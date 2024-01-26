Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов объясняет что такое основные средства и зачем нужны амортизация, переоценка и тестирование на обесценение.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Несколько лет назад я писал в ликбезе об основных средствах. Но то был совсем коротенький текст о том, какие активы к ним относятся. В версии–2024 я рассмотрю основные средства с позиций действующей бухгалтерской нормативки и коснусь вопросов не только признания, но и оценки. Отделить основные средства от других активов помогает федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Но этот документ тяжело читать даже профессиональным бухгалтерам, поэтому переведу с бухгалтерского на русский.

Основные средства (Fixed Assets или Property, Plant and Equipment) обычно ассоциируются со зданиями, сооружениями, машинами и оборудованием. Отчасти так оно и есть: их разновидности описаны в Общероссийском классификаторе основных фондов и Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Там даже животные и системы вооружений упомянуты. Но подобные активы не всегда отражаются в бухучете как основные средства.

Чтобы бухгалтеру отнести актив к основным средствам, нужно проверить его на соответствие так называемым критериям признания. Таких критериев четыре:

Актив имеет материальную форму. Он будет использоваться в компании: в производстве, управлении, охране окружающей среды или сдаваться в аренду. Планируется использовать актив дольше года. Его приобрели для получения экономических выгод. Иначе это не актив, а просто имущество.

Если хотя бы один из критериев признания не выполняется, то в бухучете появляется не основные средства, а какие-то другие объекты. Поэтому физически идентичные активы могут классифицироваться бухгалтером по-разному.

Пример 1. Автосалон приобретает два одинаковых автомобиля. На первом будет ездить директор, второй продадут. Первый относится к основным средствам, потому что выполняются все критерии признания. Второй — не относится, потому что не соблюден третий критерий. В бухучете он будет классифицирован как запас.

Есть еще один устойчивый миф об основных средствах, который связан с тем, что не все бухгалтеры читают бухгалтерскую нормативку — тетю Машу заботят только налоги. От нее можно услышать, что активы, которые стоят меньше 100 тысяч рублей, не являются основными средствами. На самом деле, это полуправда. Не относятся к основным средствам они только в налоговом учете, который ведется для определения налогооблагаемой прибыли. В бухгалтерском учете стоимостного критерия нет. Есть опция, разрешающая вести учет основных средств дешевле определенного лимита по упрощенным правилам. До 2022 года этот лимит был ограничен 40 тысячами рублей, теперь главбух сам определяет его величину в рублях или процентах от совокупной стоимости основных средств компании. Но эту опцию нужно выбрать в учетной политике.

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При принятии к учету основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Если основные средства были куплены, первоначальная стоимость — это сумма, уплаченная продавцу. Если подарены — справедливая стоимость подарка. Если произведены самостоятельно — себестоимость производства. Если внесены учредителями в уставный капитал — согласованная между учредителями стоимость. Кроме этих сумм, в первоначальную стоимость входят все затраты, которые были понесены до начала использования основных средств, включая доставку, страхование в пути, растаможку, разгрузку, пуско-наладочные работы. Не входят в нее НДС и акцизы.

Первоначальную стоимость еще называют исторической, потому что она дает понимание того, сколько было когда-то уплачено за конкретный объект. Это важно, но не помогает оценить, сколько этот объект стоит сейчас. У меня есть планшет, который 12 лет назад стоил 1 000 долларов. Сейчас он стоит примерно нисколько. Вот и в бухгалтерии важно не утрачивать связь с реальностью — финансовая отчетность должна полно и достоверно раскрывать информацию об активах компании. Для этого используются другие оценки.

При использовании основных средств начисляется амортизация (amortization) — это перенос стоимости основных средств на себестоимость продукции, работ или услуг.

Основные средства используются для производства многих единиц продукции, поэтому их стоимость «размазывается» на себестоимость этих единиц в течение всего срока полезного использования. Так называется период времени, в течение которого основные средства способны приносить компании экономическую выгоду. Если включить первоначальную стоимость в расходы сразу при их приобретении, то себестоимость в этом месяце резко подскочит вверх. При этом основными средствами компания будет пользоваться еще долго.

