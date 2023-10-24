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Упрощенный бухгалтерский учет

Упрощенный бухгалтерский учет

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что такое упрощенный бухгалтерский учет, кто может его применять и в чем состоят упрощения.
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Упрощенный бухгалтерский учет
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Про упрощенную систему налогообложения наверняка слышали многие. А вот упрощенный бухгалтерский учет часто путают с ней. Но это совсем разные упрощения. Давайте разбираться.

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную финансовую отчетность (далее — упрощенный бухучет) — это опция, которая разрешена п. 4 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ трем типам компаний:

  1. Малым предприятиям.

  2. Некоммерческим организациям.

  3. Резидентам «Сколково».

Этим ребятам разрешается полностью не применять некоторые ФСБУ:

Еще ряд ФСБУ содержат конкретные послабления для таких компаний. Например, не применять оценку по приведенной стоимости, не создавать оценочные резервы или даже использовать в бухучете кассовый метод учета доходов и расходов. С последним я категорически не согласен, но меня в 1999 году никто не спрашивал — ровно, как и сейчас.

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Упрощения касаются не только методологии, но и техники ведения бухучета. Основные направления кастрирования упрощения заложены в Рекомендациях ИПБР № 2/20 и Информации Минфина № ПЗ-3/2016.

Упрощенная система бухгалтерских регистров, например, может выглядеть так:

  1. Карточка счета.

  2. Анализ счета.

  3. Оборотно-сальдовая ведомость.

  4. Отчет по проводкам.

Упрощенный План счетов — так:

  • счет 10 вместо счетов 07, 10, 11;

  • счет 20 вместо счетов 20, 23, 25, 26, 28, 29;

  • счет 41 вместо счетов 41, 43;

  • счет 51 вместо счетов 51, 55, 57;

  • счет 76 вместо счетов 60, 62, 71, 73, 75, 76, 79;

  • счет 80 вместо счетов 80, 82, 83;

  • счет 99 вместо счетов 90, 91, 99.

А упрощенная финансовая отчетность — состоять всего из двух форм, в которых статьи объединены в укрупненные группы:

  1. Бухгалтерский баланс.

  2. Отчет о финансовых результатах.

Как выглядят упрощенные формы отчетности, можно посмотреть в Приложении № 5 к Приказу Минфина № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Упрощенный бухучет — не самая информативная система поддержки принятия решений. А некоторые рекомендуемые упрощения и вовсе грешат против логики. Например, в упрощенном отчете о финансовых результатах есть разделение на расходы по обычной деятельности и прочие расходы. Чтобы извлечь такую информацию из объединенного счета 99 «Прибыли и убытки», нужно налаживать аналитический учет внутри него. Но это не проще, чем учитывать доходы и расходы по обычной и прочей деятельности на разных синтетических счетах.

Я скептически отношусь к упрощенному бухучету. Но он — порождение требования рациональности. Если тратить на учет больше, чем получаешь от его ведения, — учет становится навязанной обузой. Поэтому лучше нормально ведущийся упрощенный учет, чем «на отвали» сделанный полноценный.

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Комментарии

3
  • Логотип Кристина12
    Кристина12 1 час назад

    Ну такими темпами проще в системе финансов от аспро разобраться. Зачем упрощать цифры, если можно упростить весь процесс?

    • Логотип Aleksey Ivanov
      Aleksey Ivanov 38 минут назад

      Алексей ИвановГенеральный директорАкадемия Регламент

      Это реклама?

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        34 минуты назад

        Владислав Савушкин

        Тоже часто встречаю рекламу этой системы🙈

        Зачем упрощать цифры, если можно упростить весь процесс?

        Зато слоган интересный😏

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