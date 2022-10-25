Что изменится в 2023 году: больничные и пособия исполнителям по ГПХ

Больничные и декретные получат не все

На фоне объединения ПФР и ФСС в единый Социальный фонд (СФР) с 1 января 2023 года начисление и уплата страховых взносов будет происходить по новым правилам. В частности расширят список застрахованных лиц в системе ОСС.

Исполнители по ГПХ смогут претендовать на получение следующих пособий:

больничных;

декретных;

детских;

на погребение.

Но есть исключение: нововведения не коснутся самозанятых и ИП, получающих вознаграждение за исполнение в рамках ГПХ.

Начислять и уплачивать взносы нужно будет с общей базы по единым тарифам для страховых взносов. Перечисленные одним платежом в новый фонд взносы, ведомство самостоятельно распределит в процентном соотношении: 72,8%, 18,3% и 8,9% на пенсионное, медицинское и социальное страхование соответственно.

Размер единого тарифа с 2023 года:

30% — если уплата взносов происходит в пределах единой базы;

15,1% — при превышении единой базы.

Предельная база будет установлена единая. За основы возьмут базу для ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.). К 2023 году ее проиндексируют, ориентируясь на рост средней заработной платы в РФ, уровень инфляции и общую экономическую ситуацию.

Для малого и среднего бизнеса с 2023 года будет действовать льготный тариф на страховые взносы 15%. Его действие будет бессрочным.

Может оказаться так, что страховой случай наступит, когда исполнитель выполняет работы или оказывает услуги одновременно нескольким заказчикам. В таком случае пособия будет выплачивать та компания, в которую исполнитель обратится.

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Критерии для выплаты страховых взносов исполнителям по ГПХ

Есть одна оговорка. Пособия смогут получить исполнители по ГПХ, если с их выплат, в том числе и по трудовым договорам, в предыдущем году начислены страховые взносы в размере не менее стоимости страхового года.

Стоимость страхового года определяется следующим образом:

МРОТ (на начало предыдущего календарного года) * 12 * 2,9%

То есть чтобы в 2023 году исполнитель по ГПХ смог претендовать на пособия, в 2022 году компания должна за него заплатить страховые взносы в размере 4 833,72 рубля

13 890 (МРОТ на 01.01.2022) * 12 * 2,9% = 4 833,72 (руб.)

Так как в текущем году страховые взносы с выплат по ГПХ не начисляются, то в 2023 году получить пособия смогут только те исполнители, которые в 2022 году работали по трудовому договору. При этом работодатель должен перечислить за работника страховые взносы в размере не менее 4 833,72 рубля.

Если в 2022 году исполнитель работал только в рамках ГПХ и не был трудоустроен по трудовому договору, то претендовать на больничные в 2023 году он не сможет. Пособия станут для него доступными только с 2024 года.

В регионах, где применяют районный коэффициент, стоимость страхового года будет исчисляться с учетом коэффициента.

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Что это значит для бизнеса

Сейчас заключение договора ГПХ с исполнителем-физлицом возлагает на заказчика следующие обязательства:

Выплаты по договору ГПХ являются для физлица доходом. Соответственно облагаются НДФЛ. По таким выплатам заказчику необходимо начислить и перечислить в бюджет налог в размере 13% от облагаемой базы. В установленные законом сроки заказчик сдает отчетность по НДФЛ в ФНС. Доход исполнителя-физлица облагается страховыми взносами в ПФР и ФФОМС. Расчет происходит по общим тарифам.

Для бизнеса из реестра МСП.

взносы в ПФР:

— 22% по выплатам, не превышающим МРОТ;

— 10% по выплатам свыше МРОТ.

МРОТ в 2022 году составил 13 890 рублей.

взносы в ФФОМС:

— 5,1% по выплатам, не превышающим МРОТ;

— 5% по выплатам свыше МРОТ.

Для бизнеса, не включенного в реестр МСП.

— 22% — взносы в ПФР;

— 5,1 % — взносы в ФФОМС.

В установленные законом сроки заказчик сдает отчетность по страховым взносам.

Страховые взносы за исполнителя в рамках ГПХ заказчик в 2022 не уплачивает.При этом с 2023 года такая обязанность у заказчика появится. Учитывая новые правила, исполнитель-физлицо по ГПХ с 2023 года в финансовом плане будет обходиться дороже заказчику.

Но останется альтернатива в виде сотрудничества с лицом в статусе самозанятого или ИП.