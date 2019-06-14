Как и на каких условиях участник (акционер) компании может заказать аудиторскую проверку?

Может ли один из учредителей (участников, акционеров) инициировать проведение аудиторской проверки в организации? Есть ли срок давности по проведению аудита?

В Федеральном законе от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в части прав и обязанностей участников договора на проведение аудита, используется общий термин - «аудируемое лицо», «лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг».

Под аудируемым лицом понимается компания или индивидуальный предприниматель, чья бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному либо инициативному аудиту.

При оказании аудиторских услуг аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, вправе:

требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора обоснования замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о членстве аудиторской организации, индивидуального аудитора в саморегулируемой организации аудиторов;

получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора аудиторское заключение в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг;

осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг (п.1 ст.14 Закона №307-ФЗ).

Заключив договор Заказчик обязан:

содействовать в своевременном и полном проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, создавать для этого соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также запрашивать необходимые для оказания аудиторских услуг сведения у третьих лиц;

не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг;

своевременно оплачивать услуги аудита;

исполнять требования стандартов аудиторской деятельности и иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг (п.2 ст.14 Закона №307-ФЗ).

Кроме того, аудиторское заключение (конечный результат проведенного аудита) передается только аудируемому лицу либо лицу, заключившему договор на оказание аудиторских услуг (п. 4 ст. 6 Закона № 307-ФЗ).

Важно! Таким образом, в Законе № 307-ФЗ не содержится запрета заказать аудит любому собственнику компании, даже владеющему минимальной долей в уставном капитале ООО или 1 акцией АО.

Аудиторская проверка компании может быть проведена по требованию любого участника (акционера), выбранным им профессиональным аудитором.

Один в поле не воин?

По общему правилу в ООО решение о проведении аудита, выборе аудитора и определении размера оплаты его услуг принимает общее собрание участников. Такое решение принимается большинством голосов (пп. 10 п. 2 ст. 33 Закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Статья 48 Закона №14-ФЗ предусматривает два различных случая назначения аудиторской проверки, как по инициативе и за счет общества, так и по инициативе и за счет участника общества. В случае, предусмотренном ч. 2 ст. 48 Закона № 14-ФЗ, решение общего собрания участников Общества о проведении аудиторской проверки и выборе аудитора не требуется, общее собрание в этом случае решает лишь вопрос о возможности компенсации расходов участника на проведение проверки.

Важно! Отдельный участник также вправе инициировать проведение проверки, если он готов за свой счет оплатить услуги по аудиту (ч. 2 ст. 48 Закона №14-ФЗ). В таком случае решение общего собрания не требуется (Постановление ВАС РФ от 13.05.2008 г. №17869/07).

В акционерных обществах решение о выборе аудитора принимает общее собрание акционеров, а определение размера оплаты его услуг рассматривается советом директоров (наблюдательном советом) организации (п.2 ст. 86 Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Важно! Отдельный акционер может потребовать проведения проверки, если он владеет 10 или более процентами голосующих акций (п.3 ст.85 Закона №208-ФЗ).

Аудитора не допускают к проведению аудита

Несмотря на решение высших судей, на практике некоторые участники сопротивляются в проведении аудита по инициативе одного из участников Общества. Суды отмечают, что если аудит проводится по требованию участника ООО, то решение общего собрания участников Общества о проведении аудиторской проверки и выборе аудитора не требуется. Общее собрание в данном случае решает лишь вопрос о возможности компенсации расходов участника на проведение проверки (Постановление ФАС Центрального округа от 27.02.2014 г. № А23-536/2013).

Кроме того, исходя из анализа положений Закона №14-ФЗ, Общество по требованию его участника обязано предоставить профессиональному аудитору возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Если профессионального аудитора не допускают к проведению аудита, то участник Общества в целях защиты нарушенных гражданских прав вправе обратиться в суд (ст.11 и ст.12 ГК РФ) и представить доказательства безрезультатного обращения участника ООО к исполнительным органам общества с требованием предоставить необходимую информацию (Постановление ФАС Центрального округа от 02.07.2014 г. № А36-5813/2013).

Например, в одной из судебных баталий, участник Общества инициировал аудит, однако исполняющий обязанности директор Общества, не представил документы, необходимые для проведения аудиторской проверки.

Суд вынес решение в пользу участника, отметив, что поскольку документально подтверждены статус участника Общества, а неисполнение его требования о предоставлении запрошенных документов, входящих в перечень, определенный п.1 ст.50 Закона №14-ФЗ, нарушает его права как участника Общества.

Важно! Таким образом, участник Общества вправе инициировать проведение аудита отчетности ООО профессиональным аудитором, а Общество обязано предоставить аудитору возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, необходимой для проведения проверки, в порядке, установленном законодательством об аудиторской деятельности (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.04.2018 г. № А32-28095/2017).

Проведение аудиторской проверки по инициативе и за счет участника общества является реализацией права участника общества на получение квалифицированной информации о состоянии дел общества для участия в управлении его делами, в том числе и путем использования полученной информации при участии в работе органов общества (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 г. № 17869/07).

Может ли учредитель (участник, акционер) заказать проверку за «старые» периоды?

А может ли один из учредителей ООО или акционеров АО требовать проведения аудиторской проверки предприятия в 2019 году, например, за 2015 год? Есть ли срок давности по проведению аудита?

Каких-либо сроков давности по проведению аудита ни Закон№14-ФЗ, ни Закон №208-ФЗ не устанавливают. Ограничение по срокам не содержат ни Закон №402-ФЗ, ни Закон №307-ФЗ.

Право требования имеющихся у Общества документов, связанных с его деятельностью, закреплено в п. 1 ст. 8Закона №14-ФЗ (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 г. №144).

Как мы уже отмечали, Общество по требованию своего участника обязано предоставить аудитору, привлеченному таким участником, все необходимые для проверки документы. Но если срок хранения документов истек, то соответственно, Общество ничего не предоставит аудитору.

Напомним, что сроки хранения документов бухгалтерского учета установлены ст.29 Закона №402-ФЗ: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Сроки хранения типовых управленческих документов содержатся в Приказе Минкультуры РФ от 25.08.2010 г. № 558.