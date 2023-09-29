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Аренда

Договор аренды транспортного средства с самозанятым. Налоги и риски

Рассказываем, можно ли взять в аренду транспорт у любого самозанятого, придется ли платить при этом налоги, и какие риски могут быть у арендатора.
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Договор аренды транспортного средства с самозанятым. Налоги и риски
Иллюстрация: freepik/freepik

Вправе ли самозанятый сдавать имущество в аренду

Объект обложения НПД — это доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Налоговая база — денежное выражение этого дохода (п. 1 ст. 8 закона № 422-ФЗ).

Сдавать в аренду коммерческую недвижимость самозанятые не имеют права (подп. 3 п. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ). А вот сдавать в аренду жилую недвижимость или автомобили можно. При этом в аренду может быть сдан как легковой, так и грузовой, и специализированный транспорт. 

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Какой договор аренды можно заключить с самозанятым

Аренда автомобиля без экипажа

Компания может взять у самозанятого его автомобиль в аренду (ст. 632 ГК). Арендная плата включается в расходы в полном объеме (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 24.10.2022 № 03-03-06/1/102614). Можно учесть расходы:

На сумму арендной платы самозанятый-арендодатель должен выдать арендатору чек. Налог с дохода самозанятый платит сам. Поэтому НДФЛ и страховые взносы компанию-арендатора не касаются. 

Путевые листы оформляет компания-арендатор. Помимо прочего, эти документы подтвердят, что аренда транспорта была экономически обоснована.

Qugo — официальный партнер ФНС. Мы берем на себя проверку самозанятого — активный статус плательщика НПД, а также налогового статуса на момент оплаты. Мы формируем полный пакет документов по заключенной сделке, включая чеки и акты. Работать с Qugo не только удобно, но и безопасно.

Какие риски несет арендатор при заключении договора аренды ТС с самозанятым

Риски возникают, если вы хотите заключить с самозанятым договор аренды с экипажем.

Во-первых, инспекторы могут оспорить сам договор. По такому договору арендодатель должен не только предоставить арендатору автомобиль, но и оказать ему услуги по его управлению и технической эксплуатации (ст. 632 ГК).

При аренде транспорта с экипажем у арендодателя по трудовому договору должны работать водители и техники (п. 2 ст. 635 ГК). Поэтому самозанятый в принципе не может заключить такой договор. Иначе такой документ суд признает недействительным (ст. 168 ГК).

Во-вторых, инспекторы могут переквалифицировать договор аренды в трудовой. Особенно если он заключен на длительный срок, а водитель-самозанятый трудится по графику организации (письмо Минфина от 22.12.2021 № 03-11-11/104841, ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@, постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.05.2019 № Ф04-1699/2019). В этом случае на стоимость услуг по управлению придется доначислить обязательные страховые взносы, а со стоимости услуг удержать НДФЛ.

Можно ли взять в аренду транспорт у самозанятого сотрудника

Можно. Причем не только у бывшего, но и у действующего. Это разрешил Верховный суд — определение от 14.08.2023 № 304-ЭС23-11687.

Арбитры указали, что при аренде имущества, в том числе, транспорта, его владелец не оказывает арендатору услугу. Арендодатель передает имущественные права.

Налоговики возражали. Они полагали, что аренда имущества — это услуга. И ссылались на статью 38 НК. А бывший сотрудник не вправе применять НПД при оказании услуг бывшему работодателю (подп. 8 п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). Тем более — действующий.

Но Верховный суд посчитал, что аренда транспорта — это передача имущественных прав (ст. 606, 642, 779 ГК). А под НПД не попадают только работы или услуги, которые самозанятый оказывает бывшему или действующему работодателю.

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Комментарии

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  • Логотип TinKaNN
    TinKaNN 30 минут назад

    "договор гражданско-правого характера с физическимлицом для осуществления перевозок нельзя. В данном случае следует заключить трудовой договор. Согласно ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О безопасности дорожного движения" водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее управлению транспортным средством)." - (С) Вопрос: Самозанятый - физ.лицо. С ним нельзя заключать временный договор! Только ТРУДОВОЙ. Иначе штраф 50 тыс рублей. А Договор без экипажа он заключать не захочет, т.к не хочет допускать посторонних в автомобиль (его право). Как быть?

    • Логотип Вечный
      Вечный 25 минут назад

      СаняБухгалтер

      по осуществлению перевозок и аренда авто это разные вещи.

      Тут как раз и говорить что если договор аренды с экипажем и водителем будет самозанятый то это уже трудовой договор практически и так нельзя. 

      А в аренду сдать авто юр/лицу можно.

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