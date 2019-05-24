Трудовые отношения с руководителем компании: как не допустить ошибок

Какие особенности регулирования труда установлены для руководителя компании? Как заключить трудовой договор с руководителем? По каким основаниям можно расторгнуть с ним трудовой договор?

Взаимоотношения руководителя с компанией регулируются как нормами трудового законодательства, так и положениями специальных законов (гл. 43 ТК РФ, Законы №14-ФЗ, №208-ФЗ, учредительными документами компании). То есть на руководителя распространяются действие гражданского и трудового законодательства.

Руководитель компании является, прежде всего, работником организации, трудовая функция которого состоит в руководстве компанией, в том числе в выполнении функций ее единоличного исполнительного органа.

Важно! Руководитель компании является одновременно и работником, состоящим в трудовых отношениях, и единоличным исполнительным органом компании (ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту – Закон №14-ФЗ, ст.69 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту – Закон №208-ФЗ).

Функции руководителя компании

Как единоличный исполнительный орган руководитель компании выполняет следующие основные функции (ст.40 Закона №14-ФЗ, п.1, п.2 ст.69 Закона №208-ФЗ):

организует выполнение решений общего собрания участников (акционеров) и совета директоров (наблюдательного совета);

представляет интересы компании, совершает сделки от ее имени;

утверждает штат компании;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками (осуществляет прием и увольнение работников, перевод, перемещение, наложение дисциплинарных взысканий, поощрения работников и т.п.).

Особенности регулирования трудовых отношений с руководителем

Особенности регулирования трудовых отношений руководителя регламентированы гл.43 ТК РФ.

Как уже было отмечено, на руководителя действуют те же нормы трудового законодательства, что и на «обычных» работников (п.1 ст.273 ТК РФ, п.6 ст.11 ТК РФ, абз.1 п.2 Постановления Пленума ВС РФ от 02.06.2015 г. №21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»). Вместе с тем руководитель является представителем работодателя в трудовых отношениях (п.1 ст.33 ТК РФ).

Что нужно сделать до оформления трудоустройства руководителя?

До назначения руководителя на должность и заключения с ним трудового договора необходимо проверить потенциального директора по реестру дисквалифицированных лиц для того, чтобы узнать, не подвергался ли он дисквалификации за какие-либо нарушения (п.2 ст. 32.11 КоАП РФ). Ведь претенденты, ранее дисквалифицированные за какие-либо нарушения законодательства, не имеют права руководить компанией. Сам срок дисквалификации зависит от вида нарушения и может составлять от шести месяцев до трех лет (п.2 ст. 3.11 КоАП РФ). Так, если претендент на должность директора ранее был дисквалифицирован за нарушение трудового законодательства на один год, то его нельзя принимать на работу директором, пока данный срок не истек (п.2, п.5 ст.5.27 КоАП РФ).

Важно! На должность руководителя компании нельзя назначать дисквалифицированное лицо.

Как проверить потенциального руководителя на предмет дисквалификации?

Для этого нужно подать запрос в налоговую инспекцию на бумажном носителе или в электронном виде (налоговики ведут такой реестр дисквалифицированных руководителей). Сведения предоставляются всем заинтересованным лицам в течение пяти рабочих дней со дня получения (регистрации) запроса (п.2, п.10 Порядка, утв. Приказом ФНС РФ от 31.12.2014 г. №НД-7-14/700, п.14, 17,19, 20 Административного регламента, утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2014 г. №177н).

А если работодатель до заключения трудового договора проигнорирует данную обязанность?

Если после приема на работу стало известно о том, что руководитель был ранее дисквалифицирован, то к компании может быть применен административный штраф в размере до 100 тыс. рублей, а сам руководитель должен быть уволен (п.2 ст.14.23 КоАП РФ, пп.11 п.1 ст.77 и абз.1 п.1 ст.84 ТК РФ).

Важно! После положительного результата проверки на дисквалификацию, собственник компании либо ее уполномоченный орган принимает решение о назначении соискателя на должность генерального директора (директора).

Такое решение принимается либо общим собранием участников (акционеров) либо советом директоров (наблюдательным советом), если по уставу избрание директора относится к его компетенции либо единственным собственником компании.

Какие должны быть оформлены бумаги?

Решение оформляется протоколом (если принято общим собранием или советом директоров) либо решением единственного участника (акционера) (п.6 ст.37, ст.39 Закона №14-ФЗ, ст.63, п.4 ст.68 Закона №208-ФЗ).

Трудоустройство руководителя компании

После проведения вышеперечисленных процедур, с директором компании заключается трудовой договор (на основании протокола либо решения единственного участника (акционера) компании).

На какой срок заключается трудовой договор? Можно ли с директором заключать бессрочный трудовой договор?

Важно! Руководителя можно принять на работу, как по срочному, так и по бессрочному трудовому договору (пп.2 п.1 ст.58, ст.275 ТК РФ).

По соглашению сторон с руководителем может быть заключен срочный трудовой договор независимо от организационно-правовой формы и формы собственности компании (абз.8 п.2 ст.59 ТК РФ).

В случае заключения срочного трудового договора с руководителем срок трудового договора определяется учредительными документами организации или соглашением сторон (ст.275 ТК РФ). То есть ст.59 ТК РФ не содержит обязательного требования о заключении срочного трудового договора с руководителем, а определяет только возможность заключения срочного трудового договора по соглашению сторон.

Кем подписывается трудовой договор с руководителем компании?

В ООО трудовой договор между компанией и руководителем подписывается от имени общества председатель общего собрания участников, совета директоров либо единственный участник ООО (ст. 40 Закона №14-ФЗ).

В акционерном обществе договор от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества (ст.69 Закона №208-ФЗ).

Генеральный директор (директор) издает приказ о вступлении в должность, который является приказом о приеме на работу (ст.68 ТК РФ, письма Роструда РФ от 22.09.2010 г. №2894-6-1 и от 19.12.2007 г. №5205-6-0).

Данный приказ необходим представления в сторонние организации (например, контрагентам, в банк для оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати).

О приеме на работу в трудовую книжку руководителя вносится соответствующая запись (ст.66 ТК РФ). Для руководителя при приеме на работу может быть установлен испытательный срок, который не должен превышать шести месяцев, если иное не установлено законодательством (ст.70 ТК РФ). Отсутствие в трудовом договоре с руководителем условия об испытании означает, что он принят на работу без испытательного срока (ст.70 ТК РФ).

На руководителя также как и на «обычного» работника оформляется личная карточка (п.12 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225).

Размер заработной платы руководителей и их заместителей определяется по соглашению сторон трудового договора. Это значит, что уровень оплаты труда руководителя не ограничен верхней планкой, однако он не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.133 ТК РФ). С 1 января 2019 г. минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей (ст.1 Федерального закона от 25.12.2018 г. №481-ФЗ).

Руководитель - совместитель

Нередко руководителем нескольких небольших компаний является одно и то же физическое лицо. В связи с этим возникает вопрос, а вправе ли данное физическое лицо занимать руководящую должность одновременно в нескольких компаниях?

Руководитель компании может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). Руководитель организации не вправе входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации. Следовательно, совместительство руководителя возможно с разрешения уполномоченного органа юридического лица (ст.276 ТК РФ).

Руководитель – единственный участник компании

На практике распространены ситуации, когда физическое лицо является единственным учредителем организации и ее директором. При этом наемных работников в организации может не быть. Как документально оформить отношения с директором-единственным учредителем организации? Правомерно ли ему выплачивать заработную плату и учитывать в составе расходов в налоговом учете? Имеет ли право директор-единственный учредитель организации получать пособия по социальному страхованию?

Для ответа на поставленные вопросы разберемся в статусе директора и, соответственно, возможности заключения с ним трудового договора.

Следует отметить, что разъяснения по поводу возможности оформления трудовых отношений с директором - единственным учредителем организации давались в разные годы специалистами Минтруда РФ.

В письмах Минтруда РФ (от 19.02.2015 г. №03-11-06/2/7790, от 06.03.2013 г. №177-6-1, от 28.12.2006 г. №2262-6-1) сделан вывод о невозможности заключения директором-единственным учредителем организации договора с самим собой в силу ст.273 НК РФ, поскольку подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя не допускается.

В такой ситуации собственник (единственный учредитель, участник, акционер) должен своим решением возложить на себя функции единоличного исполнительного органа, непосредственно управляющего организацией, – генерального директора, директора, президента и т.п. Управленческая деятельность в этом случае ведется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового. Трудовые отношения с директором как с работником оформляются решением единственного участника (письмо Минфина РФ от 15.03.2016 г. №03-11-11/14234).

Если с генеральным директором (директором), который одновременно является собственником (единственным учредителем, участником, акционером) компании, все-таки заключен трудовой договор, компания не будет привлечена к административной ответственности по ст.5.27 КоАП РФ (письмо Роструда РФ от 04.09.2015 г. №2065-6-1, разъяснение, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 г. № 428н).

Одной из основных проблем взаимоотношений организации и директора-единственного учредителя организации является невозможность признания в расходах начисленной заработной платы.

Для того чтобы на основании п.1 ст.255 НК РФ учесть выплаты в пользу руководителя - единственного учредителя, необходимо заключить с ним письменный трудовой договор, поскольку вознаграждения, не предусмотренные трудовым договором, не уменьшают налогооблагаемую прибыль (п. 21 ст. 270 НК РФ).

То есть учесть в составе налоговых расходов вознаграждение руководителю - единственному участнику можно только в том случае, если с ним заключен трудовой договор (письма Минфина РФ от 13.10.2015 г. №03-03-06/1/58416, от 22.06.2015 г. №03-03-06/1/35978).

Увольнение руководителя компании

Трудовой договор с руководителем может быть расторгнут как по общим (ст.77 ТК РФ), так и по специальным основаниям (ст.278 ТК РФ).

Например, такими основаниями могут быть: