю учитывается страховой стаж для пенсии.

Свобода и гибкий график

Исполнитель по своему усмотрению распределяет рабочее время, сам выбирает, когда удобнее работать, а когда отдыхать. Главное — в срок предоставить результат.

Можно работать с несколькими заказчиками одновременно

Важно лишь правильно распределять время и выполнять работу в срок.

Также можно заключить договор ГПХ со своим же работодателем, с которым уже заключен трудовой договор, на отдельную работу, не входящую в трудовые обязанности.

Онлайн-платформа Qugo полностью автоматизирует расчеты и документооборот между заказчиками и исполнителями, помогает сократить риски по договору ГПХ.

Минусы для исполнителя

Нет социальных гарантий

При работе по ГПХ нет возможности взять оплачиваемый отпуск или уйти на больничный.

Трудности в подтверждении опыта работы

Так как записи в трудовой книжке не делаются, при поиске работы исполнителю труднее подтвердить свой трудовой опыт. В данном случае потенциальному работодателю или новым заказчикам исполнитель может показать только предыдущий договор ГПХ, акт выполненных работ или попросить характеристику от заказчика.

Нет стабильного заработка

Доход исполнителя зависит от результатов его работ согласно условиям договора ГПХ. Каждый месяц доход разный, может быть как больше, так и меньше прошлых периодов.

Трудности в получении кредитов

Так как невозможно спрогнозировать доход исполнителя, который работает только по договорам ГПХ, банки могут не выдать ему кредит или процент будет выше, чем у работников по трудовому договору со стабильным окладом.

Нет возмещений в случае банкротства заказчика

Если заказчик окажется банкротом, то штатные работники будут включены в число кредиторов, а исполнители по договорам ГПХ — нет.

Плюсы для заказчика

Простота оформления и расторжения

Чтобы оформить гражданско-правовые отношения с исполнителем достаточно заключить с ним договор ГПХ. Оформить сотрудника в штат намного сложнее, а документации больше: трудовой договор, должностная инструкция, приказ, штатное расписание, правила ведения трудовой книжки и прочее.

Расторгнуть договор ГПХ легко и быстро, а заключается он на определенный срок.

Меньше расходов на страховые взносы

Если заказчик работает с ИП и самозанятыми, то он платит только за оказанные услуги. При заключении же договоров ГПХ с физическими лицами заказчику придется удерживать с его дохода НДФЛ 13% и платить страховые взносы.

Нет расходов на организацию рабочего пространства

В основном исполнители работают удаленно, поэтому им не надо организовывать рабочее место, предоставлять программное обеспечение и так далее.

Платформа Qugo предназначена для работы с различными исполнителями: физическими лицами без специального налогового статуса, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями. Сервис берет на себя задачи по организации безопасных сделок.

Минусы для заказчика

Вероятность расторжения договора исполнителем или некачественного выполнения работ

У заказчика контроль за удаленным исполнителем ограничен. Исполнитель может отказаться от выполнения работ и расторгнуть договор, не выполнить работы в срок или должным образом. Заказчик, конечно, оплачивает работу по результату, но упущенное время не возместить.

Особенно неприятно, если срыв работы исполнителем приводит к тому, что уже сам заказчик срывает сроки сдачи работ своим клиентам и портит репутацию.

Вероятность переквалификации договора ГПХ в трудовой договор

При оформлении гражданско-правовых отношений крайне важно составить правильный договор, чтобы в нем не было никаких признаков подмены трудовых отношений. Иначе налоговые органы доначислят социальные страховые взносы и оштрафуют заказчика.