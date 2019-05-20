Налог на самозанятых. Что нужно знать?

Начало 2019 года, помимо многочисленного налогового прессинга, ознаменуется введением налога на профессиональный налог (именуемом в простонародье «налог на самозанятых»). Проанализируем основные положения Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.