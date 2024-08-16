Как открыть ООО без посещения налоговой через банк: Сбер, Т-Банк, Точка, Модульбанк, ВТБ

Зарегистрировать юридическое лицо в разы сложнее, чем открыть ИП. Если для постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя нужно просто подать соответствующее заявление в ИФНС, то для регистрации ООО необходимо дополнительно оформить решение о создании юрлица (протокол, если учредителей несколько), разработать и утвердить устав, а также собрать некоторые другие бумаги.

При самостоятельной регистрации ООО все документы придется готовить своими силами. Причем даже несущественная ошибка может стать причиной получения отказа от налоговой.

Обращение в банк максимально упрощает весь процесс — не нужно вникать в тонкости, разбираться с документами, тратить время на походы в ИФНС и т.д. Специалисты банка возьмут на себя все вопросы, связанные с регистрацией бизнеса, и предпринимателю останется только дождаться положительного решения.

При этом регистрировать ООО через банк не только удобно, но и выгодно, поскольку при подаче документов в электронном виде не нужно платить государственную пошлину (4000 рублей).

Учтите, что через банк получится зарегистрировать только ООО с одним учредителем. Если хотите открыть компанию более чем с одним участником, придется обращаться в налоговую или МФЦ. Однако даже в таком случае все необходимые документы, как правило, можно подготовить с помощью специального банковского сервиса.