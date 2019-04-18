Как получить вид на жительство в России?

Какие шаги нужно предпринять иностранцу, чтобы получить вид на жительство в России? На какой срок выдается этот документ?

Порядок получения вида на жительство в России регулируется Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ , а также Административным регламентом, утвержденным Приказом МВД России от 09.11.2017 г.№ 846.

Несколько слов о том, что представляет из себя вид на жительствои зачем его нужно получать.

ВНЖ - это документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их прав на постоянное проживание в РФ, а также их права на свободный выезд из РФ и въезд в РФ. ВНЖ, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность (ст?.2 Закона №115-ФЗ).

Важно! ВНЖ – это необходимый документ для того, чтобы иностранцу на законных основаниях проживать и работать в России, пользоваться бесплатной медициной и социальными программами, владеть жилыми помещениями.

На какой срок выдается ВНЖ в России?

По общему правилу ВНЖ выдается на пять лет.

Исключения из общего порядка составляют:

иностранцы-высококвалифицированные специалисты (далее по тексту – ВКС). Для этой категории ВНЖ оформляется на срок действия трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (т.е. на срок действия выданного ему разрешения на работу);

Изначально этот срок не превышает трех лет, но может быть неоднократно продлен

(п.12 и п.27 ст.13.2 Закона №115-ФЗ).

иностранцы, которые в соответствии со ст. 33.1 Федерального закона от 31.05.2002 г. №62-ФЗ признаны носителями русского языка.

Таким иностранцам ВНЖ оформляется на три года (пп.2 п.3.1, п.3.3 ст. 8 Закона №115-ФЗ, п.165 Регламента);

иностранцы, прибывшие в Россию в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории РФ или получившие временное убежище на территории РФ и ставшие участниками Государственной программы. Для них и членам их семей ВНЖ оформляется на срок действия свидетельства участника Государственной программы.

Важно! По окончании срока действия ВНЖ он (по заявлению иностранца) может быть продлен на пять лет территориальным подразделением МВД России.

При этом срок действия вида на жительство может продлеваться неограниченное количество раз (п.3 ст.8 Закона №115-ФЗ, п.163, п.211, п.220 Регламента).

Как получить ВНЖ в России?

По общему правилу, до получения ВНЖ иностранец обязан прожить в РФ не менее года на основании разрешения на временное проживание (п.2 ст.8 Закона №115-ФЗ).

Но для некоторых категорий граждан есть льготы. То есть они могут оформить ВНЖ, не имея разрешения на временное проживание (п.3.1 ст.8 Закона №115-ФЗ, ст.33.1 Закона от 31.05.2002 г. №62-ФЗ, п.2 Регламента, ст.4 Соглашения между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006 г., Соглашение между РФ и Туркменистаном от 23.12.1993 г.). Такой льготой могут воспользоваться:

граждане Республики Беларусь и Туркменистана и лица без гражданства, переселяющиеся из Туркменистана в РФ и имеющие в собственности на территории России жилое помещение;

иностранцы, признанные носителями русского языка;

ВКС и члены их семей;

иностранцы, проживающие на территории РФ, у которых прекращено гражданство РФ;

иностранцы и члены их семей, которым Россия предоставила политическое убежище;

иностранцы, прибывшие в РФ в экстренном массовом порядке, признанные беженцами или получившие временное убежище в РФ и ставшие участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также члены их семей;

иностранцы или его родственники по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Такие иностранцы получают ВНЖ в упрощенном порядке.

Порядок получения ВНЖ в России

Процедура получения ВНЖ в России подробно прописана в Регламенте. Обозначим основные шаги.

Шаг 1. Подготовка заявления и необходимых документов

Формы заявлений и образцы их заполнения размещены на информационных стендах территориальных подразделений МВД России, а также на Едином портале государственных услуг и сайтах МВД России (п.1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 г. №699).

Заполнив заявление, необходимо собрать необходимые документы.

