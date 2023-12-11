Разработка ФСБУ: итоги 2023 года и планы Минфина

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, какие федеральные стандарты бухгалтерского учета ждать в ближайшие пять лет.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Пора подводить очередные итоги реформы бухгалтерского учета. Коротко пробегусь по тому, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Если хотите глубже разобраться в теме реформирования российского бухучета, вот подборка моих текстов по ней:

Какие ФСБУ утверждены на конец 2023 года

2023 год добавил в копилку уже утвержденных ФСБУ один новый стандарт — ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Теперь у нас семь стандартов нового поколения (если считать ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 отдельными стандартами, с чем я до сих пор не смирился).

Утвержденные ФСБУ нового поколения

Также фасад поправлен у нескольких стандартов старого поколения. Эта работа прекращена в 2020 году. Логично предположить, что эти ПБУ теперь будут жить еще долго.

Утвержденные поправки в ПБУ

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Какие новые ФСБУ планируется принять до 2028 года

24 марта 2022 года в Минюсте зарегистрирован Приказ Минфина России от 22.02.2022 №23н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022–2026 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №83н». Этот документ определяет какие новые ФСБУ будут разработаны и какие действующие изменены.

Две предыдущих Программы разрабатывались на три года, теперь горизонт планирования — пятилетка. Заканчивается ее второй год, и уже можно оценить перспективы принятия каждого из запланированных стандартов. Если проект ФСБУ разработан, в таблице привел ссылку на его текст. Под таблицей прокомментирую перспективы принятия каждого ФСБУ в срок.

Выполнение Программы разработки ФСБУ на 2022-2026 гг.

2023

В этом году новых ФСБУ для обязательного применения не вводилось — после сразу четырех стандартов, вступивших в силу в прошлом году, бухгалтерам дали год на их освоение. Но подсунули ЕНС, ха-ха!

2024

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» должен был вступить в силу в 2018 г., срок переносился три раза. Приказ Минфина подписан и зарегистрирован в Минюсте прошлым летом. Наслаждайтесь последними денечками жизни с ПБУ 14/2007.

2025

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» появился в Программе впервые. Приказ Минфина подписан и зарегистрирован в Минюсте в начале апреля. В МСФО подобного стандарта нет, как нет и стандарта, например, по документообороту. МСФО традиционно не регулирует процедурные вопросы формирования финансовой отчетности, а вот Минфин их страсть как любит. Революции от этого ФСБУ ждать не нужно — стандарт просто упорядочивает требования к инвентаризации, которые сейчас разбросаны по разным документам. Интересный факт: стандарт вводится для обязательного применения не с 1 января, а с 1 апреля. Я рекомендую досрочно перейти на него с 01.01.2025 — чтобы не вносить изменения в учетную политику в течение года.

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» должен был вступить в силу в 2018 г., срок переносится во второй раз. Шансы на принятие в срок почти стопроцентные, минфиновские проекты утверждают быстро. Уже и номер есть.

ФСБУ «Доходы» должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится во второй раз. Этот стандарт нужно принимать одновременно с ФСБУ «Расходы», проекта которого пока нет. Ситуацию, в которой одновременно будут действовать новый ФСБУ «Доходы» и древний ПБУ 10/99 «Расходы организации» даже представлять не хочу.

ФСБУ «Расходы» должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится в третий раз. Проекта пока нет. В то, что за 2025 год ИПБ успеет разработать проект, который пройдет общественное обсуждение, экспертизу Совета по стандартам бухгалтерского учета, утверждение Минфином и регистрацию в Минюсте, не верю. Вероятность такого расклада оцениваю в 0,01%. Скорее всего, оба связанных стандарта появятся не раньше 2026-2027 года.

2026

ФСБУ «Некоммерческая деятельность» должен был вступить в силу в 2020 г., срок переносится во второй раз. Проект уже есть, успеть принять — реально.

ФСБУ «Долговые затраты» должен был вступить в силу в 2022 г., срок переносится впервые. Проект появился в этом году, успеть принять — реально.

2027

ФСБУ «Финансовые инструменты» должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится во второй раз. Времени для принятия более, чем достаточно.

ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится в третий раз. Проекта пока нет, у БМЦ есть более приоритетные стандарты. Успеть разработать проект и принять стандарт — реально.

2028

ФСБУ «Биологические активы» появился в Программе впервые. Проекта пока нет, времени для разработки и принятия более, чем достаточно.

Улыбаемся, машем, изучаем новые стандарты. С последним помогут наши курсы!

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