Заключаем с работниками договоры о материальной ответственности

С какими работниками можно заключить договор о материальной ответственности? Какие последствия возникают у работодателя в случае игнорирования перечня категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры?

Прежде всего отметим, что материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами (ст.233 ТК РФ). Прежде всего, материальная ответственность возникнет в случае вины работника в причинении ущерба.

Пределы материальной ответственности

Материальная ответственность работника может быть ограниченной или полной.

Пределы материальной ответственности работника установлены ст.241 ТК РФ и ограничены размером его среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Что это означает на практике?

В том случае если размер ущерба превышает среднемесячный заработок работника, то работник обязан возместить только ту его часть, которая равна его среднему месячному заработку (например, решение Веневского районного суда от 28.05.2018 г. №2-168/2018).

При этом правило об ограниченной материальной ответственности работника в пределах его среднего месячного заработка применяется во всех случаях, кроме тех, в отношении которых ТК РФ или иным федеральным законом прямо установлена более высокая материальная ответственность работника, в частности полная материальная ответственность.

Полная материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в определенных случаях (ст.243 ТК РФ). Например, когда на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей, умышленного причинения ущерба, причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате преступных действий работника, установленных приговором суда, в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом (п.4 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 г. №52, письмо Роструда РФ от 19.10.2006 г. №1746-6-1).

То есть при полной материальной ответственности работник должен полностью возместить компанию всю сумму причиненного ущерба (ст.242 и 243 ТК РФ).

Расторжение трудового договора после причинения ущерба уже бывшим работником не влечет за собой освобождения его от материальной ответственности. По закону работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст.238 ТК РФ). При этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

С какими работниками можно заключить договоры о полной материальной ответственности?

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (п.2 ч.1 ст.243 ТК РФ), могут заключаться с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество (ст.244 ТК РФ).

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.

Кроме того, Минтруда и соцразвития РФ Постановлением от 31.12.2002 г. №85 утвержден Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности.

В частности, в соответствии с данным Перечнем письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества могут быть заключены с кассирами, контролерами, кассирами-контролерами, а также другими работниками, выполняющими обязанности кассиров (контролеров), лаборантами, методистами кафедр, деканатов, заведующими секторами библиотек и др.

То есть договоры о полной материальной ответственности могут заключаться только с некоторыми категориями работников (ст.244 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 г. №85, письмо Роструда РФ от 19.10.2006 г. №1746-6-1).

Важно! Судебная практика также подтверждает незаконность заключения договоров о полной материальной ответственности со всеми без исключения работниками работодателя (Определение ВС РФ от 19.11.2009 г. №18-В09-72).

Последствия заключения договора о материальной ответственности «не с тем работником»

Невыполнение требований законодательства о порядке и условиях заключения и исполнения договора о полной индивидуальной материальной ответственности может служить основанием для освобождения работника от обязанности возместить ущерб в полном размере, превышающем средний месячный заработок.

ПРИМЕР №1.

В результате транспортного происшествия - посадки на мель судна, учреждению причинен прямой действительный ущерб в размере 4 млн рублей. Названную сумму ущерба учреждение просило взыскать с бывшего работника (командира судна), который управлял судном.

Основными причинами затопления судна в заключении комиссии учреждения по результатам служебного расследования указаны:

действие непреодолимой силы - непредсказуемый характер ледохода на участке реки, где находилось судно;

основной причиной вынужденной стоянки судна является посадка на мель и невозможность уйти в безопасное место вследствие судоводительской ошибки, допущенной командиром судна.

Разрешая спор, судьи исходили из того, что учреждению причинен материальный ущерб в результате виновных действий командира судна, с которым заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Учитывая отсутствие оснований для освобождения работника от материальной ответственности в полном размере, нижестоящие суды удовлетворили иск учреждения.

Однако судебная коллегия ВС РФ признала выводы судебных инстанций ошибочными в связи со следующими обстоятельствами.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.5 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 г. №52, работник не может быть привлечен к материальной ответственности, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст.239 ТК РФ).

