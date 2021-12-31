Готовая бизнес-идея для старта в 2022 году: проще, чем вам кажется

Собственный бизнес — мечта многих, но с чего начать, когда на счету нет суммы с большим количеством нулей для аренды помещения, покупки дорогостоящей техники и зарплат сотрудникам? Вероятно, с того, где этого всего не требуется. Благо, подходящих вариантов — множество. Всё зависит от ваших навыков и сферы интересов. Одним из перспективных вариантов может стать доставка готовой здоровой еды.

Следить за здоровьем — правильно и модно. Так почему бы не построить вокруг этого бизнес?

Хорошее самочувствие во многом зависит от режима питания, а вот времени на то, чтобы готовить у многих просто физически нет. Поэтому готовая еда из натуральных продуктов, заботливо расфасованная в экологичные и удобные коробочки, может стать отличной бизнес-идеей.

Теперь легально — это просто

В самом начале следует сразу определиться с формой регистрации своего бизнеса — с этой точки зрения мы бы посоветовали самозанятость — это самый доступный и недорогой способ для старта бизнеса в легальном поле. Если дела пойдут успешно — всегда можно стать индивидуальным предпринимателем, допустим, в режиме на «доходы минус расходы».

Решения уже готовы и на расстоянии вытянутой руки

В качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя на НПД вести отчётность, бухгалтерию, платить страховые взносы не надо.

Но расходы всё же будут: вам предстоит найти поставщиков продуктов и упаковки — на это может потребоваться 20-30 тысяч. А также позаботиться о том, чтобы ваш бизнес нашли потенциальные клиенты и им было удобно делать заказы.

Сделайте сайт: для этого есть десятки разных сервисов вроде Tilda или Wix — с ними сделать сайт-магазин может каждый, но за использование инструментов придётся заплатить. Расходы небольшие, порядка 10-15 тысяч в год.

Затем прикрутите платёжную систему для удобной оплаты онлайн. Сейчас многие платёжные инструменты вроде ЮКассы, сотрудничают не только с юрлицами, но и с «физиками». Подключить её можно бесплатно, но придётся платить небольшую комиссию с каждой продажи сервису. Также можно стартовать и без сайта — просто сделайте магазин в соцсети, например, во ВКонтакте есть бесплатные инструменты для создания магазина и даже встроенная платёжная система. Так что, даже отдельная онлайн-касса — дело необязательное.

А вот пункт расходов, без которого точно не обойтись — затраты на рекламу. Двигатель продаж никто не отменял. На первое время на рекламу и продвижение может потребоваться примерно 20-30 тысяч в месяц.

При этом, стоит еще понимать, что рынок этот достаточно конкурентный, и соревноваться придётся с крупными компаниями. Но ваше уникальное предложение — домашняя здоровая еда. Это поможет выделиться на фоне конкурентов. Да и спрос стабильный гарантирован: едят все и делают это каждый день.