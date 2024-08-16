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Регистрация ООО

Как открыть ООО без посещения налоговой через банк: Сбер, Т-Банк, Точка, Модульбанк, ВТБ

Зарегистрировать ООО для ведения предпринимательской деятельности можно несколькими способами, но самый легкий, понятный и быстрый — воспользоваться соответствующей услугой от одного из банков.

Это значительно облегчит всю процедуру, избавит от необходимости тратить время на посещение налоговой инспекции, а также минимизирует вероятность получения отказа в регистрации. На примере нескольких крупных и известных банков для предпринимателей разбираем особенности и преимущества такого варианта открытия юридического лица.  

Преимущества открытия ООО через банк

Зарегистрировать юридическое лицо в разы сложнее, чем открыть ИП. Если для постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя нужно просто подать соответствующее заявление в ИФНС, то для регистрации ООО необходимо дополнительно оформить решение о создании юрлица (протокол, если учредителей несколько), разработать и утвердить устав, а также собрать некоторые другие бумаги.

При самостоятельной регистрации ООО все документы придется готовить своими силами. Причем даже несущественная ошибка может стать причиной получения отказа от налоговой.

Обращение в банк максимально упрощает весь процесс — не нужно вникать в тонкости, разбираться с документами, тратить время на походы в ИФНС и т.д. Специалисты банка возьмут на себя все вопросы, связанные с регистрацией бизнеса, и предпринимателю останется только дождаться положительного решения. 

При этом регистрировать ООО через банк не только удобно, но и выгодно, поскольку при подаче документов в электронном виде не нужно платить государственную пошлину (4000 рублей).

Учтите, что через банк получится зарегистрировать только ООО с одним учредителем. Если хотите открыть компанию более чем с одним участником, придется обращаться в налоговую или МФЦ. Однако даже в таком случае все необходимые документы, как правило, можно подготовить с помощью специального банковского сервиса.   

Открытие ООО через Сбер

С помощью сервиса регистрации бизнеса от СберБанка можно без походов в налоговую инспекцию открыть ООО. Для этого нужно:

  • Оставить заявку на сайте и получить консультацию менеджера.

  • Посетить офис банка или встретиться с представителем в удобном общественном месте.

  • Предоставить запрошенные документы.

  • Дождаться успешной регистрации юридического лица.

Из документов от предпринимателя понадобится только паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий юридический адрес. Также потребуется смартфон с NFC и доступ в СберБанк онлайн.

Все остальные бумаги, включая заявление по форме № Р11001 и решение о создании юрлица, сотрудники банка подготовят самостоятельно.

Открытие ООО через Т-Банк

Открыть ООО через Т-Банк очень просто — понадобится только паспорт и СНИЛС. Сотрудники банка выпустят электронную подпись, подготовят и подадут документы в режиме онлайн, поэтому ходить в ИФНС не придется.

Вся процедура открытия юрлица занимает не более 5 дней. Сразу после этого  на электронную почту придет выписка из ЕГРЮЛ.   

За регистрацию бизнеса с помощью онлайн-сервиса Т-Банк дает 2 месяца бесплатного расчетно-кассового обслуживания (+2 месяца бонусом при единовременной оплате за год), а также дарит подарки (до 85 тыс. рублей на рекламу, бесплатный поиск сотрудников, интернет-бухгалтерия на 2 месяца). 

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Открытие ООО через Точка Банк

Процедура открытия ООО в Точка Банке стандартная: оставление заявки, встреча с представителем для подписания документов, ожидание решения от налогового органа.

Как и в остальных банках, сотрудники Точки подберут коды ОКВЭД, предложат оптимальную систему налогообложения, а также помогут с выпуском электронной подписи.

В среднем вся процедура регистрации юридического лица занимает не более 7 дней

Открытие ООО через Модульбанк

Как и везде, регистрация ООО в Модульбанке проходит в режиме онлайн: без визита в налоговую инспекцию, бесконечных бумажных документов и длительного ожидания в очередях. 

После оставления анкеты на сайте нужно будет встретиться с менеджером для подписания заявления на выпуск электронной подписи. Далее сотрудники банка самостоятельно подадут документы в налоговую инспекцию и уже через 5–7 дней бизнес будет готов к работе.

Открытие ООО через ВТБ

Открытие бизнеса через ВТБ ничем не отличается от любого другого банка. Главной особенностью является бонус за онлайн-регистрацию — бесплатный доступ к сервису электронного документооборота на один год. Для этого нужно открыть ООО, завести расчетный счет и выпустить электронную подпись юридического лица. 

Через какой банк лучше открывать ООО

Принципиальных различий между сервисами регистрации ООО нет, поэтому можете смело выбирать любой из доступных вариантов. Вместе с тем, регистрировать бизнес логичнее всего через банк, в котором и будете в дальнейшем обслуживаться — это позволит быстро в дистанционном режиме оформить расчетный счет и, возможно, получить дополнительные бонусы и более выгодные условия обслуживания.

Счет и сервисы для бизнеса за 0 ₽ навсегда

При подключении любого пакета услуг, кроме «Новые рынки»

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