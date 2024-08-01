Какие банки открывают счета без посещения отделений — ВТБ, Точка, Модуль и Т-Банк

Открытие расчетного счета в ВТБ
Для тех, кто открывает расчетный счет в ВТБ впервые, процедура выглядит следующим образом:
Оставление заявки на официальном сайте.
Получение консультации — сотрудник банка связывается с потенциальным клиентом, рассказывает о необходимых документах, помогает с подбором тарифа и отвечает на все интересующие вопросы.
Подписание документов — для этого нужно прийти в отделение банка или встретиться с представителем в удобное время в ранее оговоренном месте, например, в своем офисе, кафе и т.д.
Вся процедура оформления занимает не более 20 минут для ИП и 25 минут для руководителей организаций.
При этом ходить банк совсем не обязательно, ведь можно встретиться с сотрудником в любом удобном общественном месте. Есть только одно важное ограничение — выездной сервис доступен во многих, но далеко не во всех населенных пунктах. Там, где его нет, придется лично посетить в отделение.
Также отметим, что второй и последующий счета предприниматели могут открывать полностью удаленно, без визита в офис и встреч с представителем.
Открытие расчетного счета в Точка Банке
Банк «Точка» — цифровой банк без физических офисов, который сфокусирован на дистанционном обслуживании представителей малого и среднего бизнеса.
Поскольку отделений у кредитной организации нет в принципе, посетить их не получится при всем желании. Единственный способ открыть первый счет в Точка Банке — встретиться с представителем.
Процедура точно такая же, как и у ВТБ:
Оставление заявки на сайте, получение консультации с подбором оптимального тарифа.
Встреча с менеджером в любом общественном месте для подписания необходимых документов.
В большинстве случаев счет оформляют день в день или на следующие сутки после подачи заявки. Иногда на это может уйти больше времени, в частности, если предприниматель проживает или работает в отдаленном населенном пункте. В таком случае сроки согласуются в индивидуальном порядке со специалистом банка.
Открытие расчетного счета в Т-Банке
Т-Банк — это крупнейший в мире онлайн-банк, набравший свою популярность именно за счет качественного дистанционного обслуживания.
В вопросе удобства РКО Тинькофф ушел дальше своих конкурентов — все текущие клиенты, которые сотрудничают с банком в качестве простых физических лиц, могут открыть счет всего за 10 минут без предъявления документов и встречи с представителем.
Для этого предпринимателю достаточно воспользоваться специальной функцией из мобильного приложения, заполнить минимальную информацию о бизнесе и подтвердить регистрацию с помощью одноразового кода из СМС-сообщения.
Тем, кто не обслуживается в Тинькофф, для открытия расчетного счета нужно действовать в общем порядке:
оставлять заявку на сайте;
заполнять анкету;
встречаться с менеджером в удобное время в удобном месте для подписания необходимых документов.
Как и всегда, открытие первого расчетного счета осуществляется в течение одного рабочего дня, а сама встреча занимает не более 10 минут.
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Открытие расчетного счета в Модульбанке
Принцип открытия расчетного счета в Модульбанке ничем не отличается от других рассмотренных кредитных организаций.
Предпринимателю нужно зарегистрироваться на официальном сайте, оставить заявку и далее подписать договор на расчетно-кассовое обслуживание.
Для этого можно как посетить отделение банка, так и договориться с менеджером о встрече и дождаться, пока он самостоятельно приедет в назначенное общественное место.
Никаких особенностей и принципиальных отличий в процедуре нет — как и везде, ходить в офис необязательно.
Что в итоге
В 2024 году для оформления расчетного счета не нужно тратить время на посещение отделений банков и подолгу стоять в очередях.
Все рассмотренные нами кредитные организации, а также многие другие, о которых мы не говорили в статье, активно развивают каналы удаленного обслуживания и позволяют открывать счета всего лишь за одну непродолжительную встречу с менеджером в любом удобном общественном месте.
Действующим клиентам, как правило, еще проще — многие банки дают возможность загрузить и подписать документы в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса и ни с кем не встречаясь.
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