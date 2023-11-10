Как устроен бухгалтерский счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 21. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.
Зачем нужен счет 21
Счет 21 используется для калькулирования себестоимости полуфабрикатов собственного производства — продукции частичной готовности. От обычного незавершенного производства полуфабрикат отличается возможностью использовать его как самостоятельную продукцию с меньшей добавленной стоимостью, чем основная.
Например, ликероводочный завод сначала производит спирт, а затем из него — водку. Спирт уже является самостоятельным продуктом, который можно продать отдельно. Не обязательно завод будет этим заниматься, но спирт — законченный продукт одной и стадий производства водки. В бухучете такие стадии называют переделами.
Полуфабрикаты собственного производства можно учитывать двумя методами:
Бесполуфабрикатным.
Полуфабрикатным.
В первом случае себестоимость полуфабрикатов учитывается вместе с другими затратами на счете 20 «Основное производство». Во втором случае себестоимость полуфабрикатов калькулируется в дебете счета 21, а оттуда списывается в следующие переделы или на продажу. Применять или не применять счет 21 — профессиональное суждение бухгалтера, которое закрепляется в учетной политике.
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Как работает счет 21
Это основной активный счет, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.
По дебету счета 21 отражается себестоимость готовых полуфабрикатов, поступивших из производства: Дт21Кт20,23. Если компания учитывает продукцию по плановой или нормативной себестоимости, то может использоваться вариант с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Тогда сначала отражается выпуск полуфабрикатов по плановой себестоимости (Дт21Кт40), а фактическая себестоимость списывается проводкой Дт40Кт20. Как формируются и списываются отклонения фактической себестоимости от плановой, я расскажу, когда доберусь до счета 40.
Еще полуфабрикаты собственного производства могут быть получены от других компаний группы (Дт21Кт79) или выявлены в результате инвентаризации (Дт21Кт91).
О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.
С кредита счета 21 списывается себестоимость полуфабрикатов при отпуске в производство или на другие нужды:
Дт20Кт21 — в основное производство;
Дт23К21 — во вспомогательное производство;
Дт25Кт21 — на общепроизводственные нужды;
Дт26Кт21 — на общехозяйственные нужды;
Дт28Кт21 — на исправление брака;
Дт45Кт21 — на продажу с отсрочкой перехода права собственности;
Дт76Кт21 — при обмене на другие активы;
Дт79тК21 — при передаче другой компании группы или филиалу;
Дт80Кт21 — при возврате товарищам в рамках простого товарищества;
Дт90Кт21 — на продажу;
Дт91Кт21 — на прочие нужды;
Дт94Кт21 — при недостаче или порче.
Внутри синтетического счета 21 организуется аналитический учет по субсчетам и субконто — в разрезе мест хранения и наименований полуфабрикатов.
Что можно увидеть из оборотки по счету 21
Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 21. Сальдо — остаток полуфабрикатов собственного производства на начало и конец периода. Оборот по дебету — себестоимость поступивших за период полуфабрикатов. Оборот по кредиту — себестоимость выбывших за период полуфабрикатов.
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