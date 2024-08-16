Как открыть ООО без посещения налоговой через банк: Сбер, Т-Банк, Точка, Модульбанк, ВТБ

Это значительно облегчит всю процедуру, избавит от необходимости тратить время на посещение налоговой инспекции, а также минимизирует вероятность получения отказа в регистрации. На примере нескольких крупных и известных банков для предпринимателей разбираем особенности и преимущества такого варианта открытия юридического лица.
Преимущества открытия ООО через банк
Зарегистрировать юридическое лицо в разы сложнее, чем открыть ИП. Если для постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя нужно просто подать соответствующее заявление в ИФНС, то для регистрации ООО необходимо дополнительно оформить решение о создании юрлица (протокол, если учредителей несколько), разработать и утвердить устав, а также собрать некоторые другие бумаги.
При самостоятельной регистрации ООО все документы придется готовить своими силами. Причем даже несущественная ошибка может стать причиной получения отказа от налоговой.
Обращение в банк максимально упрощает весь процесс — не нужно вникать в тонкости, разбираться с документами, тратить время на походы в ИФНС и т.д. Специалисты банка возьмут на себя все вопросы, связанные с регистрацией бизнеса, и предпринимателю останется только дождаться положительного решения.
При этом регистрировать ООО через банк не только удобно, но и выгодно, поскольку при подаче документов в электронном виде не нужно платить государственную пошлину (4000 рублей).
Учтите, что через банк получится зарегистрировать только ООО с одним учредителем. Если хотите открыть компанию более чем с одним участником, придется обращаться в налоговую или МФЦ. Однако даже в таком случае все необходимые документы, как правило, можно подготовить с помощью специального банковского сервиса.
Открытие ООО через Сбер
С помощью сервиса регистрации бизнеса от СберБанка можно без походов в налоговую инспекцию открыть ООО. Для этого нужно:
Оставить заявку на сайте и получить консультацию менеджера.
Посетить офис банка или встретиться с представителем в удобном общественном месте.
Предоставить запрошенные документы.
Дождаться успешной регистрации юридического лица.
Из документов от предпринимателя понадобится только паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий юридический адрес. Также потребуется смартфон с NFC и доступ в СберБанк онлайн.
Все остальные бумаги, включая заявление по форме № Р11001 и решение о создании юрлица, сотрудники банка подготовят самостоятельно.
Открытие ООО через Т-Банк
Открыть ООО через Т-Банк очень просто — понадобится только паспорт и СНИЛС. Сотрудники банка выпустят электронную подпись, подготовят и подадут документы в режиме онлайн, поэтому ходить в ИФНС не придется.
Вся процедура открытия юрлица занимает не более 5 дней. Сразу после этого на электронную почту придет выписка из ЕГРЮЛ.
За регистрацию бизнеса с помощью онлайн-сервиса Т-Банк дает 2 месяца бесплатного расчетно-кассового обслуживания (+2 месяца бонусом при единовременной оплате за год), а также дарит подарки (до 85 тыс. рублей на рекламу, бесплатный поиск сотрудников, интернет-бухгалтерия на 2 месяца).
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Открытие ООО через Точка Банк
Процедура открытия ООО в Точка Банке стандартная: оставление заявки, встреча с представителем для подписания документов, ожидание решения от налогового органа.
Как и в остальных банках, сотрудники Точки подберут коды ОКВЭД, предложат оптимальную систему налогообложения, а также помогут с выпуском электронной подписи.
В среднем вся процедура регистрации юридического лица занимает не более 7 дней.
Открытие ООО через Модульбанк
Как и везде, регистрация ООО в Модульбанке проходит в режиме онлайн: без визита в налоговую инспекцию, бесконечных бумажных документов и длительного ожидания в очередях.
После оставления анкеты на сайте нужно будет встретиться с менеджером для подписания заявления на выпуск электронной подписи. Далее сотрудники банка самостоятельно подадут документы в налоговую инспекцию и уже через 5–7 дней бизнес будет готов к работе.
Открытие ООО через ВТБ
Открытие бизнеса через ВТБ ничем не отличается от любого другого банка. Главной особенностью является бонус за онлайн-регистрацию — бесплатный доступ к сервису электронного документооборота на один год. Для этого нужно открыть ООО, завести расчетный счет и выпустить электронную подпись юридического лица.
Через какой банк лучше открывать ООО
Принципиальных различий между сервисами регистрации ООО нет, поэтому можете смело выбирать любой из доступных вариантов. Вместе с тем, регистрировать бизнес логичнее всего через банк, в котором и будете в дальнейшем обслуживаться — это позволит быстро в дистанционном режиме оформить расчетный счет и, возможно, получить дополнительные бонусы и более выгодные условия обслуживания.
Счет и сервисы для бизнеса за 0 ₽ навсегда
При подключении любого пакета услуг, кроме «Новые рынки»
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