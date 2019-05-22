Что изменилось в миграционном учете иностранцев

20 марта 2019 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 г. №246 «О внесении изменений в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту – Постановление №246). В чем заключаются новации?
Постановка на миграционный учет представляет собой процедуру уведомления миграционной службы (ГУВМ МВД) о прибытии иностранца на территорию России. При въезде через границу РФ иностранец обязан получить и заполнить миграционную карту.
Компания-работодатель не позже семи рабочих дней со дня приезда сотрудника-иностранца в местопребывание обязана направить уведомление об этом в ГУ по вопросам миграции МВД.
Регистрация иностранца осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (далее по тексту – Закон №109-ФЗ):
- в территориальном отделении УВМ МВД;
- в почтовом отделении;
- в МФЦ.
А сам порядок постановки на миграционный учет ГУ по вопросам миграции МВД отражен в Административном регламенте, утв. приказом от 23.11.2017 г. №881.
Постановлением №246 внесены изменения в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 г. №9 (далее по тексту – Правила).
В чем суть внесенных изменений?
Благодаря действию Постановления №246, на плечи работодателя возлагается бо?льший перечень документов, служащих основанием для уведомления о прибытии иностранца.
Напомним, что местом пребывания иностранца может быть:
- жилое помещение, не являющееся местом жительства;
- иное помещение, в котором иностранец фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха);
- либо организация, по адресу которой иностранец подлежит постановке на учет по месту пребывания (если она является для него принимающей стороной).
В качестве места пребывания иностранца можно указать, в частности, юридический адрес принимающей стороны - работодателя (организации). Для того чтобы работодатель мог поставить на миграционный учет иностранца по своему юридическому адресу, иностранец должен не только работать, но и фактически проживать по этому адресу (п.4 ч.1 ст.2 Закона №109-ФЗ).
Если у организации нет жилого помещения, в котором может проживать иностранец, то работодатель не вправе регистрировать иностранцев, в том числе по юридическому адресу организации. В такой ситуации иностранцев регистрируют в жилых помещениях, где они фактически проживают (например, собственники квартир или комнат, у которых иностранные граждане арендуют жилье, гостиницы, хостелы, общежития). Если у работодателя есть свое жилое помещение (например, общежитие), то он вправе зарегистрировать иностранца по адресу такого помещения.
Работодатель, как принимающая сторона, направляет в МВД определенный пакет документов.
Пакет документов к уведомлению о прибытии иностранца
Начиная с 20 марта 2019 г., работодатель к уведомлению о прибытии иностранца должен приложить:
а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранца, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы РФ либо иного иностранного государства;
б) копию миграционной карты иностранца (за исключением случаев освобождения иностранца от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором РФ);
в) копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.
А если речь идет об иностранце из ЕАЭС, то к уведомлению о прибытии, помимо вышеперечисленных документов, нужно прикладывать:
а) копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории РФ;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).
Это следует из п.28.1 и п.28.2 обновленных Правил.
Важно!
Постановлением №246 также уточнен перечень документов, который должен представить работодатель в МВД об иностранце, проживающем по адресу компании или в ее помещении без адреса.
В этом случае, помимо документов, приведенных в п. 28.1 Правил, работодатель должен приложить:
а) копию трудового или гражданско-правового договора иностранца с организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление иностранцем в данной организации трудовой или иной не запрещенной законодательством РФ деятельности;
б) письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), в орган миграционного учета о фактическом проживании иностранного гражданина в помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении, сооружении), в том числе временном (п. 28.3 Правил).
Необязательные документы
В Перечне также содержатся документы, которые принимающая сторона (работодатель) вправе предоставлять (либо не предоставлять) в территориальный орган МВД: копию миграционной карты и копии документов которые подтверждают право предоставить иностранцу жилое или иное помещение для проживания.
В случае непредставления копии миграционной карты территориальный орган МВД самостоятельно проверит на основании имеющихся сведений данные об иностранце, содержащиеся в миграционной карте.
Уведомление об убытии иностранца из организации
Правила дополнены сроками уведомления МВД организации в случае убытия иностранца-вахтовика (п. 45.1 Правил). Так, при убытии иностранца из организации, в которой он работает вахтовым методом и по адресу которой поставлен на учет, ее администрация обязана не позднее 7 рабочих дней со дня убытия представить в территориальный орган МВД России уведомление о его убытии для снятия с учета.