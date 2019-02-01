Сдаем бухгалтерскую отчетность за 2018 год

По окончании отчетного периода компании обязаны сформировать и сдать в контролирующие органы годовую бухгалтерскую отчетность. В каком составе и в какой срок нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год?

Составление бухгалтерской отчетности начинается с проверки правильности сформированных оборотов и сальдо на счетах бухгалтерского учета.

В одной из статей «Первоочередные задачи к 1 января 2019 г.», нами приведены основные мероприятия, которые необходимо провести бухгалтеру до составления бухгалтерской отчетности.

Важно! В том случае если обороты сформированы в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами и учетной политикой компании, а также в бухгалтерской программе обеспечена необходимая детализация счетов, то составление бухгалтерской отчетности, по сути, - техническая работа.

Кроме того, во многих программных продуктах «1С» существует экспресс-проверка ведения учета, анализ состояния бухгалтерского учета. Одной из целей таких проверок - анализ бухгалтерских итогов, наличия сальдо по счетам, которые должны распределиться и т.п.

Однако в ряде нестандартных, сложных хозяйственных операциях, бухгалтеру нелишним будет проследить движение на счетах синтетического и аналитического учета и правильности формирования соответствующей строки бухгалтерской отчетности.

Требования к формированию бухгалтерской отчетности

Компании при формировании годовой бухгалтерской отчетности нужно исходить из того, что такая отчетность должна давать достоверное представление о ее финансовом положении на отчетную дату, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный период, которые необходимы пользователям этой отчетности для принятия экономических решений (ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее по тексту - Закон №402-ФЗ).

Что включает в себя комплект бухгалтерской отчетности?

Комплект бухгалтерской отчетности за 2018 год необходимо представить в налоговую инспекцию и органы статистики не позднее 01 апреля 2019 г.* (пп.5 п.1 ст.23 НК РФ, ст.18 Федерального закона).

*Примечание. 31.03.2019 г. выпадает на выходной день, а поэтому компании должны представить в ИФНС и органы статистики бухгалтерскую отчетность за 2018 год не позднее 01.04.2019 г.

Состав представляемой бухгалтерской отчетности за 2018 г. систематизирован в таблице:

Бухгалтерская отчетность может быть предоставлена как на бумаге, так и в электронной форме. При этом на бумажной форме подпись главного бухгалтера необязательна (приказ Минфина РФ от 06.04.2015 г. №57н). На сегодняшний день обязанность по представлению бухгалтерской отчетности в электронном виде не установлена (письма ФНС РФ от 07.12.2015 г. №СД-4-3/21316, Минфина РФ от 11.06.2015 г. №03-02-08/34055).

Важно! Начиная с отчетности за 2019 год, налоговики будут принимать бухгалтерскую отчетность только в электронном виде через специализированного оператора электронной сдачи отчетности Федеральный закон от 28.11.2018 г. №444-ФЗ). Послабления сделаны для малого бизнеса. «Малыши» обязаны будут представлять бухгалтерскую отчетность через спецоператора за 2020 год.

Упрощенный порядок бухгалтерской отчетности для малых компаний

Напомним, что еще 20 июня 2016 г. вступил в силу приказ Минфина России от 16.05.2016 г. №64н, изменяющий упрощенные способы ведения бухучета для малых и некоммерческих организаций. Это означает, что малые компании смогут составлять отчетность за 2018 г. по упрощенным формам.

Упрощенный порядок составления отчетности может применяться организациями, которым разрешено вести бухучет упрощенным способом. К таким организациям относятся (ст.7 Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»):

субъекты малого предпринимательства;

НКО;

организации, получившие статус участников проекта «Сколково».

Критерии, по которым компании относят к субъектам малого бизнеса, установлены Федеральным законом от 29.06.2015 г. №156-ФЗ:

размер выручки за предыдущий год от реализации товаров, работ или услуг (без учета НДС) не превышает 800 млн. руб.;

средняя численность работников не более 100 человек;

доля сторонних организаций в уставном капитале компании не более 49 процентов.

Такие малые компании могут вести бухгалтерский учет упрощенным способом. От выбранного способа ведения учета зависит и показатели статей бухгалтерской отчетности.

Важно! Но ситуация кардинально меняется, если малая компания подлежит обязательному аудиту. В этом случае компания сталкивается с необходимостью формировать полный комплект бухгалтерской отчетности, обеспечить ведение на счетах различий между бухгалтерским и налоговым учетом (т.е. применять ПБУ 18/02*, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н), формировать резерв на оплату отпусков (т.е. применять ПБУ 8/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. №167) и т.п.

Примечание* Отказаться от применения ПБУ 18/02 можно, только если малое предприятие вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. А «малыши», подлежащие обязательному аудиту, сделать это не вправе (пп.1 п.5 ст.6 Закона №402-ФЗ).

Если компания применяет специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСНО, единый сельхозналог), то ПБУ 18/02 можно не применять, прописав об этом в учетной политике.

Как правило, таких упрощенных льгот лишается малое предприятие с организационно-правовой формой АО (пп.1 п.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», далее по тексту – Закон №307-ФЗ). При этом законодательством РФ предусмотрен особый порядок проведения обязательного аудита в АО, в уставном капитале которого есть определенная доля участия государства (п.4 ст.5 Закона №307-ФЗ).

