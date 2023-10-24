Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что такое упрощенный бухгалтерский учет, кто может его применять и в чем состоят упрощения.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Про упрощенную систему налогообложения наверняка слышали многие. А вот упрощенный бухгалтерский учет часто путают с ней. Но это совсем разные упрощения. Давайте разбираться.

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную финансовую отчетность (далее — упрощенный бухучет) — это опция, которая разрешена п. 4 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ трем типам компаний:

Малым предприятиям. Некоммерческим организациям. Резидентам «Сколково».

Этим ребятам разрешается полностью не применять некоторые ФСБУ:

Еще ряд ФСБУ содержат конкретные послабления для таких компаний. Например, не применять оценку по приведенной стоимости, не создавать оценочные резервы или даже использовать в бухучете кассовый метод учета доходов и расходов. С последним я категорически не согласен, но меня в 1999 году никто не спрашивал — ровно, как и сейчас.

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Упрощения касаются не только методологии, но и техники ведения бухучета. Основные направления кастрирования упрощения заложены в Рекомендациях ИПБР № 2/20 и Информации Минфина № ПЗ-3/2016.

Упрощенная система бухгалтерских регистров, например, может выглядеть так:

Карточка счета. Анализ счета. Оборотно-сальдовая ведомость. Отчет по проводкам.

Упрощенный План счетов — так:

счет 10 вместо счетов 07, 10, 11;

счет 20 вместо счетов 20, 23, 25, 26, 28, 29;

счет 41 вместо счетов 41, 43;

счет 51 вместо счетов 51, 55, 57;

счет 76 вместо счетов 60, 62, 71, 73, 75, 76, 79;

счет 80 вместо счетов 80, 82, 83;

счет 99 вместо счетов 90, 91, 99.

А упрощенная финансовая отчетность — состоять всего из двух форм, в которых статьи объединены в укрупненные группы:

Как выглядят упрощенные формы отчетности, можно посмотреть в Приложении № 5 к Приказу Минфина № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Упрощенный бухучет — не самая информативная система поддержки принятия решений. А некоторые рекомендуемые упрощения и вовсе грешат против логики. Например, в упрощенном отчете о финансовых результатах есть разделение на расходы по обычной деятельности и прочие расходы. Чтобы извлечь такую информацию из объединенного счета 99 «Прибыли и убытки», нужно налаживать аналитический учет внутри него. Но это не проще, чем учитывать доходы и расходы по обычной и прочей деятельности на разных синтетических счетах.

Я скептически отношусь к упрощенному бухучету. Но он — порождение требования рациональности. Если тратить на учет больше, чем получаешь от его ведения, — учет становится навязанной обузой. Поэтому лучше нормально ведущийся упрощенный учет, чем «на отвали» сделанный полноценный.

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