ЕНС и ЕНП: плюсы и минусы, как пополнить, новые сроки уплаты налогов и отчетности, порядок уведомлений

ЕНС и ЕНП. Общие положения

Новый 2023 год начался с глобальных изменений, внесенных в НК законом № 263-ФЗ от 14.07.2022. Основное из них, из которого вытекают все остальные, это введение ЕНС и ЕНП:

Единый налоговый счет (ЕНС) – новая система учета налоговых обязательств налогоплательщика. В ней обрабатываются и объединяются все уплаченные и подлежащие уплате обязательные платежи и выводится единое сальдо по счету. Ситуация, когда у налогоплательщика есть недоимка по одним налогам и переплата по другим, уходит в прошлое. Зачет недоимки в счет переплаты теперь производится автоматически.

Но обо всем по порядку. Простыми словами, ЕНС – это налоговый кошелек, куда переводятся деньги (ЕНП) в счет уплаты налогов и страховых взносов.

Единый налоговый платеж – сумма средств, зачисленная на ЕНС. Перечисление осуществляется в упрощенном порядке, всего по нескольким реквизитам. Заполнять отдельное платежное поручение по каждому налогу теперь не нужно.

Для чего введены ЕНС и ЕНП

По мнению законодателя ЕНС снизит временные и финансовые затраты налогоплательщиков на подготовку платежек и упростит процесс уплаты налогов и сдачи отчетности. Но так ли это на самом деле? Рассмотрим основные плюсы и минусы введения ЕНС.

К плюсам системы ЕНС, по словам законодателей, можно отнести:

Упрощение процедуры уплаты обязательных платежей.

Раньше в налоговой платежке было множество реквизитов: КБК, ОКТМО, налоговый период и т. д. Налогоплательщики теряли время на заполнение, часто ошибались и платеж уходил не туда. Теперь для пополнения ЕНС необходимо внести ИНН и сумму платежа.

Заполнять остальное – не нужно.

Ускоренный возврат переплаты.

Раньше нужно было ждать месяц для перечисления средств Федеральным казначейством. Теперь – один день.

Отмена срока давности возврата переплаты.

Раньше можно было вернуть переплату, если она образовалась не более трех лет назад. Это условие отменили.

Возможность перевода переплаты третьему лицу.

Раньше вернуть переплату мог только лично налогоплательщик. Теперь можно перевести свою переплату другому лицу.

Изменение порядка расчета пени.

Раньше пени начислялись на сумму задолженности по конкретному налогу, независимо от наличия переплаты по другим платежам.

Сейчас недоимка будет автоматически закрываться из средств, которые лежат на ЕНС. И если после погашения она спишется не полностью, то на остаток будут начислены пени. Начислять пени будут не по сроку уплаты налога, из-за которого образовался долг, а на дату образования отрицательного сальдо на ЕНС.

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К минусам можно отнести:

Введение дополнительной отчетности.

Кроме обязательных отчетов по налогам, теперь в ИФНС нужно направлять уведомления об исчисленных суммах налога. Это в первое время, скорее всего, значительно осложнит работу бухгалтеров.

Проблемы с зачетом спорной недоимки.

Если у налогоплательщика на счете есть недоимка, с которой он не согласен, то при пополнении ЕНС деньги в первую очередь будут направлены на погашение этой задолженности.

Объединение в ЕНС налоговых обязательств физлица и ИП.

Много негативных откликов вызвало объединение в один счет имущественных налогов физлиц и их «предпринимательских» платежей. Если ранее все налоги физлиц отражались в ЛК ФЛ, а обязательства предпринимателя в ЛК ИП, то теперь они сведены в единый налоговый счет.

Ошибки, вызванные переходом на новую систему.

Уже сейчас в личных кабинетах физлиц, ИП и самозанятых наблюдается большое количество ошибок: задвоение сумм недоимки, появление задолженности по ранее оплаченным платежам, начисление пеней до истечения срока на уплату и т. д.

Ошибок много и все они связаны с переходом на новую систему. Как быстро налоговики организуют переход и актуализируют данные в личных кабинетах налогоплательщиков – неизвестно.

Сложности с переводом средств на ЕНС.

На момент написания статьи существуют сложности с перечислением ЕНП, так как рекомендованный ФНС порядок заполнения платежки на пополнение ЕНС официально не утвержден, и некоторые банки отказываются переводить деньги по новым реквизитам.