Судебной коллегией также признан обоснованным довод бывшего работника о том, что договор о полной индивидуальной материальной ответственности был заключен с ним с нарушением действующего законодательства.

Работник занимал должность командира - первого помощника механика судна, которая не включена в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержден постановлением Минсоцразвития РФ от 31.12.2002 г. №85.

Важно! Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении норм права при заключении договора о полной индивидуальной материальной ответственности и, соответственно, о неправомерности привлечения его как работника к полной материальной ответственности (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВC РФ от 25.12.2017 г. №14-КГ17-29).

Договоры коллективной (бригадной) материальной ответственности

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины (ч.3 ст.245 ТК РФ). При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом (ч.4 ст.245 ТК РФ).

Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного имущества и типовая форма договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности содержатся в приложениях №3 и №4 к постановлению Минтруда и соцразвития РФ от 31.12.2002 г. №85.

Важно! Одним из оснований для возложения на коллектив работников материальной ответственности в полном размере за ущерб, причиненный работодателю, является наличие единого письменного договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности, заключенного со всеми членами коллектива (бригады) работников в соответствии с типовой формой, утв. постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 31.12.2002 г. №85.

При этом нужно учитывать, что включение в трудовые договоры работников условия о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности не освобождает работодателя от обязанности доказать наличие оснований для заключения с этими работниками договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности и соблюдение порядка его заключения.

ПРИМЕР №2.

Условиями заключенных трудовых договоров с работниками было предусмотрено, что работник принимается на работу с полной коллективной материальной ответственностью за вверенные ценности, ущерб, нанесенный работником при исполнении служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке и размерах, установленных законодательством.

Компанией произведена инвентаризация ТМЦ, в результате которой выявлена недостача в сумме 3,8 млн рублей. Работодатель подал иск в суд, пытаясь взыскать ущерб с работников.

Но у работодателя не получилось взыскать ущерб, поскольку заключенный договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности:

не содержал перечня всех лиц коллектива, которые приняли условия о полной материальной ответственности;

из содержания договора невозможно было установить, кто из работников и когда включался в состав коллектива (бригады) и исключался из него, а также мнение коллектива (бригады) по включению в состав новых работников, каким образом осуществлялся прием, хранение и передача имущества.

в договоре не установлены способы выявления материального ущерба (например, инвентаризация) и распределения ответственности между членами коллектива, не определены способы погашения возникшего обязательства по недостаче или порче имущества, порядок выявления степени виновности каждого члена коллектива, не установлен срок действия договора, не отражены паспортные данные, адреса участников коллектива (бригады).

Из представленных суду нескольких отдельных листов с подписями работников невозможно с достоверностью установить, к какому договору о коллективной материальной ответственности они относятся.

Кроме того, часть работников была принята на работу в компанию позже, а подтвержденных данных о том, что работники давали свое согласие на вступление в коллектив (бригаду) работников, на который возложена материальная коллективная ответственность, суду не представлено (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 20.08.2018 г. №5-КГ18-161).

Дефекты договора о материальной ответственности

Еще одним случаем отказа о взыскании убытков являются дефекты заключенного договора о материальной ответственности с работником (Определение ВС РФ от 20.08.2018 г. №5-КГ18-161).

Например, работодателем не была соблюдена типовая форма договора о коллективной материальной ответственности. Так, в Перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности, утв. Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. №85, указаны работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) услуг, товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реализации).

Кроме того, в договоре о материальной ответственности с работниками не был определен порядок:

приема, хранения и передачи вверенного имущества;

выявления ущерба (например, через инвентаризацию);

определения степени вины каждого работника и распределение ответственности в коллективе;

погашения обязательства по недостаче или порче имущества.

Но, если работодателем соблюдены все формальности и работники не оспаривают вину, требования работодателя о взыскании ущерба удовлетворяются в полном объеме (решение Туапсинского городского суда от 27.02.2018 г. №2-126/2018).