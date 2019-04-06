Какие требования к ведению бухгалтерского учета необходимо соблюсти, чтобы на его основе можно было качественно сформировать бухгалтерскую отчетность?

Компаниям при формировании бухгалтерской отчетности нужно исходить из того, что такая отчетность должна давать достоверное представление о ее финансовом положении на отчетную дату, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный период, которые необходимы пользователям этой отчетности для принятия экономических решений (ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Составление бухгалтерской отчетности начинается с проверки правильности сформированных оборотов и сальдо на счетах бухгалтерского учета.

И для того, чтобы бухгалтерская отчетность была достоверна, необходимо соблюдать требования к ведению бухгалтерского учета. Ведь в том случае, если обороты сформированы в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами и учетной политикой компании, а также в бухгалтерской программе обеспечена необходимая детализация (аналитика) счетов, то составление бухгалтерской отчетности, по сути, - техническая работа.

Важно! Во многих программных продуктах «1С» существует экспресс-проверка ведения учета, анализ состояния бухгалтерского учета. Одной из целей таких проверок - анализ бухгалтерских итогов, наличия сальдо по счетам, которые должны распределиться и т.п.

Однако в ряде нестандартных, сложных хозяйственных операциях, бухгалтеру нелишним будет проследить движение на счетах синтетического и аналитического учета и оценить правильность формирования соответствующей строки бухгалтерской отчетности.

Как вести бухгалтерский учет?

Компании ведут бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.

Регистры бухгалтерского учета используются для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных фактов хозяйственной жизни устанавливается федеральными, отраслевыми стандартами по бухгалтерскому учета, а также методическими документами компании.

Все совершаемые в компании операции оформляются оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность компании.

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах (объекты бухгалтерского учета), подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, а также регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие место факты хозяйственной жизни). Под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, оценочные обязательства, фонды, предусмотренные законодательством РФ, и расходы на их создание.

Такие требования к ведению бухучета установлены ч. 3 ст. 6, ч. 2 и 3 ст. 10, ч. 2 ст. 12 Закона № 402-ФЗ.

Важно! Микропредприятия и некоммерческие организации вправе вести бухучет по простой системе (то есть без применения двойной записи), прописав такой порядок в учетной политике (п. 6.1 ПБУ 1/2008, ч. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ).

Начиная с 2013 г. формы используемых первичных учетных документов (за исключением государственных организаций) определяет руководитель экономического субъекта (п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Это могут быть унифицированные формы либо собственные, разработанные с соблюдением обязательных реквизитов первичных документов. До названной даты при использовании унифицированных форм нельзя было удалять имеющиеся реквизиты таких документов, можно было лишь дополнять форму новыми строками или графами.

В то же время, как показывает практика, немногие экономичес­кие субъекты отказались от использования привычных унифицированных форм, под которые рассчитано большинство бухгалтерских программных продуктов.

И лишь для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицированные формы первичных учетных документов, компании самостоятельно разрабатывают необходимые формы документов, которые утверждаются отдельными распорядительными документами по компании (как правило, приложением к учетной политике компании).

Например, для учета затрат на производство используется маршрутный лист, который формируется в программном продукте «1С: Предприятие 8.3» и содержит следующую информацию:

номер заказа;

подразделение, осуществляющее выполнение заказа;

основание заказа (номер спецификации).

Первичные учетные документы могут составляться в электронном виде с применением электронной подписи в установленном порядке. Первичный учетный документ, составленный в электронном виде, может быть принят к учету, только если он подписан электронной подписью ответственных лиц с соблюдением требований и условий ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ.

Первичный учетный документ, подписанный неквалифицированной электронной подписью, может быть принят к учету, если использование такой подписи предусмотрено соглашением сторон (Письмо ФНС РФ от 24.11.2011 г. № ЕД-4-3/19693@).

Кто полностью освобожден от ведения бухгалтерского учета?

Полностью освобождены от ведения бухгалтерского учета:

индивидуальный предприниматель (в том случае, если он ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей в порядке, установленном российским налоговым законодательством);

находящиеся на территории России филиал, представительство или иное структурное подразделение компании, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства (в том случае, если они ведут учет доходов, расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном налоговым законодательством).

Такие правила установлены п.1 и п.2 ст.6 Закона № 402-ФЗ.

Кто может вести бухгалтерский учет упрощенным способом?

Упрощенный способом могут вести бухучет «малыши» (субъекты малого предпринимательства).

Однако ситуация меняется, если «малыши» подлежат обязательному аудиту. В этом случае компания сталкивается с необходимостью обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном объеме, в том числе формировать на счетах учета различия между бухгалтерским и налоговым учетом (т.е. применять ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н), формировать резерв на оплату отпусков (т.е. применять ПБУ 8/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167) и т.п.

Упрощенный способ могут применять организации, получившие статус участников проекта «Сколково» и некоммерческие организации (п. 4 и п. 5 ст. 6 Закона №402-ФЗ).

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