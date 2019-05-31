Как открыть банковский счет иностранному юрлицу

В каком порядке иностранные юридические лица - нерезиденты могут открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ?

На основании ст.13 Федерального закона от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту - Закон №173-ФЗ) нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ только в уполномоченных банках.

Сразу отметим, что иностранцы, нарушившие положения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, несут следующие виды ответственности в соответствии с законодательством РФ (ст.25 Закона №173- ФЗ):

административную ответственность (ст.15.25 КоАП РФ);

уголовную ответственность (ст.193 УК РФ).

Важно! Иностранцы-нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту РФ со счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ на свои счета (во вклады) в уполномоченных банках, и наоборот. Уполномоченные банки - это те банки, которые имеют соответствующую лицензию (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк и пр.).

Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории РФ, в том числе специальных счетов, устанавливает Банк России (п.2 ст.13 Закона №173-ФЗ). В настоящее время действует Инструкция Банка РФ от 30.05.2014 г. №153-И (ред. от 24.12.2018 г.) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

Что нужно сделать иностранцу, чтобы открыть расчетный счет в банке?

Зачастую иностранная компания не имеет филиалов и обособленных подразделений на территории РФ. Может ли иностранная компания открыть в российском банке расчетный счет, не открывая при этом в России представительства или филиала?

Да, может и первым шагом иностранной компании должна быть поставлена на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и выдачей свидетельства о постановке на учет (письмо ФНС РФ от 01.09.2014 г. №СА-4-14/17456).

Как встать иностранцу на учет в налоговом органе?

В настоящее время в налоговых органах учет иностранных организаций осуществляется в соответствии с положениями НК РФ и Приказом Минфина РФ от 28.12.2018 г. №293н (письмо ФНС и Минфина РФ от 24.01.2019 г. №293н).

При постановке на учет, в том числе в связи с открытием счетов в банках на территории РФ, иностранной организации присваивается ИНН и выдается Свидетельство о постановке на учет.

Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации по указанному основанию (в связи с открытием иностранцем счетов в банках на территории РФ) осуществляется на основании следующих документов:

заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе по форме, утвержденной в соответствии с п.5.1 ст.84 НК РФ;

выписки из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранной организации;

документа уполномоченного органа страны происхождения иностранной организации, подтверждающего ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика), либо документа указанного органа об отсутствии такого кода (его аналога). В случае указания кода налогоплательщика (его аналога) в самой выписке, предоставления дополнительного документа не требуется.

Датой постановки на учет в налоговом органе иностранной организации является дата внесения в ЕГРН сведений о постановке ее на учет в налоговом органе (п.27 Приказа Минфина РФ от 28.12.2018 г. №293н).

Важно! В случае открытия иностранной организацией нового счета (депозита) в том же или любом ином банке (филиале банка) на территории РФ, повторная постановка на учет такой иностранной организации в налоговых органах не осуществляется (п.28 Приказа Минфина РФ от 28.12.2018 г. №293н).

Постановка на учет иностранных организаций по указанному основанию осуществляется только при отсутствии иных любых оснований для постановки на учет в налоговом органе. В соответствии с нормами законодательства РФ постановка иностранной организации на учет только в связи с открытием счета в банке не приводит к осуществлению такой организацией деятельности в РФ (письмо ФНС и Минфина РФ от 24.01.2019 г. №293н).

Иностранная компания должна обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения банка.

Как было указано, в ситуации, когда иностранная организация, открывающая банковский счет, не имеет на территории РФ обособленного подразделения, она становится на налоговый учет в связи с открытием счета в банке на территории РФ.

Комплект документов для открытия счета иностранному юридическому лицу

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории РФ, в банк представляются (п.4.2 Инструкции Банка РФ от 30.05.2014 г. №153-И):

выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;

карточка;

документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в нотариальном порядке.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть легализованы. Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Легализованный в установленном порядке документ иностранного государства подлежит переводу на русский язык. На русский язык переводится как сам иностранный документ, так и проставленный на нем апостиль.

Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных на подписание тех или иных бумаг при проведении сделок от имени иностранной компании, заверяется у нотариуса.

В открытии банковского счета может быть отказано, если не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Открытие банковского счета завершается, а банковский счет считается открытым с внесением соответствующей записи в Книгу регистрации открытых счетов. Запись должна быть внесена в эту Книгу не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора.