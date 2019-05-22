Когда банк может отказать вам в открытии счета?

В каких случаях банк может отказать клиенту в заключении договора банковского счета и открытии расчетного счета?

Важно! Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях (п. 2 ст. 845 ГК РФ).

При этом банк не вправе отказать клиенту в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

Но существует ряд причин, по которым банк все таки отказывает в открытии счета.

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.