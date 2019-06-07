Планируемые изменения в части одобрения крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность

Госдумой принят в первом чтении законопроект (№551219-7), который уточняет процедуру одобрения крупных сделок хозяйственных обществ и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Прежде чем перейти к рассмотрению законопроекта, немного предыстории.

Напомним, что Федеральным законом от 03.07.2016 г. №343-ФЗ(далее по тексту – Закон №343-ФЗ) уже вносилисьизменения, касаемые новых правил одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в Законы от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон №208-ФЗ) и от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон №14-ФЗ).

Что представляет собой крупная сделка?

Под крупной сделкой понимается одна или несколько взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности компании, подпадающая под установленные законом критерии.

Так, крупной считается сделка, предусматривающая обязанность компании передать имущество во временное владение и (или) пользование, если балансовая стоимость такого имущества составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (п.1 ст.78 Закона №208-ФЗ, п.1 ст.46 Закона №14-ФЗ).

Важно! То есть если сделка совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности (критерий берется на момент совершения сделки), то такая сделка не считается крупной (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 г. №27).

Прежде всего, речь идет осделках, которые приняты в деятельности компании.

А сделки, которые влекут для компании существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта, относят к крупным.

Для таких сделок компаниям нужно принять решение о согласии на ее совершение (одобрение). В противном случае сделка может быть признана недействительной. В отношениикрупных сделок существует специальный порядок одобрения. Причем для ООО и АО порядок различен.

Для одобрения крупной сделки в АО необходимо организовать и провести собрание акционеров либо получить решение единственного акционера.

И совет директоров либо единоличный исполнительный орган (при его отсутствии) готовят заключение о крупной сделке. Это закреплено в п.2 ст.78 Закона №208-ФЗ.

Для одобрения крупной сделки в ООО необходимо организовать и получить одобрения от общего собрания участников (либо единственного участника), а если в обществе образован совет директоров и к его компетенции по уставу отнесены вопросы одобрения крупных сделок, то требуется решение указанного органа управления.

В чем заключались ранее внесенные изменения?

Изменения, внесенные Закон №343-ФЗ, прежде всего, касались уточнения порядка определения стоимости отчуждаемого и приобретаемого имущества (п.1.1 ст.78 Закона №208-ФЗ, п.2 ст.46 Закона №14-ФЗ).

Так, при отчуждении или возникновении возможности отчуждения имущества берется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества или цена его отчуждения.

А в случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества, при передаче имущества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

Для каких целей это было сделано?

На практике имели место злоупотребления, когда имущество с мизерной балансовой стоимостью (либо нулевой – в отношении полностью самортизированного имущества) отчуждалось компанией без получения соответствующего одобрения. При этом сам по себе актив, имея низкую балансовую стоимость, по сути, является дорогостоящим на рынке активом.

Для того, чтобы устранить формальный подход к определению круга лиц, сделка с которыми считается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в Законы №208-ФЗ и №14-ФЗ внесены положения, согласно которым для целей определения заинтересованности в совершении сделки используются понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо».

Напомним, что сделкой с заинтересованностью признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (п.1 ст.81 Закона №208-ФЗ):

члена совета директоров (наблюдательного совета) общества;

единоличного исполнительного органа;

члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества;

лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Контролирующим является лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом назначать единоличный исполнительный орган.

А подконтрольным лицом (подконтрольной компанией) признается компания, находящаяся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

В чем заключаются планируемые новации?

Что предусматривает законопроект?

Проект федерального закона (№551219-7) о внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах сограниченной ответственностью», был разработан и предложен Правительством РФ во исполнение так называемой «дорожной карты» по совершенствованию корпоративного управления и плана по трансформации делового климата.

Важно! Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в части определения заинтересованности, действующие редакции законов содержат определенные риски применения соответствующих норм в связи с возможностью их двойного толкования.

Компании могут быть подконтрольны акционерам, участникам общества, и через них можно «пробивать» сделки, которые выгодны кому-то одному из них в ущерб другим.

Так, на практике возможен вывод, что подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица может быть признано заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо или косвенно может распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления, а в случае, если процент голосов составляет менее 50%, заинтересованность не усматривается.

Законопроектом предусмотрены положения, уточняющие, что голоса лица, заинтересованного в совершении обществом сделки, а также голоса подконтрольных ему лиц не учитываются при голосовании по вопросу одобрения соответствующей сделки.

Данное изменение никак не затрагивает сам механизм принятия решения и одобрения крупных сделок. Таким образом, Правительством предлагается исключать из числа голосующих за одобрение сделки компании, которые подконтрольны заинтересованным в сделке лицам.