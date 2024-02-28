На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

В этом году для МСП действует целый пакет стимулирующих мер как на федеральном, так и на региональном уровне. Цифровая платформа МСП, «зонтичное» льготное кредитование, гранты для начинающих и действующих предпринимателей, налоговые каникулы и многое другое. Читайте подробнее о том, какие льготы можно получить уже сейчас!
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Финансовая поддержка
Льготные кредиты
В 2024 году запускается «зонтичный» механизм льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП): на сумму до 500 млн рублей по ставке — ключевая ставка ЦБ + 4% при сроке до 10 лет. До 50% от суммы кредита будет обеспечено гарантиями корпорации МСП.
Также для заемщиков из числа МСП сохранится субсидирование процентной ставки по банковским кредитам. Размер субсидии в 2024 году составит до 70% ключевой ставки ЦБ от суммы уплаченных процентов по кредитам на оборотные средства и инвестиции.
Гранты и субсидии
Предприниматели смогут претендовать на получение грантов до 500 000 рублей от государства, если открывают собственное дело: до 30 млн рублей — на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, до 10 млн рублей — на проекты в сфере сельского туризма.
Также будут предоставляться субсидии из федерального и региональных бюджетов на компенсацию части затрат в сферах туризма, транспорта и общественного питания.
Имущественная поддержка
В регионах субъекты МСП могут получить в аренду на льготных условиях государственное и муниципальное недвижимое имущество, в том числе земельные участки, здания, помещения производственного и офисного назначения.
Также на региональном уровне доступна поддержка по передаче в льготную аренду оборудования, установок, машин, механизмов.
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Налоговые льготы и каникулы
Для субъектов МСП применяются пониженные взносы по ставке 15% с части зарплаты работникам, которая превышает МРОТ.
В некоторых регионах предприниматели на УСН и патенте могут воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами, если они впервые зарегистрировали ИП.
Кроме того, в регионах закреплены дополнительные налоговые послабления для отдельных категорий налогоплательщиков, которые относятся к субъектам МСП. Это могут быть пониженные ставки по налогу на имущество и упрощенной системе налогообложения.
Мораторий на проверки
До конца 2024 года сохраняются ограничения на проведение контрольно-надзорными органами плановых и внеплановых проверок в отношении микро- и малого бизнеса. Проверки возможны лишь по отдельным основаниям.
Цифровая платформа МСП
В 2024 году продолжит развиваться цифровая платформа МСП — единая точка доступа ко всем государственным услугам и мерам поддержки.
Благодаря платформе предприниматели получат возможность получать меры поддержки, открывать и вести бизнес, подавать отчетность полностью дистанционно, из личного кабинета.
Информационно-консультационная поддержка
В Центрах «Мой бизнес», центрах оказания услуг для бизнеса (МФЦ), на платформе МСП предприниматели могут получить бесплатные консультации по вопросам:
регистрации бизнеса;
получения мер господдержки;
бизнес-планирования;
налогообложения.
Кроме того, начинающие предприниматели могут пройти бесплатные курсы по основам ведения бизнеса. Обучение относится к обязательным условиям для получения ряда мер поддержки.
Итак, мы рассмотрели основные государственные меры поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели из реестра МСП в 2024 году. Набор достаточно обширный — есть чем воспользоваться как начинающим, так и действующим компаниям малого и среднего бизнеса.
Такие меры, как льготное кредитование, гранты, налоговые послабления играют важную роль в стимулировании предпринимательской активности в стране. Они позволяют создавать и масштабировать свой бизнес с меньшими стартовыми вложениями.
В свою очередь, активное развитие малого и среднего бизнеса имеет мультипликативный эффект для экономики в целом. Создаются новые рабочие места, растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней, увеличивается предложение товаров и услуг для населения.
Так что если вы планируете открыть или расширить свой бизнес в 2024 году — обязательно изучите, какими мерами господдержки можно воспользоваться уже сейчас. Это поможет существенно сэкономить на издержках и придать дополнительный стимул для развития.
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