По общему правилу, к заявлению прикладывается (п.28 Регламента):

4 личные фотографии (две из которых размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре) размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства представляют две фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре;

документ, удостоверяющий личность (ст.10 Закона №115-ФЗ);

документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию;

Такими документами являются: справка о доходах физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, справка территориального органа ПФР, подтверждающая факт установления пенсии, подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов.

документ, подтверждающий наличие права собственности (иного права) на жилое помещение;

(для иностранцев, обращающимся с заявлением по истечении трех лет со дня въезда в Россию).

документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,а также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

На сегодняшний день действует Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный приказом МинздраваРФ от 29.06.2015 г. №384н.

документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ;

К таким документам относятся: сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, документ государственного образца об образовании.

Указанный документ не представляется заявителями: мужчинами, достигшими возраста 65 лет, женщинами, достигшими возраста 60 лет, участниками Государственной программы и членами их семьи, иностранцами, признанными носителями русского языка, иностранцами, являющимися гражданами Союзного государства, образованного РФ и Республикой Беларусь, ВКС и членами их семьи.

Важно! Как мы уже отмечали, для некоторых категорий иностранцев действует упрощенный порядок получения ВНЖ. Для них пакет документов, прикладываемых к заявлению, значительно легче.

Шаг 2. Подача заявления и документов

Заявление и необходимый пакет документов подаются, в территориальное подразделение МВД России (п.80-88 Регламента).

Заявление в территориальный орган МВД РФ может быть предоставлено как лично, так и в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Данная услуга на сегодняшний день не предоставляется в многофункциональных центрах (МФЦ).

Заявление подается не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока разрешения на временное проживание (п.1 ст.8 Закона №115-ФЗ).

Шаг 3. Проверка документов и выдача (либо отказ) уведомления о принятом решении

По общему правилу, срок принятия решения о выдаче (или об отказе)ВНЖ составляет 6 месяцев со дня принятия заявления.

Но в отношении определенных категорий иностранцев сроки могут различаться (п.25, п. 26 Регламента).

Так, ВНЖ в более сжатые сроки оформляется для:

ВКС и членов их семьи, а также граждан Республики Беларусь, минуя стадию получения разрешения на временное проживание - три месяца со дня принятия заявления;

участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов его семьи, а также беженцем или лицом, получившим временное убежище и ставшим участником Госпрограммы, и членами его семьи - два месяца со дня принятия заявления;

иностранца, признанного носителем русского языка, а также в отношении которого отменено решение о приобретении гражданства РФ - два месяца со дня принятия заявления;

иностранца, у которого прекращено гражданство РФ или которому РФ предоставлено политическое убежище - 15 рабочих дней со дня принятия заявления.

Шаг 4. Получение ВНЖ

В течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения, иностранцу направят уведомление о принятом решении. Если решение положительное, в нем будут указаны номер и дата принятого решения. В случае отрицательного решения в уведомлении приводятся основания отказа в выдаче вида на жительство.

В случае подачи заявления через Единый портал государственных услуг уведомление иностранцу направляется в течение рабочего дня с использованием Единого портала. Для получения ВНЖ заявитель, подавший заявление в электронной форме и получивший уведомление о положительном решении по его заявлению, представляет все документы, необходимые для предоставления государственной услуги. При этом оформление и выдача вида на жительство до представления всех необходимых документов не допускается (п.157.1 и п.158 Регламента).

В случае положительного решения иностранцу необходимо уплатить госпошлину (п.48.3, п.60.2 Регламента).

Размер госпошлины за выдачу вида на жительство составляет 3 500 рублей.

Важно! При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы государственных услуг и иные порталы, госпошлина будет рассчитываться с коэффициентом 0,7 (пп.18 п.1 ст.333.28, п.4 ст.333.35 НК РФ, п.62, п.62 Регламента). То есть на 30% будет дешевле и сумма госпошлина составит 2 450 рублей.

Вид на жительство выдается на бланке установленной формы.

За получением ВНЖ иностранец должен лично обратиться в уполномоченный орган по адресу, указанному в уведомлении о положительном решении по заявлению (п.198 Регламента).