Отсутствие официальных разъяснений по некоторым спорным вопросам.

Так, пока нет никаких разъяснений по вопросу уменьшения авансов по УСН и налогу на ПСН на зарезервированные ранее по заявлению налогоплательщика страховые взносы. А именно, что делать, в случае, если налоговая списала ранее зарезервированную сумму взносов на погашение внезапно возникшей по ЕНС недоимке.

Неясно, как будут начисляться пени, если налогоплательщик перечислил на ЕНС сумму аванса по УСН, но не подал уведомление по ним и т. д. Вопросов много, но ответов на них пока нет и неясно, когда они появятся.

Уплата налогов

Как было сказано выше, налоги теперь оплачиваются не отдельными платежками, а единым платежом – на ЕНС.

На 2023 год сохраняется переходный период, во время которого платежи можно оплачивать по-старому: платежными поручениями на конкретные реквизиты налога.

Пополнить ЕНС можно четырьмя способами:

Через личный кабинет налогоплательщика.

В бухгалтерской программе.

Первые два способа самые простые. Вам нужно лишь ввести сумму платежа, и деньги будут перечислены на ЕНС. Больше никаких реквизитов вносить не нужно.

Через сервис «Уплата налогов и пошлин».

Для оплаты нужно перейти на сайт ФНС и ввести сумму платежа, ФИО и ИНН владельца ЕНС (деньги можно внести не только на свой ЕНС, но и на счет третьего лица). Сервис сформирует платежку, которую можно оплатить тут же на сайте или сформировать квитанцию – оплатить ее в банке.

По платежному поручению через банк.

Для этого потребуется заполнить платежку и предоставить в банк. А вот тут могут возникнуть сложности. Дело в том, что официальный порядок заполнения платежных поручений для пополнения ЕНС пока не утвержден. Есть разъяснения ФНС, размещенные на сайте ведомства, где приведены реквизиты для заполнения. Но некоторые банки отказываются проводить по ним платежи, так как некоторые из них противоречат действующим регламентам.

Остается либо проводить платеж через те банки, которые на это согласны, либо ждать, пока Минюст утвердит новые правила заполнения. Рассмотрим далее, как правильно составить платежку на пополнение ЕНС.

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Реквизиты для пополнения ЕНС

Пополнить ЕНС по платежному поручению можно двумя способами:

1. Пополнение ЕНС без привязки к конкретному платежу (стандартный способ).

Для перевода средств на ЕНС по стандартному способу (рекомендованному ФНС) используйте следующие реквизиты:

Поле Название Значение Примечание 7 Сумма Сумма, на которую пополняется ЕНС 101 Статус плательщика «01» 102 КПП владельца ЕНС Указывается КПП по месту нахождения организации (филиалы указывают КПП головной организации). ИП данный реквизит не заполняют 61 ИНН получателя средств 7727406020 103 КПП получателя средств 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 Номер счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа - Можно указать ЕНП или единый налоговый платеж – ошибкой это не будет 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 Если банк, до официального утверждения реквизитов, отказывается проводить платеж по такому ОКТМО, то укажите свой ОКТМО или внесите значение «70000000» 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа – основания платежа 0 109 Дата документа основания-платежа 0

2. Оплата конкретного платежа через ЕНС (комбинированный способ).

Этот способ комбинирует в себе платежку на уплату и уведомление об исчисленных суммах.

Использовать этот способ можно только в 2023 году и только если вы ранее не подавали ни одного уведомления об исчисленных суммах. Реквизиты в этом случае указываются, как при пополнении ЕНС по стандартному способу, за исключением следующих:

КБК.

В поле 104 нужно внести КБК того налога, по которому подается уведомление. Например, если вы сдаете его по авансу на УСН, то укажите – 182 1 05 01011 01 1000 110 (объект «доходы») или 182 1 05 01021 01 1000 110 (объект «доходы минус расходы»).

Период.

В поле 107 укажите период, за который подается уведомление и оплачивается налог (авансовый платеж). Например, для аванса по УСН за 1 квартал – КВ.01.2023.

ОКТМО.

Внесите ОКТМО по юридическому адресу организации или месту регистрации ИП.

Все остальные реквизиты не меняйте.

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Сроки уплаты налогов

С 2023 году установлен единый срок уплаты для большинства обязательных платежей – до 28 числа. Так, например, аванс по УСН за 1 квартал и налог за прошлый год теперь нужно платить в один срок – до 28 апреля.

