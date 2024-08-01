Какие банки открывают счета без посещения отделений — ВТБ, Точка, Модуль и Т-Банк

Для тех, кто открывает расчетный счет в ВТБ впервые, процедура выглядит следующим образом:

Оставление заявки на официальном сайте.

Получение консультации — сотрудник банка связывается с потенциальным клиентом, рассказывает о необходимых документах, помогает с подбором тарифа и отвечает на все интересующие вопросы.

Подписание документов — для этого нужно прийти в отделение банка или встретиться с представителем в удобное время в ранее оговоренном месте, например, в своем офисе, кафе и т.д.

Вся процедура оформления занимает не более 20 минут для ИП и 25 минут для руководителей организаций.

При этом ходить банк совсем не обязательно, ведь можно встретиться с сотрудником в любом удобном общественном месте. Есть только одно важное ограничение — выездной сервис доступен во многих, но далеко не во всех населенных пунктах. Там, где его нет, придется лично посетить в отделение.

Также отметим, что второй и последующий счета предприниматели могут открывать полностью удаленно, без визита в офис и встреч с представителем.