Смысл амортизации в регулярном включении части первоначальной стоимости в себестоимость продукции. Это нужно для того, чтобы получать в составе выручки достаточно денег для замены отслуживших свое основных средств новыми. Цена продукции должна окупать все расходы на ее производство и продажу. В том числе амортизацию. Иначе рано или поздно настанет момент, когда производить будет не на чем. Многие предприниматели выбрасывают амортизацию из управленческого учета. Не делайте этого. Не считать амортизацию расходом все равно, что жить в домике из печенья и потихоньку есть его.

Пример 2. Кофейня приобрела кофемашину за 106 000 рублей. Еще 2 000 рублей заплатила за доставку. Итого первоначальная стоимость составила 108 000 рублей. Допустим, в месяц продается 300 стаканчиков кофе. Если отнести первоначальную стоимость на расходы сразу после приобретения кофемашины, то на каждый стаканчик придется 360 рублей (108 000 рублей / 300 стаканчиков). Это, не считая стоимости зерен и прочих составляющих себестоимости. А все следующие стаканчики будут как будто бы бесплатными. Предприниматель сначала зафиксирует убыток, которого нет, а потом будет продавать недооцененный кофе. И может принять неправильное решение продавать его близко к этой «себестоимости», лишая себя возможности погасить убыток.

Амортизация позволяет распределить первоначальную стоимость на всю продукцию, которая будет произведена при помощи основных средств. Самый простой способ амортизации — линейный. Он подразумевает равномерное списание первоначальной стоимости в течение срока полезного использования.

Пример 3. Вернемся к кофемашине. Производитель указал, что ее нормальный срок службы — три года. Значит, экономические выгоды в виде выручки от продажи кофе будут поступать в кофейню в течение трех лет. Тогда в год нужно списывать на себестоимость 1/3 от первоначальной стоимости, а в месяц — 1/36. Это позволит каждый месяц начислять 3 000 рублей амортизации. Каждый стаканчик станет дороже на 10 рублей. Эту сумму надо закладывать при ценообразовании.

И еще небольшой, но важный нюанс. Вопреки устоявшемуся в бухгалтерских кругах мнению, срок полезного использования не устанавливается раз и навсегда. И не определяется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Все это верно лишь для налогового учета. В бухучете срок полезного использования — оценочное значение, которое определяется, исходя из предполагаемой продолжительности потока экономических выгод от использования основного средства. Оно должно пересматриваться, если эта продолжительность изменилась. Так предписывает федеральный стандарт бухгалтерского учета ПБУ 21/08 «Изменение оценочных значений». Амортизация после этого начисляется уже в других суммах.

В бухгалтерском балансе основные средства показываются в оценке по балансовой стоимости — это разница между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией. Балансовая стоимость показывает, какую часть первоначальной стоимости осталось включить в расходы, поэтому ее еще называют остаточной.

Второй инструмент актуализации стоимости основных средств — переоценка. Компания может регулярно мониторить рынок и определять справедливую стоимость основных средств. Если она стала заметно отличается от балансовой стоимости, последнюю нужно увеличить или уменьшить до справедливой. Переоценка — право, а не обязанность, но с ее помощью финансовая отчетность более достоверно отражает имущественное положение компании. Поэтому я рекомендую проводить переоценки и отражать их результаты в бухучете.

Контрольный выстрел — обесценение. Даже если компания решила не проводить переоценку, но появились признаки того, что стоимость основных средств сильно снизилась, нужно отразить это снижение. Например, если мы понимаем, что не планируем в ближайшем будущем использовать основные средства по назначению, или знаем, что цены на такие активы упали вдвое, — это признаки обесценения. Подробно об этом рассказывает международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Если признаки обесценения налицо, балансовую стоимость основных средств нужно сравнить с двумя другими оценками:

их справедливой стоимостью;

прогнозной оценкой экономических выгод при использовании внутри компании.

Если обесценение подтвердилось — балансовую стоимость доводят до большей из двух последних величин. И вот это уже не право, а обязанность.

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