Авторские права на работу самозанятых. Что важно знать заказчику

Полагаете «уплачено — стало быть, мое»? Ошибаетесь. Авторские права на все объекты — фото, видео, тексты, инфографику — принадлежат их создателю — самозанятому физическому лицу, а не заказчику. Заказчик, который не позаботился о правильном оформлении передачи прав на объект авторских прав, рискует получить большие неприятности.

Какие авторские права не передаются

Договором нельзя передать неимущественные авторские права, то есть способность называться создателем объекта. Пример: самозанятый автор написал интересную книгу по истории маркетинга и передал заказчику, а тот опубликовал произведение и поставил на обложке свое имя.

Даже если это сделано по обоюдному согласию, отказ от права авторства и права на имя ничтожен — не применяется изначально (ст. 1265 ГК).

Или другой пример: вы поручили самозанятому отрисовать товарный знак, на словах договорились о том, что автор не будет претендовать на него. Он использовал возможность и согласно закону от 28.06.2022 № 193-ФЗ зарегистрировал товарный знак на себя, а еще и предъявил претензии относительно нарушений своих прав.

Санкции весьма серьезны. Обиженный автор вполне может потребовать сатисфакции в гражданско-правовом порядке. Санкции могут составлять до 5 млн руб., в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, в двукратном размере стоимости права использования произведения согласно ст. 1301 ГК.

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Какие права передать можно

Можно получить от автора имущественные права — те, которые позволяют получать прибыль от использования объекта интеллектуальной деятельности. Автор вправе передать другому лицу исключительное право на результат своего творческого труда (п. 3 ст. 1228 ГК).

Пример: иллюстратор, который зарегистрирован в качестве плательщика НПД, может передать заинтересованному лицу комплект изображений, нарисованных им. В дальнейшем контрагент автора вправе запустить этот объект в оборот. Он может продать, подарить его, разместить в интернете, использовать для иллюстраций повествования.

Важно: заключение с самозанятым автором общего, рамочного договора возмездного оказания услуг не влечет за собой автоматическую передачу исключительных прав на объект.

Пример: бухгалтер в свободное от работы время придумывает скрипт, который упрощает сортировку документов. При наличии действующего трудового или ГПХ договора этот объект интеллектуальной собственности не перейдет работодателю автоматом, поскольку в должностные обязанности бухгалтера не входит функция создания такого рода произведений. Бухгалтер может зарегистрировать на себя этот скрипт и продавать его по своему усмотрению.

Право на служебное произведение принадлежит работодателю, если по условиям ранее заключенного договора — гражданско-правового характера или трудового — «не предусмотрено иное» (п. 2 ст. 1295 ГК).

Для того чтобы закрепить за собой исключительные права на результаты творчества самозанятого, нужно заключить соответствующее соглашение. Какое?

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Договор авторского заказа

По сути это соглашение об отчуждении исключительного права на возмездной основе. И заключить его нужно в письменной форме. Ее несоблюдение делает договор недействительным (п. 2 ст. 1234 ГК).

В рамках договора авторского заказа исполнитель создает для заказчика произведения науки, литературы или искусства. К таким произведениям можно отнести музыкальные произведения, аранжировки, научные работы, тексты.

«На берегу» согласуйте объем передаваемых прав: будет это передача объекта в пользу заказчика или лицензия на использование. В первом случае имеет место отчуждение исключительных имущественных прав, то есть заказчик в дальнейшем свободен в использовании произведения, во втором — передается право пользования объектом.

Кроме конкретной даты и места заключения договора в преамбуле прописывают наименования сторон, ФИО лица, уполномоченного действовать от имени организации — гендиректор.

Существенные условия договора авторского заказа — те, при недостижении согласия которых договор не считается заключенным:

предмет;

срок выполнения;

цена.

В предмете договора укажите:

объект, который автор обязуется создать;

отчуждаются исключительные права или нет.

Заказчику выгоднее договор с отчуждением, а не лицензионный договор, который подразумевает периодические платежи за пользование произведением. Формулировки могут быть, например, такими:

«Автор обязуется создать Объект в соответствии с техническим (творческим) заданием, передать в пользу Заказчика исключительные права на Объект в полном объеме. Заказчик обязуется произвести оплату Автору».

Обязательно пропишите характеристики объекта. Для текста это могут быть:

объем;

требования к оригинальности, заспамленности, содержанию воды;

наименование сервиса проверки антиплагиата и т.п.

Общие требования можно прописать в договоре, а по каждому тексту формировать техзадания с конкретикой — тема, ключевые слова, структура и т.п.

Стороны могут договориться о том, что объект должен быть на 100% готов в определенный срок, прописать поэтапное выполнение работ, оговорить, в какой срок после поступления задания должен быть готов объект. Например, сформулировать так: «Не позднее 8 часов после поступления ТЗ Автор обязан представить Объект».

Сразу оговорите вопросы согласования, у заказчика наверняка будут правки, пожелания, которые автор должен будет учесть. Нередко стороны согласовывают максимально возможное количество правок и предоставляемых автором вариантов. Все это отразите в договоре, чтобы избежать разногласий.

Цена — обязательное условие сделки. Пропишите размер вознаграждения, которое автор получит после оказания услуг или по окончании определенного этапа. Так как вы работаете с самозанятыми, не должно быть регулярных платежей, которые не зависят от результата и привязок к датам выплат зарплаты штатным сотрудникам.

Прием-передачу готового объекта оформите актом. Форма документа должна быть согласована сторонами и фигурировать в качестве обязательных приложений к договору.

В условиях об убытках учитывайте, что автор может понести ответственность только в пределах реального ущерба (ст. 1290 ГК). Например, если печать буклета была просрочена из-за того, что автор задержал сдачу текста. Упущенную выгоду из-за того, что буклет не увидели потенциальные клиенты взыскать, само собой, нельзя. Однако плату за простой производственных мощностей, если в договоре с типографией она указана, с автора истребовать можно.

Но скорее всего, для этого придется идти в суд. Поэтому правила о подсудности тоже включите в договор. Если заказчик находится в Краснодаре, а самозанятый, например, в Перми, судиться с ним просто невыгодно. Пропишите в договоре условие о том, что споры разрешаются в суде по месту регистрации заказчика, а не жительства ответчика.

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