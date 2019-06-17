Семь ошибок, которые обанкротят ваш бизнес, если у вас работают иностранцы

Начиная с 11 марта 2019 г. МВД начало применять чек-листы для проверок компаний и учреждений по вопросам миграции (Приказ МВД РФ от 29.01.2019 г. №42,далее по тексту - Приказ). Какие вопросы содержатся в чек-листах? Компании, самостоятельно оценив соблюдения обязательных требований, могут заранее предсказать результаты проверок.

Несколько слов о том, кто вправе проверять работодателей на соблюдение норм миграционного законодательства.

С 5 апреля 2016 года ФМС РФ упразднена, а все ее полномочия переданы МВД РФ, в котором создано Главное управление по вопросам миграции. С 1 июня 2016 года функции ФМС РФ окончательно переданы МВД РФ (Указ Президента РФ от 05.04.2016 г. №156).

Ответы на какие вопросы могут свидетельствовать о нарушении миграционного законодательства?

Вопросы №1 и №2 - получено ли разрешение на привлечение и использование иностранцев и заключены ли трудовые договоры либо договоры ГПХ с иностранцами?

Вопросы №3 и №4 – есть ли действительные разрешения на работу либо патенты на осуществление трудовой деятельности и поданы ли работодателем уведомления в территориальный орган МВД о заключении (расторжении) трудовых договоров, либо договоров ГПХ с иностранцами?

Вопросы №5 и №6 - осуществляют ли иностранцы трудовую деятельность в пределах субъекта РФ, указанного в разрешении на работу или патенте, по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу или патенте?

Вопросы №7 и №8 - подает ли работодатель уведомления по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС и о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы более одного календарного месяца в течение года иностранцам, обучающимся в РФ?

Вопрос №9 - прекращаются ли трудовые договоры или договоры ГПХ, заключенные с иностранцем, в случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока?

Вопрос №10 - является ли работник, привлеченный к трудовой деятельности без оформления разрешительных документов работодателем, гражданином государства - члена ЕАЭС? (п.1 ст.97 Договора о ЕАЭС, подписанного в г. Астане от 29.05.2014 г.)?

Смотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Алена Талаш.