Сколько платят главному бухгалтеру

Разброс зарплат у главбухов большой. Где-то платят 50 тысяч, а где-то готовы платить все 400. На это влияют разные факторы: квалификация, регион,отрасль. Мы проанализировали вакансии на hh.ru в сентябре 2023 года и собрали выводы в статье.

Где сейчас нужны главбухи

В сентябре 2023 года в базе hh.ru — 14 200 активных вакансий главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера. В большинстве случаев работодатели искали сотрудника на полный рабочий день. В 346 вакансиях предлагалось совместительство или оформление по договору ГПХ.

Мы составили список регионов, где чаще всего ищут главного бухгалтера. Это субъекты, где более 100 таких вакансий:

Москва — 2 936. Санкт-Петербург — 1 113. Московская область — 699. Краснодарский край — 533. Свердловская область — 461. Республика Татарстан — 445. Ростовская область — 369. Новосибирская область — 364. Нижегородская область — 361. Самарская область — 276. Красноярский край — 251. Тверская область — 140. Ярославская область — 117.

По отраслям главные бухгалтеры нужны больше всего в консалтинге или услугах для бизнеса, строительных организациях, розничной торговле, ИТ-компаниях и в финансовом секторе.

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Сколько работодатели готовы платить главному бухгалтеру

Разброс зарплат по этой профессии составляет от 50 000 до 400 000 рублей и выше. Мы насчитали 237 вакансий, где работодатели готовы платить главному бухгалтеру больше 200 000 рублей. Ожидаемо чаще всего столько платить готовы в столице, но есть и другие регионы:

Москва — 131 вакансия. Московская область — 16. Саратовская область — 16. Санкт-Петербург — 11. Республика Татарстан — 7. Краснодарский край — 4. Приморский край — 4. Прочие регионы — 48.

Самые высокие зарплаты главбухам предлагают в ИТ-отрасли, строительстве, консалтинге и финансовом секторе.

Для примера:самую высокую зарплату — до 440 000 рублей, предлагает московская компания в сфере услуг для бизнеса. Она ищет главного бухгалтера — аудитора по внутреннему контролю комплаенс-рисков.

Самую маленькую зарплату — 50 000 рублей, готовы платить заместителю главного бухгалтера в Магнитогорске в торгово-сервисной компании.

Больше половины российских работодателей, которые ищут главбуха или его зама, предлагают зарплату на уровне 50 000 — 85 000 рублей. Чуть больше трети готовы платить от 85 000 до 160 000 рублей. И лишь 6% работодателей указывают в вакансиях зарплату главного бухгалтера свыше 160 000 рублей.

Каких навыков ждут работодатели от главного бухгалтера

В квалификационных требованиях к кандидатам на вакансию главного бухгалтера российские компании указывают:

Высшее образование. Такое требование есть в 53% вакансий. Примерно 9% работодателей устроит среднее профессиональное образование, а остальные вообще не указали такой параметр, как образование. Стаж работы. Более половины работодателей хотят иметь главного бухгалтера с опытом от 3 до 6 лет или больше. Примерно 34% компаний устроит кандидат со стажем 1-3 года. И лишь 6% работодателей не важен профильный опыт соискателя. Опыт взаимодействия с налоговыми органами и прохождения налоговых проверок. Этот навык хотят видеть у кандидатов большинство работодателей. Знание 1С. Также в требованиях указывают обязательное владение компьютерными программами, например, Word, Excel, Банк-клиент, электронного документооборота. Знание разных налоговых режимов. Например, в вакансии на 300 000 рублей хотят видеть кандидата с опытом ведения ОСНО‚ УСН 6%, 15%, ИП. Знание трудового законодательства. Такие требования указаны в вакансиях с самыми высокими зарплатами.

Большинство работодателей ждут от кандидата на должность главного бухгалтера, что тот умеет вести бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, контролировать разные участки учета, готовить и сдавать отчетность в полном объеме в СФР, ФНС, Росстат.

Что влияет на зарплату главбуха

1. Тип занятости. Работодатели предлагают более высокую зарплату, если кандидат готов работать полный рабочий день. Частичная занятость или совместительство указаны всего в 4% вакансий.

2. Отрасль и направление деятельности. Чаще всего зарплаты от 125 000 рублей предлагают:

в консалтинге — 220 вакансий;

строительстве — 171;

ИТ-компаниях — 103;

на промышленных предприятиях — 82.

В государственных компаниях нет вакансий для главбуха с зарплатой 200 000 рублей.

3. Регион. Больше всего вакансий с зарплатами свыше 160 000 рублей предлагают регионы из ТОП-10 по уровню жизни: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область, Самарская область, Республика Татарстан. Также высокие зарплаты есть там, где представлены филиалы крупных компаний.

4. Размер компании и объем задач. Холдинги и крупные компании готовы платить главному бухгалтеру больше, чем мелкие фирмы. Но и объем решаемых задач у главного бухгалтера будет больше.

Например, краснодарская строительная компания предлагает зарплату 150 000 рублей за бухгалтерию «в одном лице» — инвентаризацию, расчеты с поставщиками, учет основных средств и ТМЦ, сдачу отчетности и другое. Там, где ищут заместителя главного бухгалтера на один или несколько участков учета, зарплата составляет 50 000 - 60 000 рублей.

Работодатели готовы доплачивать руководителям, чьи компетенции выходят за рамки одной только бухгалтерии. Так, в нескольких вакансиях с зарплатой от 200 000 рублей компании ищут главбуха с функциями финансового директора.

Что в итоге

Без работы квалифицированные и опытные бухгалтеры точно не останутся — рынок предлагает таким специалистам множество вакансий. А вот зарплата не всегда напрямую связана только с уровнем квалификации. Большую роль играют и другие факторы, такие как сфера деятельности, регион и тот набор дополнительных функций, которые может взять на себя главбух или его зам.

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