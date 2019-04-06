Проверьте себя по чек-листу МВД!

Начиная с 11 марта 2019 г. МВД начало применять чек-листы для проверок компаний и учреждений по вопросам миграции (Приказ МВД РФ от 29.01.2019 г. №42). Какие вопросы содержатся в чек-листах? Компании, самостоятельно оценив соблюдения обязательных требований, могут заранее предсказать результаты проверок.

Несколько слов о том, кто вправе проверять работодателей на соблюдение норм миграционного законодательства.

С 5 апреля 2016 года ФМС РФ упразднена, а все ее полномочия переданы МВД РФ, в котором создано Главное управление по вопросам миграции. С 1 июня 2016 года функции ФМС РФ окончательно переданы МВД РФ (Указ Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156).

Проверку на соблюдение миграционного законодательства осуществляет также Генпрокуратура РФ и ее территориальные подразделения в случаях, когда непосредственно в органы прокуратуры поступило обращение (заявление, жалоба) о нарушении требований миграционного законодательства (п.2 ст.1, ст.10-11, 21 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1).

Ответы на какие вопросы могут свидетельствовать о нарушении миграционного законодательства?

В Приложениях №1 и №2 Приказа содержится перечень вопросов, ответына которые однозначно свидетельствуют о соблюдении (несоблюдении) компанией (ИП) миграционного законодательства. Первый чек-лист (Приложение №1 к Приказу) интересен тем работодателям, которые привлекают к труду иностранцев и лиц без гражданства.

Второй чек-лист (Приложение №2 к Приказу) содержит набор вопросов для принимающих и приглашающих иностранцев сторон.

Первый чек-лист содержит 10 вопросов, касающихся соблюдения компаниями положений Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ«О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Рассмотрим основные вопросы.

Вопросы №1 и №2 - получено ли разрешение на привлечение и использование иностранцев и заключены ли трудовые договоры либо договоры ГПХ с иностранцами?

Работодатели для получения разрешения на привлечение иностранцев подают в ГУ по вопросам миграции МВД РФ (либо подразделение по вопросам миграции территориального подразделения МВД РФ) заявление о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранцев.

Для легального приема на работу иностранцев работодатели должны получить разрешение на привлечение и использование иностранцев (за исключением ряда ситуаций).

Но однозначно отрицательный ответ не может свидетельствовать о нарушении миграционного законодательства. Ведь без разрешения можно привлекать иностранцев, которые:

- прибыли в РФ в порядке, не требующем получения визы;

- являются ВКС или их членами семьи;

- обучаются в РФ по очной форме в профессиональной образовательной организации;

- привлекаются для работы в филиалы, представительства и дочерние организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств - членов ВТО.

Ответственность за несоблюдение установленных правил приема на работу иностранцев серьезна.

Так, например, минимальный размер штрафа за прием на работу иностранца при отсутствии у него разрешения на работу составляет 250 тыс.рублей, а если работодатель находится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области, то минимальный размер штрафа за это правонарушение увеличивается до 400 тыс. рублей (п.1 – п.4 ст.18.15 КоАП РФ). А в случае незаконного привлечения к трудовой деятельности двух и более иностранцев ответственность усиливается (примечание 2 к ст.18.15 КоАП РФ).

Важно! Например, при привлечении на работу 3 иностранцев при отсутствии у них разрешения на работу работодателю грозит минимальный штраф в размере 1 млн рублей. Если же работодатель находится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области, то минимальный размер штрафа уже составит 1,2 млн рублей.

Между иностранцем и работодателем может быть заключен трудовой договор на неопределенный срок (бессрочный трудовой договор), а в отдельных случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, - срочный трудовой договор (п.5 ст.327.1 ТК РФ).

Если с иностранцем не заключен трудовой договор, то трудовые отношения все равно могут быть признаны возникшими (в качестве доказательств - показания свидетелей, выплата заработной платы, которая зафиксирована в какой-либо форме).

Работодателю помимо серьезного штрафа по п. 1 – п. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, грозят еще штрафы за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения (п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ):

для физических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

на должностное лицо - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

А самого нелегального иностранца могут выдворить из страны и оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Вопросы №3 и №4 – есть ли действительные разрешения на работу либо патенты на осуществление трудовой деятельности и поданы ли работодателем уведомления в территориальный орган МВД о заключении (расторжении) трудовых договоров, либо договоров ГПХ с иностранцами?

