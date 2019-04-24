Востребованная и эффективная услуга – бухгалтерское обслуживание компаний с каждым годом набирает обороты. Сам перечень бухгалтерских услуг включает в себя множество аспектов. Рассмотрим наиболее популярные их них.

Специалисты компании «РосКо» много лет предлагают услуги по ведению бухгалтерского учета и сопутствующие услуги.

Прежде всего – это разнообразные услуги по бухгалтерскому сопровождению – от ведения бухгалтерского и налогового учета до сдачи отчетности в контролирующие органы.

Что включает в себя перечень бухгалтерских услуг?

Услуги по ведению бухгалтерского учета и отдельных операций

Профессиональное ведение бухгалтерской отчетности позволит руководителям принимать решения без риска получить штрафные санкции со стороны налоговых органов и проверяющих инстанций.

Сотрудникам компании «РосКо» не нужно напоминать о завершении отчетного периода и сроках подачи деклараций.

Например, в перечень бухгалтерских услуг входят услуги по учету банковских и кассовых операций, которые включают в себя:

открытие и закрытие счетов клиента;

подготовка платежных поручений в обслуживающий банк клиента;

оформление, печать готовых к подписи платежных поручений в бумажном виде, предварительная подготовка готовых к отправке распоряжений об оплате в электронном виде в системах управления счетами «Банк-Клиент»;

бухгалтерское обслуживание расчетных счетов клиента;

подготовка кассовых документов в банк

подготовка и предоставление клиенту документов для банка, подтверждающих расчет и установление лимита наличных денежных средств по кассе предприятия, оформление и предоставление клиенту документов для получения наличных денежных средств в банке;

ведение кассовой книги;

оформление и учет первичных документов - приходных и расходных кассовых ордеров, формирование кассовой книги предприятия.

В рамках оказания данного перечня услуг, как правило, оказываются бухгалтерские услуги по сопровождению кредитных заявок, подготовке, согласованию и оформлению пакета документов для получения кредитов в банках и другие финансовые операции.

В перечень бухгалтерских услуг по расчету заработной платы включается:

непосредственно расчет заработной платы работникам заказчика(в т.ч. расчет отпусков, временной нетрудоспособности в связи с болезнью, травмами и т.д.);

бухгалтерское сопровождение взаиморасчетов с работниками заказчика;

расчет всех видов налогов (НДФЛ, страховых взносов) к начислению и удержанию;

подготовка и оформление документов для расчетов с работниками заказчика - расчетных ведомостей и расходных кассовых ордеров;

предоставление сведений о полученных доходах (по форме НДФЛ-2), справок о месте работы и других сведений в соответствии с формами, утвержденными законодательством РФ;

подготовка комплекта документов для банкас целью перевода работников на «зарплатный» проект.

Услуги по ведению налогового учета

Налоговое законодательство РФ достаточно сложное и порой противоречивое. Процедура начисления обязательных платежей и расчета базы часто меняется, что требует от владельцев бизнеса постоянного мониторинга изменений в законодательстве, поиска высококвалифицированных сотрудников.

Любая ошибка чревата серьезными последствиями, которые не только могут отразиться на финансовых результатах, но и поставить под угрозу существование компании, повлечь за собой уголовную ответственность. Это заставляет руководство предприятий всерьез задумываться о привлечении компетентных специалистов со стороны.

Сотрудники «РосКо» избавят вас от налоговых и финансовых рисков. Мы сэкономим время и деньги, поможем оптимизировать систему налогообложения на предприятии, проверим достоверность и правильность ведения учета. Это мощное подспорье в организации стабильного и прибыльного бизнеса.

Услуги по ведению налогового учета, в частности, включают в себя:

формирование регистров налогового учета на бумажных носителях;

расчет налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней;

проведение сверки расчетов с налоговыми органами;

формирование и подготовка регламентированной налоговой отчетности (налоговых деклараций и авансовых расчетов) по результатам деятельности заказчика за отчетный (налоговый) период для последующего ее предоставления в электронном или бумажном виде;

подготовка, согласование и предоставление ответов на запросы территориальных подразделений ФНС, внебюджетных фондов.

Услуги по написанию учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета

Экономический субъект самостоятельно создает учетную политику в соответствии законодательством РФ, федеральнымии отраслевыми стандартами. Для каждого направления учета компания вправе выбрать наиболее удобный способ ведения из разрешенного списка. Если по конкретному вопросу в нормативныхактах нет установленных методов ведения учета:

компания сама разрабатывает оптимальную схему в соответствие с МСФО и действующими отраслевымирекомендациями;

компания с правом на упрощенное ведение бухучета выполняет формирование учетной политики, исходяиз требований рациональности.

Специалисты компании «РосКо» имеют компетенцию для формирования учетной политики для налогового и бухгалтерского учета компании любой сферы деятельности,а также для внесения корректировок. Мы подберем оптимальные способы ведения учетов и подготовим сопутствующую документацию (приказы, приложения, распоряжения и т.д.) в установленные законодательством сроки.

Услуги по восстановлению бухгалтерского учета

Причины, по которым необходимо восстановить учет в компании, могут быть самыми разнообразными. От чего зависит стоимость восстановление учета?

Единой универсальной методики восстановления учета не существует, поскольку все зависит от конкретных обстоятельств (наличия либо отсутствия первичных учетных документов, состояние электронной базы данных и пр.).

Восстановление учета всегда является сложным процессом, с которым может справиться только высококвалифицированный бухгалтер, обладающий опытом и пониманием особенностей данной процедуры. Восстановление учета можно осуществить как силами самой компании (при наличии в штате грамотных специалистов), так и воспользовавшись услугами специализированных компаний.

Важно! Обращение к услугам специализированных компаний имеет ряд преимуществ, поскольку, поручив восстановление учета специализированной фирме, заказчик будет обеспечен профессиональными специалистами в области бухгалтерского и налогового учета.

Специалисты компании «РосКо» по оказанию бухгалтерских услуг знают обо всех нюансах законодательства, действовавших в «прошлых» периодах (отслеживают постоянное изменение законодательства и взгляд на те или иные ситуации контролирующих органов).

Стоимость услуг по восстановлению бухгалтерского учета зависит от ряда факторов:

состояния учета на предприятии и необходимого объема работ;

необходимости разрабатывать шаблоны документов предприятия;

временного промежутка, в который качественный бухучет не велся;

числа операций и платежей, которые предстоит обработать специалистам по восстановлению бухгалтерского учета;

количества форм отчетности, с которыми предстоит работать;

числа контролирующих инстанций, в которые необходимо подать документы после корректировки.

Стоимость восстановления бухгалтерского учета, безусловно, почти всегда ниже затрат, которые приходится нести предприятиям в связи с нареканиями со стороны контролирующих структур. При этом затраты заказчика в полной мере компенсируют качество и полнота поддержки.

Бухгалтерские услуги по консультированию заказчика

Данный вид услуг включает как разовую консультацию, так и постоянную оперативную поддержку по текущим вопросам налогообложения, организации бухгалтерского учета и отчетности, возможным налоговым рискам, возникающим в случае принятия различных административно-хозяйственных действий.

Специалисты компании «РосКо» оказывают услуги по налоговому планированию сделок, производят расчет и оценку налоговой нагрузки по отдельным видам операций или предполагаемым сделкам.