28 апреля 2023 года выпадает на выходной день и потому переносится на первый рабочий день – 30 апреля.

Некоторые особенности установлены для перечисления в бюджет НДФЛ налоговыми агентами с выплат в пользу сотрудников:

за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего – срок уплаты до 28 числа текущего месяца;

за период с 23 по 31 декабря – до последнего рабочего дня календарного года;

за период с 1 по 22 января – до 28 января.

Взносы на страхование от профзаболеваний и от несчастных случаев на производстве по-прежнему перечисляются до 15 числа каждого месяца отдельной платежкой, но по новым реквизитам Социального Фонда России. Не изменились также сроки уплаты фиксированных взносов ИП за себя – до 31 декабря – и сроки перечисления в бюджет НДФЛ физических лиц и имущественных налогов:

15 июля текущего года – НДФЛ по доходам физических лиц, полученным в прошлом отчетном периоде.

1 декабря – налог на имущество, земельный и транспортный налоги.

Обратите внимание, что теперь недостаточно просто уплатить налог в бюджет, нужно еще и дать налоговым органам поручение на списание этих денег с ЕНС. Делается это либо посредством сдачи декларации (если она сдается до срока уплаты налога) либо через уведомление об исчисленных суммах.

Сдача отчетности

В 2023 году изменились и сроки сдачи отчетности. Теперь срок один – до 25 числа.

Изменения не затронули следующие формы отчетности:

Вид отчетности Крайний срок сдачи Декларация 3-НДФЛ (налогооблагаемый доход физлиц, полученных в прошлом году) 30 апреля текущего года Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом Единая упрощенная декларации 20 число месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом Декларация по НДС (по импорту из стран ЕАЭС) 20 число месяца, следующего за месяцем принятия ввезенных товаров к учету

У общей отчетности добавился еще один вид – уведомление об исчисленных суммах налогах.

Уведомление об исчисленных суммах налогов

Как мы уже сказали выше, оно подается для того, чтобы налоговая знала, сколько денег в уплату налога списать со счета. Если его не подать, но налог (авансовый платеж) уплатить, то ИФНС с ЕНС ничего не спишет и налог (аванс) будет считаться неуплаченным, что повлечет за собой начисление пени на сумму задолженности.

Пени, как указывает нам ФНС, будут начисляться не по каждому налогу, а в целом на отрицательное сальдо по ЕНС:

для физлиц и ИП их размер составит 1/300 ключевой ставки ЦБ на каждый день просрочки.

для компаний они по-прежнему будут считаться по двум ставкам: 1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ в зависимости от срока просрочки.

Уведомление подается только тогда, когда декларация сдается позже срока уплаты или не предусмотрена вовсе.

Форма уведомления, а также порядок ее заполнения и формат представления утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Сдать уведомление в ИФНС нужно до срока уплаты налога (до 25 числа). Желательно сначала пополнить ЕНС на сумму платежа, а затем, дня через три, направить в ИФНС указанный документ.

Подать уведомление можно сразу по нескольким платежам.

Если в уведомлении допущена ошибка, то потребуется заполнить его еще раз, с учетом следующих особенностей:

В новом уведомлении нужно продублировать старые данные, но сумму изменить на «0».

Новой строкой внести верные реквизиты и сумму платежа.

В 2023 году допускается не подавать уведомления и платить налог по платежному поручению. Как заполнить в этом случае комбинированное платежное поручение, мы рассмотрели выше. Обратите внимание, что если вы хоть раз подали в ИФНС уведомление, то платить налог по-старому вы больше не сможете.

Сдать в ИФНС уведомление можно:

На бумаге – лично или через представителя (если налогоплательщик имеет возможность сдавать бумажную отчетность).

По почте – заказным письмом с описью вложения.

По ТКС – через оператора фискальных данных.

Через личный кабинет на сайте ФНС – при наличии квалифицированной ЭЦП.

Учет страховых взносов при уплате УСН и ПСН

С введением ЕНС у многих бухгалтеров возник вопрос, как уведомить налоговую об уменьшении авансов по УСН и налога на ПСН на перечисленные в рамках ЕНП страховые взносы. Уведомления по ним не предусмотрено, а значит списываться они автоматически будут по сроку уплаты, то есть на 31 декабря и 1 июля соответственно.

Этот вариант совершенно не подходил для уменьшения квартальных авансов по УСН и досрочной оплаты налога по ПСН.

