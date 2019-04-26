Как обжаловать результаты проверки трудовой инспекции?

Закончив проверку (независимо от ее вида), трудовой инспектор оформляет акт. Если в результате проверки обнаружится, что компания нарушила нормы трудового законодательства, то трудовая инспекция составляет предписание и постановление. В каком порядке обжалуются результаты проверки трудовой инспекции?

Напомним, что основной функцией государственной инспекции труда является надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. I ст.353 ТК РФ).

Планируемые ГИТ планы проверок не являются секретной информацией, а находятся в открытом доступе сайтах Роструда РФ, территориальной инспекции по труду, Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ. При проведении проверок ГИТ руководствуется (в том числе) и положениями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В последнее время законодатели усилили порядок проведения проверок, введя чек-листы для плановых проверок работодателей. Сейчас действует 107 проверочных листов, необходимых для проведения плановых трудовых проверок компаний (Приказ Роструда РФ от 10.11.2017 г. № 655).

По окончании проведения проверки трудовым инспектором составляется акт по форме, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При выявлении нарушений трудового законодательства, инспекторами составляются следующие документы:

предписание об устранении нарушений (вручается работодателю одновременно с актом проверки);

протокол об административном правонарушении (составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения или в течение двух суток, если требуется дополнительное расследование);

постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Обжалование акта, предписания трудового инспектора

Как уже было отмечено, при нарушении компанией трудового законодательства трудовой инспекцией, как правило, составляется предписание и постановление (п.1 ч.1 ст.17 Закона № 294-ФЗ, абз.6 части первой ст.357 ТК РФ, ст.218 КАС РФ).

Важно! Предписание - это распорядительный документ, который обязывает работодателя устранить обнаруженные нарушения в конкретные сроки (ст.16 Закона №294-ФЗ, ст.361 ТК РФ, ст.218 КАС РФ и п. 113 Административного регламента №354н).

В том случае, если компания не согласна с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, либо с полученным предписанием, то она вправе оформить свои возражения в отношении документа в целом или отдельных ее частей (ст.361 ТК РФ, абз.2 п.113 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда РФ от 30.10.2012 г. № 354н).

Возражения необходимо подать в письменной форме в течение 15 календарных дней с даты получения акта, предписания в трудовую инспекцию, работники которой проводили проверку. К возражениям компании необходимо приложить подтверждающие ее правоту документы (ч.12 ст.16 Закона № 294-ФЗ).

По итогам рассмотрения возражений, акт проверки либо предписание может быть полностью или частично изменен либо вообще отменен.

Важно! Но на практике не часто удовлетворяются возражения работодателя (досудебный порядок обжалования), а поэтому работодателю, уверенному в своей правоте нужно обращаться в суд. В случае судебных баталий, компаниям следует руководствоваться гл.12 и гл. 22 Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС РФ).

По общему правилу подавать исковое заявление нужно в суд по местонахождению трудовой инспекции (ст. 218 КАС РФ).

Обжаловать в судебном порядке можно только предписание инспектора.

Отметим, что одновременно подавать жалобу в вышестоящий орган и исковое заявление в суд не запрещено (тем более, что законодательством не предусмотрен досудебный порядок обжалования предписания трудового инспектора для обращения в суд). При этом следует помнить, что при обжаловании предписания в контролирующем органе (трудовой инспекции), законодательство не предусматривает возможность приостановления действия предписания при подаче возражений, тогда как судья вправе приостановить действие оспариваемого предписания по собственной инициативе.

В порядке административного судопроизводства подлежит проверке акт, являющийся документом властно-распорядительного характера, вынесенным уполномоченным органом, содержащим обязательные предписания, распоряжения, нарушающим гражданские права и охраняемые законом интересы и влекущим неблагоприятные последствия для участников правоотношений п.1 Постановления Пленума ВС РФ от 27.09.2016 г. №36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства РФ» (Кассационное определение ВС РФ от 01.06.2017 г. №74-КГ17-6).

Исковое заявление должно быть направлено в суд в течение 10 дней со дня получения работодателем или его представителем предписания трудового инспектора (п.2 ст.357 ТК РФ). К исковому заявлению прикладываются копии документов, с помощью которых работодатель сможет подтвердить свою правоту.

Однако, если анализировать судебную практику по вопросам отмены предписаний трудовой инспекции, то процент отмены предписаний не очень высок.