У «малыша» может объем выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) за предшествовавший отчетному году составить более 400 млн рублей либо сумма активов бухгалтерского баланса на конец предшествовавшего отчетному года - более 60 млн рублей (пп.5 п.1 ст.5 Закона №307-ФЗ). И в этом случае малое предприятие подлежит обязательному аудиту и об упрощенных формах бухгалтерской отчетности можно забыть.

Куда предоставляется бухгалтерская отчетность?

По общему правилу, компании обязаны не позднее трех месяцев после окончания 2018 г. представлять годовую бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию по месту своего нахождения (пп.5 п.1 ст. 23 НК РФ).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО, подлежащая обязательному аудиту, раскрывается путем опубликования ее текста вместе с аудиторским заключением на странице в сети Интернет не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством РФ срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода (п.10 ст.13, п.2 ст.18 Закона №402-ФЗ, п. 71.3 и п.71.4 Положения №454-П).

Кроме того, компания обязаны представлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности органу государственной статистики.

А если отчетность подлежит обязательному аудиту, то организация обязана представлять в органы государственной статистики также аудиторское заключение (п.2 ст.18 Закона №402-ФЗ). Аудиторское заключение представляется в статистику вместе с годовой бухгалтерской отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п.2 ст.18 Закона №402-ФЗ, Приложение к Письму Минфина РФ от 29.01.2014 г. №07-04-18/01).

В налоговые органы аудиторское заключение не представляется (Письма Минфина РФ от 30.01.2013 г. №03-02-07/1/1724, УФНС РФ по г. Москве от 31.03.2014 г. №13-11/030545, от 20.01.2014 г. №16-15/003855).

Кроме того, компании обязаны представить бухгалтерскую отчетность по другим адресам, предусмотренным законодательством РФ, учредительными документами организации, решениями соответствующих органов управления организацией (п.44 ПБУ 4/99, Информация Минфина РФ №ПЗ-10/2012).

Какие отчеты сдаются в статистику?

В первую очередь, в органы Росстата предоставляется годовая бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением (в случае обязанности проведения аудита).

Аудиторское заключение представляется в статистику:

1) в форме электронного документа, или его копия в электронном виде с расширением (pdf, tif, jpg) по телекоммуникационным каналам связи в территориальный орган статистики (наименование файла должно содержать код ОКПО экономического субъекта, который подлежит обязательному аудиту).

2) на бумажном носителе (оригинал) может быть представлено:

непосредственно в органы государственной статистики;

в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

Комплект предоставляемой годовой бухгалтерской отчетности зависит от категории налогоплательщика. Но, в любом случае (будь-то субъект малого предпринимательства либо обычное предприятие) должны быть заполнены бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Важно! Помимо бухгалтерской отчетности, в Росстат предоставляется и различные формы статистической отчетности.

Обязанность представлять первичные статистические данные органам государственной статистики предусмотрена Федеральным законом от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (далее по тексту - Закон №282-ФЗ).

Росстат в рамках своих полномочий утверждает формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению (п.5.5 Положения о федеральной службе государственной статистики, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 г. №420).

Перечень отчетных форм, направляемых в Росстат, различен в зависимости от вида деятельности компании или ИП. Так, для крупного бизнеса заполнение определенных статистических форм является обязательным. А субъекты малого и среднего предпринимательства в обязательном порядке сдают статистическую отчетность в случае участия в сплошных наблюдениях 1 раз в 5 лет.

Кроме того субъекты малого и среднего бизнеса могут включаться в выборку Росстата по различным показателям - виду деятельности, объему выручки, численности и т.п. (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №79). Для микропредприятий допустима только годовая статистическая отчетность (п.5 ст.5 Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ).

А как быть в ситуациях, когда компания обязана предоставлять ту или иную статистическую форму, но в предоставляемом периоде были «нулевые» показатели?

Согласно разъяснениям Росстата по формам федерального статистического наблюдения, которые согласно указаниям по их заполнению представляются в территориальные органы государственной статистики только при наличии наблюдаемого события, представление «нулевых» отчетов не требуется и отсутствие отчета квалифицируется как отсутствие явления у респондента (Письмо от 15.04.2016 г. №СЕ-01-3/2157-ТО).

Ряд форм федерального статистического наблюдения (№3-Ф, №1-ПР, №П-6, №2-наука и др.) представляются только при наличии наблюдаемого события.

Например, сведения по форме №3-Ф «О просроченной задолженности по заработной плате» заполняются по состоянию на 1 число каждого месяца и предоставляются в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения на следующий день после отчетной даты юридическими лицами при наличии просроченной задолженности по заработной плате работникам (кроме субъектов малого предпринимательства).

То есть, если у компаний нет просрочки по зарплате, то «нулевая» статистическая отчетность не сдается и отсутствие отчета квалифицируется как отсутствие явления у респондента.

В указаниях по заполнению формы №1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов» прямо прописано, что сведения предоставляется в территориальные органы государственной статистики только при наличии наблюдаемого события. В случае отсутствия события отчет по форме в территориальные органы статистики не предоставляется.

В отношении других форм компании могут направить официальное письмо в Росстат об отсутствии показателей в отчетном периоде вместо нулевых отчетов.