После того как работодателем будет заключен трудовой договор, он обязан уведомить об этом миграционную службу, территориальное отделение службы занятости населения, а также налоговый орган.

За неуведомление территориального органа ФМС РФ о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или договора ГПХ с иностранцем предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;

на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток(п.3 ст.18.15 КоАП РФ).

Вопросы №5 и №6 - осуществляют ли иностранцы трудовую деятельность в пределах субъекта РФ, указанного в разрешении на работу или патенте, по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу или патенте?

Территория действия патента или разрешения, указанная на патенте, должна совпадать с тем регионом, где мигрант будет фактически трудиться. В противном случае работодателя ждет штраф:

на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;

на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток (п.1 ст.18.15 КоАП РФ).

Например, патент выдан мигранту для работы в Московской области. Поэтому устроиться он может только в этом регионе.

Профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранца должна соответствовать указанной в разрешении на работу или в патенте (если по решению региональных властей в него включена подобная графа). Иначе работодателю грозит такой же штраф, как и за привлечение к работе не в том регионе.

Вопросы №7 и №8 – подает ли работодатель уведомления по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС и о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы более одного календарного месяца в течение года иностранцам, обучающимся в РФ?

Работодатели обязаны ежеквартально уведомлять ГУ МВД России или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) ВКС (абз. 1 п. 13 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ).

За неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления ГУ МВД РФ предусмотрена административная ответственность:

на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 75 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 400 тысяч до 1 млн рублей (п. 5 ст. 18.15 КоАП РФ).

Вопрос №9 - прекращаются ли трудовые договоры или договоры ГПХ, заключенные с иностранцем, в случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока?

В случае аннулирования патента иностранный гражданин вправе повторно подать заявление о выдаче этого разрешительного документа не ранее чем через один год со дня аннулирования предыдущего.

Работодатель должен прекратить трудовые отношения в кратчайший срок после получения сведений о принятом уполномоченным органом решении об аннулировании разрешения на работу или патента.

Таким образом, работодатель, получив от уполномоченного органа информацию об аннулировании патента, должен своевременно расторгнуть трудовые отношения с иностранцем.

Вопрос №10 - является ли работник, привлеченный к трудовой деятельности без оформления разрешительных документов работодателем, гражданином государства - члена ЕАЭС? (п.1 ст.97 Договора о ЕАЭС, подписанного в г. Астане от 29.05.2014 г.)?

Для работы на территории РФ гражданам государств, входящих в ЕАЭС (а это, напомним, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) не требуется получать от государственных органов РФ каких-либо разрешений или патентов.

Работодатели, принимающие на работу граждан стран ЕАЭС, также должны уведомить о заключении трудового договора органы МВД. Направить соответствующее уведомление следует не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора (п.8 ст.13 Закона № 115-ФЗ).

Административная ответственность работодателя за нарушение требования также предусмотрена ст.18.15 КоАП РФ.

Ответы на какие вопросы могут говорить о нарушении образовательной организацией подачи информации о прибытии и убытии иностранца?

Второй чек-лист (Приложение №2 к Приказу) содержит набор вопросов для принимающих и приглашающих иностранцев сторон, таких как:

направляет ли образовательная организация информацию о самовольном убытии иностранца из данной образовательной организации в территориальный орган МВД РФ?

Напомним, что в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранца образовательное учреждение направляет информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта РФ, ведающий вопросами образования.

И после этого иностранные студенты обязаны получить разрешение на временное проживание на территории РФ, которое подтверждает права иностранца или лица без гражданства временно проживать в РФ до получения вида на жительство.

уведомляет ли образовательная организация территориальный орган МВД России о предоставлении академического отпуска иностранцу, обучающемуся в данной образовательной организации?

уведомляет ли образовательная организация территориальный орган МВД России о завершении или прекращении обучения иностранца или лица без гражданства в данной образовательной организации?

направляет ли администрация организации (учреждения) уведомления в орган миграционного учета о прибытии иностранца в место пребывания или не позднее двенадцати часов дня, следующего за днем убытия иностранца, в орган миграционного учета уведомления об убытии иностранца?

Нарушение образовательной организации порядка уведомления влечет штраф (ст.18.19 КоАП РФ):