Важно! Работодатель зачастую не учитывает ограниченные сроки обжалования предписания. Срок на обжалование начинает исчисляться на следующий день после получения предписания.

Например, представителю работодателя вручено под расписку предписание 5 марта 2019 г. вручено под расписку. Для обжалования предписания работодатель должен обратиться с административным исковым заявлением в районный суд не позднее 15 марта 2019 г. включительно.

Чаще всего по результатам проверки работодателя привлекают к административной ответственности. Постановление о назначении административного наказания руководитель также вправе обжаловать и (п.1 ст.30.1 КоАП РФ).

Обжалование постановления о назначении административного наказания

Постановление оформляют на основании протокола об административном наказании.

Работодатель также вправе обжаловать постановление соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору труда РФ или в суд. Решения главного государственного инспектора труда РФ могут быть обжалованы в суд (ст.361 ТК РФ).

Срок подачи такой жалобы составляет 10 суток дня вручения или получения копии постановления (п.1 ст.30.3 КоАП РФ). В случае пропуска срока подачи жалобы, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу по ходатайству лица, подающего жалобу.

Если постановление о назначении административного наказания обжалуется в порядке подчиненности руководителю государственной инспекции труда или в вышестоящий орган (Роструд РФ), то жалоба на постановление должна быть рассмотрена соответствующим должностным лицом в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела (п.1 ст.30.5 КоАП РФ).

Если же постановление обжалуется непосредственно в суд, то срок рассмотрения жалобы составляет 2 месяца со дня ее поступления (п.1.1 ст.30.5 КоАП РФ).

Жалоба должна подаваться в районный суд по месту рассмотрения дела об административном правонарушении (п.5 ст.30.2 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения жалобы на постановление соответствующим должностным лицом или судом выносится одно из следующих решений (п.1 ст.30.7 КоАП РФ):

об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;

об изменении постановления;

об отмене постановления и о прекращении производства по делу;

об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение;

об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если установлено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.

Вместе с тем принятое решение по жалобе на постановление не является окончательным и, в свою очередь, также может быть обжаловано. Если жалоба на постановление рассматривалось соответствующим должностным лицом по подчиненности, то его решение может быть обжаловано в районный суд, а принятое по жалобе решение судьи районного суда - в вышестоящий суд (п.1 и п.2 ст.30.9 КоАП РФ).

Важно! А вправе ли суд снизить размер административного штрафа, выписанного трудовым инспектором по результатам проведенной проверки? Да, если суд установит, что трудовой инспектор установил необоснованно высокий штраф (п.2 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ).

Судья может пересмотреть размер штрафа и назначить его даже меньше минимума, установленного в законодательстве.

Например, в одном из споров, работодатель был привлечен к административной ответственности по п.4 ст.18.15 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в размере 500 000 рублей (за нарушение миграционного законодательства). Судом отмечено, что сумма штрафа, назначенная обществу, является чрезмерной и не отвечает целям административного наказания. А наложение на общество наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей с учетом установленных обстоятельств дела отвечает целям административного наказания, принципам соразмерности и справедливости наказания (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2014 г. № А41-24800/14).

Из положений п. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ следует, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением компании, судья может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа , предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее 100 тысяч рублей.

Поскольку минимальный размер административного штрафа, предусмотренный санкцией ст. 17.7 КоАП РФ для юридических лиц, составляет менее 100 тысяч рублей, то правовых оснований для обсуждения вопроса о снижении размера административного штрафа не имеется (Постановление Центрального районного суда г. Калининграда от 26.06.2018 г. №5-480/2018).

Окончательный размер штрафа не может быть меньше половины нижнего предела штрафа, предусмотренного законом за соответствующее нарушение (п.3.2-3.3 ст.4.1 КоАП РФ).

То есть, если размер штрафа находится в диапазоне - от 250 000 до 400 000 руб., то суд сможет максимально снизить его размер до 125 000 руб. (250 000 рублей/2 = 125 000 рублей).

А если не обжаловать вынесенное трудовым инспектором постановление?

Если компания пропустит срок для обжалования постановления, то оно вступит в силу через 10 дней и штраф нужно будет уплатить в течение 60 дней (ст.32.2 КоАП РФ).

Если работодатель не заплатит штраф, то его взыщут судебные приставы в принудительном порядке (с учетом исполнительного сбора - 7 процентов от суммы штрафа или 10 000 рублей для организации и 1 000 рублей для предпринимателя).