Как устроен бухгалтерский счет 20 «Основное производство»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. С разделом II «Производственные запасы», закончил — перехожу к разделу III «Затраты на производство». В нем находятся счета, предназначенные для учета производственных затрат. Сегодня расскажу о главном счете этого раздела. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.
Зачем нужен счет 20
Счет 20 используется для учета затрат основного производства. Это прямые затраты, которые непосредственно связаны с производством конкретной единицы продукции:
сырья, из которого изготавливается продукция, и других материальных затрат;
зарплаты, начисленной рабочим;
социальных отчислений с этой зарплаты;
амортизации производственного оборудования;
прочих затрат: налогов, арендной платы, командировочных, представительских расходов, оплаты связи и всего остального, что не попало в первые четыре элемента затрат.
Кроме прямых затрат в конце каждого месяца в дебет счета 20 попадают косвенные — после процедуры их распределения по конкретным видам производимой продукции, работ или услуг.
Счет отображает себестоимость выпуска и остатков незавершенного производства.
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Как работает счет 20
Это основной активный счет, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.
По дебету счета 20 отражается фактические затраты, связанные с производством. Прямые затраты попадают туда сразу, косвенные — в конце месяца.
При отпуске материалов непосредственно в основное производство делается проводка Дт20Кт10. Если учет ведется по учетным ценам с применением счетов 10, 15 и 16 — сюда же списывается отклонение фактической себестоимости материалов от их стоимости в учетных ценах (перерасход Дт20Кт16 или сторно экономии [Дт20Кт16]).
Зарплата основных производственных рабочих начисляется проводкой Дт20Кт70. Социальные отчисления с нее — Дт20Кт69.
Амортизация основного производственного оборудования и нематериальных активов — Дт20К02 и Дт20Кт05 соответственно.
Прочие прямые затраты также сразу попадают в дебет счета 20: например, стоимость работ и услуг сторонних подрядчиков — Дт20Кт60, оценочные обязательства по предстоящей выплате отпускных рабочим — Дт20Кт96 или их командировочные расходы — Дт20Кт71.
Общепроизводственные затраты распределяются проводкой Д20Кт25 на конкретные виды продукции. Общехозяйственные расходы с 2021 года на себестоимость выпуска не относятся — не дайте себя обмануть рекомендованной корреспонденции Дт20Кт26, теперь их можно списать только на себестоимость продаж (Дт90Кт26).
О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.
С кредита счета 20 списывается себестоимость выпуска: Дт43Кт20 или Дт40Кт20 (о последнем варианте я расскажу, когда буду комментировать счет 40). Отсюда же списываются затраты, которые не привели к выпуску. Например, стоимость производственного брака (Дт28Кт20) или недостачи, выявленные в результате инвентаризации (Дт94Кт20). А если компания выполняет работы или оказывает услуги, себестоимость работ или услуг при реализации сразу списывается в расходы: Дт90Кт20.
Внутри синтетического счета 20 организуется аналитический учет по субсчетам и субконто — по подразделениям, видам затрат и выпуска.
Что можно увидеть из оборотки по счету 20
Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. Сальдо — остаток незавершенного производства на начало и конец периода. Оборот по дебету — затраты за период. Оборот по кредиту — выпуск и другие выбытия незавершенки за период.
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