В своем письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и в пояснениях к этому письму, размещенных на сайте ФНС, указано следующее:

Денежные средства, перечисленные на уплату страховых взносов будут зачтены по сроку их уплаты.

Для фиксированных взносов ИП это 31 декабря текущего года. Для взносов с дохода, превышающего 300 000 руб., – 1 июля. Если срок уплаты выпадает на выходной или праздничный день, то он переносится на первый рабочий день.

Досрочно зачесть страховые взносы в счет уплаты авансов по УСН или налога по ПСН – можно.

Для этого нужно подать заявление о зачете по ст. 78 НК. Оно направляется в налоговую инспекцию только в электронной форме по ТКС или через личный кабинет. Для его подписания необходимо иметь квалифицированную ЭЦП. Обратите внимание, что деньги будут «зарезервированы» до срока уплаты, а не фактически зачтены.

Для досрочного зачета страховых взносов на ЕНС должна быть переплата (положительное сальдо).

Если на ЕНС по сроку уплаты (31 декабря или 1 июля) будет числиться недоимка, то в зачете откажут, а если денег будет недостаточно, то зачет проведут частично.

Если до общего срока уплаты «зарезервированных» страховых взносов на ЕНС возникнет недоимка ее погасят за счет этих средств.

Как это будет выглядеть на практике? ИП уплачивает страховые взносы в первом квартале 2023 года на сумму 8 000 руб. Подает заявление о зачете этих сумм в счет уплаты авансового платежа по УСН за 1 квартал. Эти деньги резервируются на счете до срока уплаты и спишутся с него 31 декабря.

Но, если до 31 декабря на ЕНС возникнет недоимка с истекшим сроком уплаты и на счете будет недостаточно средств для ее погашения, то деньги будут взяты из зарезервированных ранее страховых взносов. И обязанность по уплате страховых взносов и вместе с ней аванса по УСН будет считаться неисполненной.

Если не подать заявление, то взносы будут списаны по общему сроку уплаты.

Так, например, взносы за 2023 год будут списаны с ЕНС 9 января 2024 года, так как 31 декабря 2023 года выпадает на выходной и переносится на первый рабочий день 2024 года. И если ИП не подаст в 2023 году заявление о зачете, то учесть их для целей уменьшения налога по УСН и патента можно будет только в 2024 году.

Страховые взносы, уплаченные в 2022 году уменьшают налог по УСН и ПСН этого года.

То есть, если вы оплатили взносы до 31.12.2022 вы можете на них уменьшить налог по УСН или ПСН, а если оплата прошла в январе 2023 года (крайний срок уплаты взносов за 2022 год, с учетом переноса из-за выпадения на выходной день – 09.01.2023), то зачесть их можно только в 2023 году.

Подавать уведомление об исчисленных суммах по страховым взносам не нужно.

ФНС отдельно акцентировало на этом внимание, указав, что даже в случае подачи такого уведомления, страховые взносы будут списаны с ЕНС в стандартный срок уплаты. Если нужно досрочно зачесть их – подавайте заявление о зачете по ст. 78 НК.

Формирование переплаты и недоимки по ЕНС

Теперь переплата или недоимка будет формироваться не по каждому платежу, а в целом по счету. Переплата – это положительное сальдо по счету, а недоимка – отрицательное. Все деньги, поступившие на ЕНС до 28 числа, автоматически будут отражаться как переплата.

Фактическая (реальная) переплата появится на ЕНС после списания платежей в текущем месяце (после 28 числа). Ее можно вернуть к себе на счет или перевести третьему лицу.

Срок возврата переплаты теперь сократился с месяца до одного дня. Также был отменен трехлетний срок для возврата переплаты, по истечении которого она сгорала.

Свои особенности получило и погашение недоимки по ЕНС. При наличии задолженности по счету все поступающие на ЕНС деньги сначала будут пущены на оплату долга и только потом на текущие платежи. Поэтому перед внесением средств на оплату текущих платежей, стоит проверить, есть ли на ЕНС задолженность.

Распределение средств в уплату недоимки будет происходить в следующей очередности:

задолженность;

текущие платежи;

пени;

проценты;

штрафы.

Распределение денег внутри каждой группы происходит по самой ранней дате. Сначала гасится платеж или недоимка, у которого срок уплаты наступил первым, затем по очередности. Если денег недостаточно на погашение платежей с одной датой, они будут распределяться на них поровну.

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