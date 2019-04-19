Как правильно заполнить КС-2

Для чего нужна форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»? В каком порядке заполняется данная форма и обязательно ли нужно ее составлять?

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (п.1 ст. 743 ГК РФ). Сдача-приемка результата работ оформляют актом, подписанным обеими сторонами договора строительного подряда - подрядчиком и заказчиком (п.4 ст. 753 ГК РФ).

Что представляет из себя форма № КС-2?

Формы № КС-2 и № КС-3 относятся к числу первичных документов по учету ремонтно-строительных работ. В них должны быть указаны инвестор, заказчик, подрядчик (субподрядчик) и их адреса, наименование и адрес стройки, наименование объекта, сметная стоимость.

Начиная с 2013 года, формы используемых первичных учетных документов (за исключением государственных организаций), определяет руководитель экономического субъекта (п.4 ст.9 Закона № 402-ФЗ). Это могут быть унифицированные формы либо собственные, разработанные с соблюдением обязательных реквизитов первичных документов. При использовании унифицированных форм нельзя удалять имеющиеся реквизиты таких документов (Письмо Минфина РФ от 08.07.2011 г. № 03-03-06/1/414), можно лишь дополнять форму новыми строками или графами.

При разработке собственных форм первичной учетной документации следует учитывать, что обязательными к применению остаются формы первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии с другими федеральными законами и на их основании (Информация Минфина РФ от 04.12.2012 г. № ПЗ-10/2012).

Но на практике используются унифицированные формы № КС-2 и № КС-3, тем более, что именно эти формы упоминаются в разъяснениях и актах различных ведомств (Приказы Минспорта РФ от 28.03.2014 г. №158, Росрыболовства от 14.10.2011 г. №1015, Минэнерго РФ от 26.09.2011 г. №418).

Форма №КС-2 применяется для приемки заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений.

Сразу отметим, что акт по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (которая, в свою очередь, заполняется на ее основании) являются надлежащими доказательствами выполнения работ по договору строительного подряда.

То есть по сути, форма № КС-2 выполняет роль счета на оплату.

При этом, согласно позиции ВС РФ, изложенной в Определении от 30.07.2015 г. №А40-46471/2014, акты выполненных работ, хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств.

Важно! Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ ( Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ ( Постановление АС Центрального района от 29.06.2018 г. № А14-7683/2017 ).

Как заполнить форму № КС-2?

Как мы уже отмечали, на практике участники строительного подряда используют унифицированные формы №КС-2 и № КС-3, которые утверждены постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100.

В графе «Договор подряда (контракт)» указываются номер договора подряда, заключенного между организацией-заказчиком (или генеральным подрядчиком) и организацией-подрядчиком (субподрядчиком), а также дата его подписания в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В графе «Отчетный период с по» указываются даты периода, за который подрядчик отчитывается перед заказчиком.

В графе «Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)» указывается общая сумма по договору подряда в рублях (внесение сумм в других валютах недопустимо).

Далее заполняется таблица, состоящая из столбцов.

В столбце 1 «Номер по порядку» указывается порядковый номер материала или работы в данной таблице.

В столбце 2 «Номер позиции по смете» указывается номер материала или работы в смете.

В столбце 3 «Наименование работ» указывается наименование работ, соответствующее наименованию в смете.

В столбце 4 «Номер единичной расценки» указываются шифры из сборников Федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы.

Если по договору подряда стоимость поручаемых подрядчику строительных или ремонтных работ определяется согласованной в договоре фиксированной ценой и расчеты за выполненные работы и затраты производятся в пределах указанной твердой договорной цены, то в столбцах 4 «Номер единичной расценки» и 7 «Выполнено работ; цена за единицу, руб.» проставляется прочерк (Письмо Росстата РФ от 31.05.2005 г. №01-02-9/381).

В столбце 5 «Единица измерения» прописывается наименование измерителя работ или материалов, например, кв. м, шт., т и т.д.

В столбце 6 «Выполнено работ, количество» указывается количество тех единиц измерения, которые прописаны в столбце 5 (при этом указывать процентные доли выполнения работ недопустимо).

В столбце 7 «Выполнено работ, цена за единицу» ставятся цены на основании упомянутых сборников единичных расценок. В случае фиксированной договором цены подрядных работ данная колонка заполняется прочерком.

Столбец 8 «Выполнено работ, стоимость, руб.» заполняется в любом случае: либо суммой из договора, либо расчетной суммой на основе единичных расценок.

Является ли допустимым расхождение стоимости работ в формах № КС-2 и № КС-3?

Из Письма Росстата РФ от 31.05.2005 г. №01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации №КС-2, КС-3 и КС-11», следует, что в акте по форме № КС-2 указывается стоимость работ, которая предусмотрена в смете, составленной при заключении договора подряда, а в справке по форме№КС-3 указывается сметная стоимость с учетом изменения цен, если такие изменения предусмотрены договором подряда.

В результате стоимость, указанная в акте по форме №КС-2, может отличаться от стоимости в справке по форме № КС-3.

Важно! Например, это может произойти, когда строительство основного средства длится не один год и стоимость работ и строительных материалов за этот период менялась. Таким образом, расхождение стоимости в формах №КС-2 и №КС-3 не является нарушением в оформлении документов ( Например, это может произойти, когда строительство основного средства длится не один год и стоимость работ и строительных материалов за этот период менялась. Таким образом, расхождение стоимости в формах №КС-2 и №КС-3 не является нарушением в оформлении документов ( Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2018 г. № А07-22243/2017 ).

Принятие НДС к вычету по форме № КС-2

Говоря о заполнении и применении формы №КС-2, нельзя обойти вниманием проблемные вопросы вычетов по НДС.

Можно ли принять НДС к вычету на основании счета-фактуры, выставленной как к промежуточному, так и к итоговому (окончательному) акту по форме № КС-2? В общем случае, да (Письма Минфина РФ от 05.12.2016 г. №03-07-10/71892, ФНС РФ от 20.01.2016 г. № СД-4-3/609@, от 20.03.2015 г. № ГД-4-3/4428@).

Но в том случае, если условиями договора строительного подряда не предусмотрена поэтапная сдача работ, а промежуточные акты по форме №КС-2 оформляются, у заказчика могут возникнуть налоговые риски в части отказа в принятии НДС к вычету (Письма Минфина РФ от 07.11.2011 г. № 03-07-11/299, ФНС РФ от 20.03.2015 г. № ГД-4-3/4428@).

Отметим, что судьи по-разному трактуют влияние условий договоров строительного подряда на возможность принятия НДС к вычету. Так, в Постановлении АС Московского округа от 29.12.2018 г. №А41-946/18 судьи, обратившись к договору подряда сделали следующий вывод - отдельные этапы работы в договоре не выделены и формы №КС-2 и №КС-3, выставляемые помесячно, рассматриваются лишь как расчетные документы для авансирования строительства объекта и не могут являться актами приемки результатов строительных работ.

Ежемесячные №КС-2 и № КС-3 применяются как формы отчета подрядчика перед заказчиком, то есть расшифровка объемов выполненных подрядчиком работ с целью определить стоимость, по которой будут производиться авансовые платежи (Постановление АС Центрального района от 29.06.2018 г. № А14-7683/2017).То есть право на вычет НДС зависит от условий договора подряда.

А поэтому с целью исключения претензий налоговиков, сторонам договора строительного подряда целесообразно предусмотреть в нем поэтапную сдачу результатов работ.