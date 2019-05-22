Что изменилось в миграционном учете иностранцев

20 марта 2019 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 г. №246 «О внесении изменений в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту – Постановление №246). В чем заключаются новации?

Постановка на миграционный учет представляет собой процедуру уведомления миграционной службы (ГУВМ МВД) о прибытии иностранца на территорию России. При въезде через границу РФ иностранец обязан получить и заполнить миграционную карту.

Компания-работодатель не позже семи рабочих дней со дня приезда сотрудника-иностранца в местопребывание обязана направить уведомление об этом в ГУ по вопросам миграции МВД.

Регистрация иностранца осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (далее по тексту – Закон №109-ФЗ):

в территориальном отделении УВМ МВД;

в почтовом отделении;

в МФЦ.

А сам порядок постановки на миграционный учет ГУ по вопросам миграции МВД отражен в Административном регламенте, утв. приказом от 23.11.2017 г. №881.

Постановлением №246 внесены изменения в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 г. №9 (далее по тексту – Правила).

В чем суть внесенных изменений?

Благодаря действию Постановления №246, на плечи работодателя возлагается бо?льший перечень документов, служащих основанием для уведомления о прибытии иностранца.

Напомним, что местом пребывания иностранца может быть:

жилое помещение, не являющееся местом жительства;

иное помещение, в котором иностранец фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха);

либо организация, по адресу которой иностранец подлежит постановке на учет по месту пребывания (если она является для него принимающей стороной).

В качестве места пребывания иностранца можно указать, в частности, юридический адрес принимающей стороны - работодателя (организации). Для того чтобы работодатель мог поставить на миграционный учет иностранца по своему юридическому адресу, иностранец должен не только работать, но и фактически проживать по этому адресу (п.4 ч.1 ст.2 Закона №109-ФЗ).

Если у организации нет жилого помещения, в котором может проживать иностранец, то работодатель не вправе регистрировать иностранцев, в том числе по юридическому адресу организации. В такой ситуации иностранцев регистрируют в жилых помещениях, где они фактически проживают (например, собственники квартир или комнат, у которых иностранные граждане арендуют жилье, гостиницы, хостелы, общежития). Если у работодателя есть свое жилое помещение (например, общежитие), то он вправе зарегистрировать иностранца по адресу такого помещения.

Работодатель, как принимающая сторона, направляет в МВД определенный пакет документов.

Пакет документов к уведомлению о прибытии иностранца

Начиная с 20 марта 2019 г., работодатель к уведомлению о прибытии иностранца должен приложить:

а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранца, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы РФ либо иного иностранного государства;

б) копию миграционной карты иностранца (за исключением случаев освобождения иностранца от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором РФ);

в) копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.

А если речь идет об иностранце из ЕАЭС, то к уведомлению о прибытии, помимо вышеперечисленных документов, нужно прикладывать:

а) копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории РФ;

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

Это следует из п.28.1 и п.28.2 обновленных Правил.

Важно! Постановлением №246 также уточнен перечень документов, который должен представить работодатель в МВД об иностранце, проживающем по адресу компании или в ее помещении без адреса.

В этом случае, помимо документов, приведенных в п. 28.1 Правил, работодатель должен приложить:

а) копию трудового или гражданско-правового договора иностранца с организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление иностранцем в данной организации трудовой или иной не запрещенной законодательством РФ деятельности;

б) письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), в орган миграционного учета о фактическом проживании иностранного гражданина в помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении, сооружении), в том числе временном (п. 28.3 Правил).

Необязательные документы

В Перечне также содержатся документы, которые принимающая сторона (работодатель) вправе предоставлять (либо не предоставлять) в территориальный орган МВД: копию миграционной карты и копии документов которые подтверждают право предоставить иностранцу жилое или иное помещение для проживания.

В случае непредставления копии миграционной карты территориальный орган МВД самостоятельно проверит на основании имеющихся сведений данные об иностранце, содержащиеся в миграционной карте.

Уведомление об убытии иностранца из организации

Правила дополнены сроками уведомления МВД организации в случае убытия иностранца-вахтовика (п. 45.1 Правил). Так, при убытии иностранца из организации, в которой он работает вахтовым методом и по адресу которой поставлен на учет, ее администрация обязана не позднее 7 рабочих дней со дня убытия представить в территориальный орган МВД России уведомление о его убытии для снятия с учета.